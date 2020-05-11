Окупанти обстріляли Авдіївку, мирні жителі не постраждали, - штаб ООС. ФОТО

Незаконні збройні формування на Донбасі в неділю, 10 травня, обстріляли житловий квартал в Авдіївці.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу штабу Операції об'єднаних сил.

"Збройні формування Російської Федерації продовжують обстрілювати житлові квартали населених пунктів поблизу лінії розмежування. Так, вчора, 10 травня в Авдіївці ворожа граната від АГС-17 розірвалася в небезпечній близькості від приватного будинку місцевої жительки. Осколками було пошкоджено дах приватного будинку", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок злочинних дій бойовиків ніхто з мирних жителів не постраждав.

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