Окупанти обстріляли Авдіївку, мирні жителі не постраждали, - штаб ООС. ФОТО
Незаконні збройні формування на Донбасі в неділю, 10 травня, обстріляли житловий квартал в Авдіївці.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу штабу Операції об'єднаних сил.
"Збройні формування Російської Федерації продовжують обстрілювати житлові квартали населених пунктів поблизу лінії розмежування. Так, вчора, 10 травня в Авдіївці ворожа граната від АГС-17 розірвалася в небезпечній близькості від приватного будинку місцевої жительки. Осколками було пошкоджено дах приватного будинку", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок злочинних дій бойовиків ніхто з мирних жителів не постраждав.
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Люцифер
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