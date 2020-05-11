Патрульные с погоней задержали в Киеве угонщика автомобиля. ФОТОрепортаж

В Днепровском районе столицы на проспекте Воссоединения полицейские задержали угонщика автомобиля Toyota, который убегая не справился с управлением и вылетел с дороги.

Об этом сообщают "Стражи Эспрессо", передает Цензор.НЕТ.

В Днепровском районе столицы на проспекте Воссоединения патрульные устроили погоню за автомобилем Toyota.

Водитель легковушки Toyota убегая, не справился с управлением и вылетел с дороги на зеленую зону.

Угонщик задержан, пострадавших нет.

Как оказалось, автомобиль находился в розыске с 18 апреля 2020 года.

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