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Патрульні з переслідуванням затримали в Києві викрадача автомобіля. ФОТОрепортаж

У Дніпровському районі столиці на проспекті Возз'єднання поліцейські затримали викрадача автомобіля Toyota, який тікаючи не впорався з керуванням і вилетів з дороги.

Про це повідомляють "Вартові Еспресо", передає Цензор.НЕТ.

У Дніпровському районі столиці на проспекті Возз'єднання патрульні влаштували переслідування автомобіля Toyota.

Водій легковика Toyota тікаючи не впорався з керуванням і вилетів з дороги на зелену зону.

Викрадача затримано, постраждалих немає.

Як виявилося, автомобіль перебував у розшуку з 18 квітня 2020 року.

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Патрульні з переслідуванням затримали в Києві викрадача автомобіля 01
Патрульні з переслідуванням затримали в Києві викрадача автомобіля 02
Патрульні з переслідуванням затримали в Києві викрадача автомобіля 03
Патрульні з переслідуванням затримали в Києві викрадача автомобіля 04

Автор: 

ДТП (4467) Київ (19469) викрадення автівки (208)


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Топ коментарі
+5
Ну і яке Воз"єднання???? УкраЇни і росії? Може це вже давно проспект Соборності? Невігласи довбані....
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11.05.2020 15:21
+2
ну...хоть машину не уколошматил в металлолом - и то спасибо (владелец порадуется)))
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11.05.2020 14:50
+2
"Врезаться в столб за 60 секунд" - особенности национального угона.
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11.05.2020 14:51
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дилитант
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11.05.2020 14:36 Відповісти
Сын у папы угнал?
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11.05.2020 14:36 Відповісти
Скорее папа у сына, детьми депутатов декларации не подают
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11.05.2020 14:47 Відповісти
ну...хоть машину не уколошматил в металлолом - и то спасибо (владелец порадуется)))
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11.05.2020 14:50 Відповісти
"Врезаться в столб за 60 секунд" - особенности национального угона.
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11.05.2020 14:51 Відповісти
😉 https://youtu.be/V5Pk_ZSwNNc
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11.05.2020 15:08 Відповісти
Гиперактивний))
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11.05.2020 15:09 Відповісти
гиперпассивный...
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11.05.2020 15:20 Відповісти
🤔
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11.05.2020 15:31 Відповісти
Ну і яке Воз"єднання???? УкраЇни і росії? Може це вже давно проспект Соборності? Невігласи довбані....
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11.05.2020 15:21 Відповісти
долбоеп
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11.05.2020 18:54 Відповісти
Чого зразу не пристрелити?
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11.05.2020 19:52 Відповісти
 
 