Оккупанты обстреляли Авдеевку, мирные жители не пострадали, - штаб ООС. ФОТО
Незаконные вооруженные формирования на Донбассе в воскресенье, 10 мая, обстреляли жилой квартал в Авдеевке.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.
"Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстреливать жилые кварталы населенных пунктов вблизи линии соприкосновения. Так, вчера, 10 мая в Авдеевке вражеская граната от АГС-17 разорвалась в опасной близости от частного дома местной жительницы. Осколками была повреждена крыша частного дома", — сказано в сообщении.
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Отмечается, что в результате преступных действий боевиков никто из мирных жителей не пострадал.
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