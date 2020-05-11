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Патрульные с погоней задержали в Киеве угонщика автомобиля. ФОТОрепортаж

В Днепровском районе столицы на проспекте Воссоединения полицейские задержали угонщика автомобиля Toyota, который убегая не справился с управлением и вылетел с дороги.

Об этом сообщают "Стражи Эспрессо", передает Цензор.НЕТ.

В Днепровском районе столицы на проспекте Воссоединения патрульные устроили погоню за автомобилем Toyota.

Водитель легковушки Toyota убегая, не справился с управлением и вылетел с дороги на зеленую зону.

Угонщик задержан, пострадавших нет.

Как оказалось, автомобиль находился в розыске с 18 апреля 2020 года.

Смотрите также: Mitsubishi пытался уйти от погони полиции в Днепре, но вылетел на встречку и врезался в BMW, есть пострадавшие. ВИДЕО камер наблюдения

Патрульные с погоней задержали в Киеве угонщика автомобиля 01
Патрульные с погоней задержали в Киеве угонщика автомобиля 02
Патрульные с погоней задержали в Киеве угонщика автомобиля 03
Патрульные с погоней задержали в Киеве угонщика автомобиля 04

ДТП (7700) Киев (25796) угон (294)


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Топ комментарии
+5
Ну і яке Воз"єднання???? УкраЇни і росії? Може це вже давно проспект Соборності? Невігласи довбані....
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11.05.2020 15:21 Ответить
+2
ну...хоть машину не уколошматил в металлолом - и то спасибо (владелец порадуется)))
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11.05.2020 14:50 Ответить
+2
"Врезаться в столб за 60 секунд" - особенности национального угона.
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11.05.2020 14:51 Ответить
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дилитант
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11.05.2020 14:36 Ответить
Сын у папы угнал?
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11.05.2020 14:36 Ответить
Скорее папа у сына, детьми депутатов декларации не подают
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11.05.2020 14:47 Ответить
ну...хоть машину не уколошматил в металлолом - и то спасибо (владелец порадуется)))
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11.05.2020 14:50 Ответить
"Врезаться в столб за 60 секунд" - особенности национального угона.
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11.05.2020 14:51 Ответить
😉 https://youtu.be/V5Pk_ZSwNNc
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11.05.2020 15:08 Ответить
Гиперактивний))
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11.05.2020 15:09 Ответить
гиперпассивный...
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11.05.2020 15:20 Ответить
🤔
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11.05.2020 15:31 Ответить
Ну і яке Воз"єднання???? УкраЇни і росії? Може це вже давно проспект Соборності? Невігласи довбані....
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11.05.2020 15:21 Ответить
долбоеп
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11.05.2020 18:54 Ответить
Чого зразу не пристрелити?
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11.05.2020 19:52 Ответить
 
 