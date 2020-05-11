РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10461 посетитель онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
1 642 5

Оккупанты обстреляли Авдеевку, мирные жители не пострадали, - штаб ООС. ФОТО

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе в воскресенье, 10 мая, обстреляли жилой квартал в Авдеевке.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.

"Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстреливать жилые кварталы населенных пунктов вблизи линии соприкосновения. Так, вчера, 10 мая в Авдеевке вражеская граната от АГС-17 разорвалась в опасной близости от частного дома местной жительницы. Осколками была повреждена крыша частного дома", — сказано в сообщении.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Воины Бригады быстрого реагирования Нацгвардии после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Киев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Отмечается, что в результате преступных действий боевиков никто из мирных жителей не пострадал.

Оккупанты обстреляли Авдеевку, мирные жители не пострадали, - штаб ООС 01
Оккупанты обстреляли Авдеевку, мирные жители не пострадали, - штаб ООС 02
Оккупанты обстреляли Авдеевку, мирные жители не пострадали, - штаб ООС 03
Оккупанты обстреляли Авдеевку, мирные жители не пострадали, - штаб ООС 04

Автор: 

обстрел (28274) Авдеевка (2444) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На бумажке правильно пишут ЗФ РФ
показать весь комментарий
11.05.2020 18:25 Ответить
ЗФ - ваще лишние )))
показать весь комментарий
11.05.2020 19:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=CvjKaqj0xcQ ЛАЙФХАК ОККУПАНТУ - вырви страницы из документа, сверни в трубочку!
показать весь комментарий
11.05.2020 18:37 Ответить
Столько сил затрачивают на фиксацию обстрелов, а для чего? Это не станет приговором ни для кого. Любое следствие не найдет конкретного обвиняемого. Кого будут судить? Толкут воду в ступе, иммитируя сбор доказательств. Все доказательства ушли своими ногами. Введите визовый режим с РФ и покажите миру, что вы можете принимать жесткие решения.
показать весь комментарий
11.05.2020 20:04 Ответить
 
 