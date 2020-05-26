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Держуправління справами просить понад 23 млн з Фонду протидії COVID-19 на медустанови для VIP-пацієнтів. ДОКУМЕНТ

Державне управління справами (ДУС) звернулося до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням виділити додаткові кошти медичним закладам для топ-чиновників, зокрема і "Феофанії".

Про це йдеться у листі Державного управління справами, опублікованого StateWatch, передає Цензор.НЕТ.

"Просимо доручити Міністерству фінансів України разом із заінтересованими органами розглянути зазначені пропозиції щодо виділення додаткового фінансування з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками за бюджетною програмою ДУС "Надання медичних послуг медичними закладами" на загальну суму 23,4 млн грн", - говориться в тексті.

Окрім "Феофанії" мова йде про Поліклініку №2, Науково-практичний центр профілактичної та медичної медицини та Центр превентивної медицини, які також в управлінні ДУС.

Зазначається, що в цих медзакладах також  нема достатньої кількості костюмів біозахисту, респіраторів, захисних окулярів та масок.

Зокрема, 637 тисяч гривень необхідні для закупівлі предметів та інвентарю для медичних потреб, 12 мільйонів 845 тисяч для закупівлі медикаментів, 9 мільйонів для закупівлі нового медичного обладнання та 174 тисячі - для ремонту медичного обладнання тощо.

Читайте також: Автобаза президента не передавала свої авто медустановам, тому що їх використовують Зеленський та ОП, - ЗМІ

В обґрунтуванні свого запиту на кошти з фонду у ДУС зазначили, що вони відповідають за епідемічне та санітарне благополуччя Президента України, РНБО, ВРУ, КМУ та інших органів та служб влади найвищих рівнів.

Також в Держуправлінні наголосили, що окрім топ-чиновників у відомчих медзакладах обслуговують і "інші категорії населення".

StateWatch нагадує, що наприкінці квітня уряд затвердив порядок використання 64,7 мільярдів гривень з Фонду на боротьбу з COVID-19.

Варто зауважити, що річний бюджет ДУС на 2020 рік складає понад 2,05 мільярди гривень. В Держуправлінні пояснюють, що перерозподіл існуючого бюджету організації неможливий.

На офіційній сторінці Національної служби здоров’я України у переліку лікарень, що приймають хворих на COVID-19 ані "Феофанії", ані будь-якої іншої лікарні ДУС немає.

Держуправління справами просить понад 23 млн з Фонду протидії COVID-19 на медустанови для VIP-пацієнтів 01
Держуправління справами просить понад 23 млн з Фонду протидії COVID-19 на медустанови для VIP-пацієнтів 02
Держуправління справами просить понад 23 млн з Фонду протидії COVID-19 на медустанови для VIP-пацієнтів 03
Держуправління справами просить понад 23 млн з Фонду протидії COVID-19 на медустанови для VIP-пацієнтів 04
Держуправління справами просить понад 23 млн з Фонду протидії COVID-19 на медустанови для VIP-пацієнтів 05
Держуправління справами просить понад 23 млн з Фонду протидії COVID-19 на медустанови для VIP-пацієнтів 06
Держуправління справами просить понад 23 млн з Фонду протидії COVID-19 на медустанови для VIP-пацієнтів 07
Держуправління справами просить понад 23 млн з Фонду протидії COVID-19 на медустанови для VIP-пацієнтів 08

Читайте также: Автобаза президента не передавала свои авто медучреждениям, потому что они используются Зеленским и ОП, - СМИ

Автор: 

ДУСЯ (157) Кабмін (14089) карантин (18172) Феофанія (55) фінансування (3114) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+26
Зебіли, не бачу ваших лайків під новиною!
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26.05.2020 21:04
+21
А ВИП-ам слабо самим скинуться? Или западло коль общак есть?
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26.05.2020 21:01
+20
Вони чекають новин про Пороха - це останнє, що залишилось у них у цьому житті.
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26.05.2020 21:17
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А ВИП-ам слабо самим скинуться? Или западло коль общак есть?
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26.05.2020 21:01 Відповісти
Поки в країні 73% лохів - гріх витрачати свої кровні.
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26.05.2020 21:16 Відповісти
як у школі - хочеш віп, хочеш взагалі щось прилічне - роби все сам за свої гроші.
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26.05.2020 23:10 Відповісти
Зебіли, не бачу ваших лайків під новиною!
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26.05.2020 21:04 Відповісти
Вони чекають новин про Пороха - це останнє, що залишилось у них у цьому житті.
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26.05.2020 21:17 Відповісти
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27.05.2020 09:17 Відповісти
Госуправление делами просит более 23 млн из Фонда противодействия COVID-19 на медучреждения для VIP-пациентов - Цензор.НЕТ 1871
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26.05.2020 21:04 Відповісти
Госуправление делами просит более 23 млн из Фонда противодействия COVID-19 на медучреждения для VIP-пациентов - Цензор.НЕТ 7849
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26.05.2020 21:04 Відповісти
Радуйтесь зеленые абизяны
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26.05.2020 21:06 Відповісти
Сирожа Борзов непдлохо и при твоём шоколядном идоле харчевался

З червня 2014 року - заступник Керівника ДУС.
28 серпня 2015 - 23 липня 2016 - тимчасово виконував обов'язки керівника ДУС.
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26.05.2020 21:11 Відповісти
Босой, чому новину не лайкнув?
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26.05.2020 21:19 Відповісти
У мене одне питання - якого чпуя Сірожу не замінили новим обличчям? Поставили б замість нього якогось Дибільського... або на худий кінець якогось квартальщика? Зє, ти жє абіщал....
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26.05.2020 21:20 Відповісти
Так чего земля его не снял с должности, он же борец с коррупционерами?
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26.05.2020 22:59 Відповісти
охреневшие слуги уродов
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26.05.2020 21:10 Відповісти
"совок" невигойний, поки існує ДУС
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27.05.2020 11:33 Відповісти
Чего, чего ((ука Зеленский ты же говорил , что не будет ВИП палат , как это ******** надоело . Ну почему в нормальных странах все лечатся в одинаковых условиях Да бывают частные клиники , но там все за свой счет и очень дорого Как хочется чтобы все эти небожители Здохли
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26.05.2020 21:12 Відповісти
А ху-ху не хо-хо ?
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26.05.2020 21:13 Відповісти
Теперь понятно, куда пойдут Европейские деньги на борьбу с COVID-19 Не давайте им денег , это все равно не для народа
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26.05.2020 21:15 Відповісти
Может еще и скинуться народу "жебракам"??!
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26.05.2020 21:16 Відповісти
Ах, зебіле, що таке сталося? Не подобається політика партії зеленої?
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26.05.2020 21:21 Відповісти
Зеленський з України робить кімченинерію.Керівника ДУС призначив на посаду Зе.
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26.05.2020 21:17 Відповісти
пока у нас будет отдельно для плебса и для топ-уродов , пока и будем в дерьме барахтаться ...какие вип условия , всех в обычные больницы , наслаждаться «реформированной медициной» или в платные
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26.05.2020 21:17 Відповісти
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны соблюдайте масочный режим чтобы уберечь себя своих близких и окружающих от опасности которую несёт вирус в виде непоправимого урона здоровью после выздоровления у виживших.
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26.05.2020 21:19 Відповісти
Может это Зе на памперсы?
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26.05.2020 21:20 Відповісти
В Украине да и на всей постсоветчине медицину 30 лет убивали. Пропаганда мешала докторов с грязью и в пример ставили Запад.Кучум и иже с ними издевались над системой здравоохранения ибо свои гениталии возили для осмотра в Европу.
Петя Порох посадил Супрун, которая делала все, чтобы доктора бежали из страны.
Кашляющий чиновник или его жена летели чартером туда в Немецию. Бо Еврами набили карманы немеряно.
Границы друзья закрыты надолго. И депутат с министром вынужден будет бегать в Феофанию. Там уровень медицины ниже ибо много блатных с дипломами и званиями.
Но припечет и пойдут заразы с заразой и в районную.
Доктора хорошие и вряд ли отомстят за свои унижения с зарплатой в 100 баксов, когда проститутка хорошая берёт 500.
Думаю Зелёным нужно кончать с продажей земли и предприятий, а занятая основой государства.
А это образование, медицина и наука.
И ещё товарищи власть наша на Вашей совести много нечитанных книг...
😁
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26.05.2020 21:20 Відповісти
какая прелесть...
напомните, где там платные кельи в СИЗО ? может туда отвозить VIP-ов...на губоЗЕлечение?
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26.05.2020 21:21 Відповісти
наші VIP-и це вам не Борис Джонсон який лікувався в лікарні святого Томаса.
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26.05.2020 21:25 Відповісти
Молоко за вредность нада им давать!
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26.05.2020 21:27 Відповісти
Нада им давать мочу свынячу
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26.05.2020 21:55 Відповісти
Конец комедии или это сериал?
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26.05.2020 21:34 Відповісти
Это сериал(
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26.05.2020 23:01 Відповісти
https://censor.net/user/82930 В платные они не хотят , потому что в платных , у них задача не вылечить , а побольше денег содрать Да и профи в обычных больницах лучше , потому что большой поток , так сказать , есть на ком тренироваться
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26.05.2020 21:43 Відповісти
Мрази.
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26.05.2020 21:43 Відповісти
https://censor.net/user/99878 Ага наукой , тут кафедры закрываются , ну то что знаю по Днепру ,в Транспортном , мосты и туннели , больше нет . В Металле Вышку закрыли , а вы говорите наука , в Украине она не нужна , зачем
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26.05.2020 21:50 Відповісти
Давно дело было.... Лежал там один из авторитетов 90х... Не буду говорить кто... О покойниках либо ничего....
Так вот: За свои кровные "заработанные" зафигачил палату, ординаторскую, ну глава кабинет не обделил и чего-то там еще для реанимации подкупал....
Слабо повторить ?
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26.05.2020 22:00 Відповісти
а ху-ху они не хо-хо...???
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26.05.2020 22:42 Відповісти
скоты
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26.05.2020 22:56 Відповісти
Це соціальна дистанція.
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26.05.2020 23:13 Відповісти
VIP это кухарки, тамада и клоуны? У нас что 95 говноквартал заболел? Так они же налогов никогда не платили, наворовали аж рыгают уже.
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26.05.2020 23:27 Відповісти
Белые пришли - грабят, красные пришли - грабят, зелёные пришли тоже грабят.
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26.05.2020 23:40 Відповісти
Говорили балакали сіли тай заплакав
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27.05.2020 06:27 Відповісти
Говорили балакали сіли тай заплакали
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27.05.2020 06:30 Відповісти
Не мухи не здохнуть.
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27.05.2020 06:46 Відповісти
А як красиво Нєлох розводив лохів у своїй передвиборчій програмі!
Власним ротом стільки всього наобіцяв!


Держуправління справами просить понад 23 млн з Фонду протидії COVID-19 на медустанови для VIP-пацієнтів - Цензор.НЕТ 5736
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27.05.2020 09:14 Відповісти
 
 