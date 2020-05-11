Патрульні з переслідуванням затримали в Києві викрадача автомобіля. ФОТОрепортаж
У Дніпровському районі столиці на проспекті Возз'єднання поліцейські затримали викрадача автомобіля Toyota, який тікаючи не впорався з керуванням і вилетів з дороги.
Про це повідомляють "Вартові Еспресо", передає Цензор.НЕТ.
У Дніпровському районі столиці на проспекті Возз'єднання патрульні влаштували переслідування автомобіля Toyota.
Водій легковика Toyota тікаючи не впорався з керуванням і вилетів з дороги на зелену зону.
Викрадача затримано, постраждалих немає.
Як виявилося, автомобіль перебував у розшуку з 18 квітня 2020 року.
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