Патрульные с погоней задержали в Киеве угонщика автомобиля. ФОТОрепортаж
В Днепровском районе столицы на проспекте Воссоединения полицейские задержали угонщика автомобиля Toyota, который убегая не справился с управлением и вылетел с дороги.
Об этом сообщают "Стражи Эспрессо", передает Цензор.НЕТ.
В Днепровском районе столицы на проспекте Воссоединения патрульные устроили погоню за автомобилем Toyota.
Водитель легковушки Toyota убегая, не справился с управлением и вылетел с дороги на зеленую зону.
Угонщик задержан, пострадавших нет.
Как оказалось, автомобиль находился в розыске с 18 апреля 2020 года.
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