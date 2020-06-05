Двух жителей Киевщины поймали на распространении детской порнографии. ФОТО

Жители Киева и Вишневого, по версии следствия, распространяли в интернете порнографию, в которой снимались дети.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области.

"Во время санкционированных обысков в местах их проживания полиция изъяла мобильные телефоны, флэш-накопители и компьютерную технику, на которой содержалась информация порнографического характера", — сказано в сообщении.

Технику отправили на экспертизу. После выводов экспертов в полиции решат, предъявлять ли мужчинам подозрение.

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Уголовное производство расследуют по ч. 4 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Наказание по этой статье — от 5 до 10 лет лишения свободы.







