Патрульні з переслідуванням затримали в Києві викрадача автомобіля. ФОТОрепортаж

У Дніпровському районі столиці на проспекті Возз'єднання поліцейські затримали викрадача автомобіля Toyota, який тікаючи не впорався з керуванням і вилетів з дороги.

Про це повідомляють "Вартові Еспресо", передає Цензор.НЕТ.

У Дніпровському районі столиці на проспекті Возз'єднання патрульні влаштували переслідування автомобіля Toyota.

Водій легковика Toyota тікаючи не впорався з керуванням і вилетів з дороги на зелену зону.

Викрадача затримано, постраждалих немає.

Як виявилося, автомобіль перебував у розшуку з 18 квітня 2020 року.

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