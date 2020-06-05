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Двох жителів Київщини впіймали на розповсюдженні дитячої порнографії. ФОТО

Жителі Києва і Вишневого, за версією слідства, поширювали в інтернеті порнографію, в якій знімалися діти.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Київської області.

"Під час санкціонованих обшуків у місцях їх проживання поліція вилучила мобільні телефони, флеш-накопичувачі і комп'ютерну техніку, на якій містилася інформація порнографічного характеру", - сказано в повідомленні.

Техніку відправили на експертизу. Після висновків експертів у поліції вирішать, чи пред'являти чоловікам підозру.

Кримінальне провадження розслідують за ч. 4 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Покарання за цією статтею - від 5 до 10 років позбавлення волі.

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Двох жителів Київщини впіймали на розповсюдженні дитячої порнографії 01
Двох жителів Київщини впіймали на розповсюдженні дитячої порнографії 02
Двох жителів Київщини впіймали на розповсюдженні дитячої порнографії 03
Двох жителів Київщини впіймали на розповсюдженні дитячої порнографії 04

Автор: 

педофіл (158) Нацполіція (15164) порнографія (110) кіберполіція (412)


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Топ коментарі
+4
Коли потрібно когось покарати,одразу кажуть за дитяче порно.Та й не дитяче це,а скоріше за все teen.Скільки ще будуть цю клоунаду влаштовувати? Таке саме було при Ющенку,Янику,Порошенку і зараз також продовжується.Справжнє дитяче порно,можливо побачити хіба що в Deep Web або Dark Web.Але не так просто,це зробити.
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05.06.2020 19:31
+2
попробуй portable версию, а вообще ты нашел где спросить)
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05.06.2020 21:35
+1
А когда взяточников поймаете,лазареву например?
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05.06.2020 18:46
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А когда взяточников поймаете,лазареву например?
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05.06.2020 18:46 Відповісти
открыл ролик на порнохабе, получается, материал с сервера, который расположен в США, загружается в кеш браузера, который находиться на твоем компе. Можно трактовать, как "ввоз" материалов, от 5 до 10 гыгы.
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05.06.2020 18:52 Відповісти
А не открывай ролик
Жену или просто любимую открывай. И сышыы бояться не надо будет.
Движущаяся картинка на мониторе не идёт ни в какое сравнение с настоящей женщиной.
Гыгыгы, как вы сказали.
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06.06.2020 01:21 Відповісти
только расписку на согласие каждый раз не забудь потребовать перед этим делом. ст 152 никто не отменял)))
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06.06.2020 10:13 Відповісти
Кстати, ослик у меня уже больше, чем год отчего-то перестал работать. Есть кто-то кто в теме?
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05.06.2020 18:52 Відповісти
попробуй portable версию, а вообще ты нашел где спросить)
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05.06.2020 21:35 Відповісти
Пробовал. Проще спросить как пропатчить KDE2 под FreeBSD, но иной раз этой таки даёт результат)) Завтра, принципа ради, засяду мудохаться с осликом таки, больно уж там много контента интересного лежит.
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05.06.2020 21:42 Відповісти
прям как в кагарлыке. один насиловал, второй сидел за компом и вёл трансляцию. остальное отделение на своих компах наблюдали. этих точно пошлют в кагарлык на освободившиеся должности.
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05.06.2020 19:31 Відповісти
Коли потрібно когось покарати,одразу кажуть за дитяче порно.Та й не дитяче це,а скоріше за все teen.Скільки ще будуть цю клоунаду влаштовувати? Таке саме було при Ющенку,Янику,Порошенку і зараз також продовжується.Справжнє дитяче порно,можливо побачити хіба що в Deep Web або Dark Web.Але не так просто,це зробити.
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05.06.2020 19:31 Відповісти
прежде чем оно туда попадает, его должны снять больноголовые имбицилы, коих и ловят периодически. Снимают восновном отбитые наркеты и больные маньяки за пару рублей на дозу в странах бывшего снг, а заказчики за рубежом.
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05.06.2020 21:45 Відповісти
https://censor.net/user/339414 А як ви знаєте,що тут було саме воно? Я вже писав,що в нас так підставляють,або когось хочуть покарати.
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05.06.2020 21:55 Відповісти
Если там реально педофильское порно, то хороший срок надо кабану этому с новости впаять. Это кончено не полезная марихуана за распостранение которой могут больше 10 лет дать с конфискацией майна, но хоть пару лет впаяйте извращенцам, надо же как-то педофилов удерживать в узде, они в Украине себя слишком безнаказанно чувствуют.
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05.06.2020 19:33 Відповісти
Цю гидоту треба викорінювати, а розповсюджувачів судити, як за зг'валтування на кілька років.
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05.06.2020 19:52 Відповісти
 
 