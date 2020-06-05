Двох жителів Київщини впіймали на розповсюдженні дитячої порнографії. ФОТО

Жителі Києва і Вишневого, за версією слідства, поширювали в інтернеті порнографію, в якій знімалися діти.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Київської області.

"Під час санкціонованих обшуків у місцях їх проживання поліція вилучила мобільні телефони, флеш-накопичувачі і комп'ютерну техніку, на якій містилася інформація порнографічного характеру", - сказано в повідомленні.

Техніку відправили на експертизу. Після висновків експертів у поліції вирішать, чи пред'являти чоловікам підозру.

Кримінальне провадження розслідують за ч. 4 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Покарання за цією статтею - від 5 до 10 років позбавлення волі.

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