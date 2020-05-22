СБУ припинила відчуження майна стратегічного підприємства Держрезерва вартістю 15 млн. ФОТО

Служба безпеки України запобігла незаконному відчуженню майна стратегічно важливого підприємства, яке входить до сфери управління Державного агентства резерву.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужби встановили, що протиправну схему розробив приватний виконавець. Користуючись тим, що стосовно підприємства розпочато виконавче провадження за несплату деяких платежів, він планував реалізувати державний майновий комплекс на електронних торгах.

Керівництво Луцького держпідприємства, згідно із законодавством, яке не дозволяє відчуження подібних об’єктів, офіційно заблокувало торги. За відкликання листа зловмисник запропонував менеджменту держкомбінату 10 тисяч доларів США.

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Правоохоронці затримали приватного виконавця у Києві згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час передачі частини неправомірної вигоди у розмірі 5 тисяч американських доларів.





Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 369 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.