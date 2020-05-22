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СБУ пресекла отчуждение имущества стратегического предприятия Госрезерва стоимостью 15 млн. ФОТО

Служба безопасности Украины предотвратила незаконное отчуждение имущества стратегически важного предприятия, которое входит в сферу управления Государственного агентства резерва.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужбы установили, что противоправную схему разработал частный исполнитель. Пользуясь тем, что в отношении предприятия начато исполнительное производство за неуплату некоторых платежей, он планировал реализовать государственный имущественный комплекс на электронных торгах.

Руководство Луцкого госпредприятия, согласно законодательству, которое запрещает отчуждение подобных объектов, официально заблокировало торги. За отзыв письма злоумышленник предложил менеджменту госкомбината 10 000 долларов США.

Правоохранители задержали частного исполнителя в Киеве согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при передаче части неправомерной выгоды в размере 5000 американских долларов.

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СБУ пресекла отчуждение имущества стратегического предприятия Госрезерва стоимостью 15 млн 01
СБУ пресекла отчуждение имущества стратегического предприятия Госрезерва стоимостью 15 млн 02

Фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Госрезерв (57) имущество (348) СБУ (19893)


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22.05.2020 11:28 Ответить
СБУ припинила відчуження майна стратегічного підприємства Держрезерва вартістю 15 млн - Цензор.НЕТ 7615
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22.05.2020 11:36 Ответить
 
 