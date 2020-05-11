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Окупанти обстріляли Авдіївку, мирні жителі не постраждали, - штаб ООС. ФОТО

Незаконні збройні формування на Донбасі в неділю, 10 травня, обстріляли житловий квартал в Авдіївці.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу штабу Операції об'єднаних сил.

"Збройні формування Російської Федерації продовжують обстрілювати житлові квартали населених пунктів поблизу лінії розмежування. Так, вчора, 10 травня в Авдіївці ворожа граната від АГС-17 розірвалася в небезпечній близькості від приватного будинку місцевої жительки. Осколками було пошкоджено дах приватного будинку", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок злочинних дій бойовиків ніхто з мирних жителів не постраждав.

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Окупанти обстріляли Авдіївку, мирні жителі не постраждали, - штаб ООС 01

Окупанти обстріляли Авдіївку, мирні жителі не постраждали, - штаб ООС 02
Окупанти обстріляли Авдіївку, мирні жителі не постраждали, - штаб ООС 03
Окупанти обстріляли Авдіївку, мирні жителі не постраждали, - штаб ООС 04

Автор: 

обстріл (28523) Авдіївка (2342) операція Об’єднаних сил (6725)


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На бумажке правильно пишут ЗФ РФ
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11.05.2020 18:25 Відповісти
ЗФ - ваще лишние )))
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11.05.2020 19:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=CvjKaqj0xcQ ЛАЙФХАК ОККУПАНТУ - вырви страницы из документа, сверни в трубочку!
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11.05.2020 18:37 Відповісти
Столько сил затрачивают на фиксацию обстрелов, а для чего? Это не станет приговором ни для кого. Любое следствие не найдет конкретного обвиняемого. Кого будут судить? Толкут воду в ступе, иммитируя сбор доказательств. Все доказательства ушли своими ногами. Введите визовый режим с РФ и покажите миру, что вы можете принимать жесткие решения.
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11.05.2020 20:04 Відповісти
 
 