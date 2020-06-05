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Двух жителей Киевщины поймали на распространении детской порнографии. ФОТО

Жители Киева и Вишневого, по версии следствия, распространяли в интернете порнографию, в которой снимались дети.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области.

"Во время санкционированных обысков в местах их проживания полиция изъяла мобильные телефоны, флэш-накопители и компьютерную технику, на которой содержалась информация порнографического характера", — сказано в сообщении.

Технику отправили на экспертизу. После выводов экспертов в полиции решат, предъявлять ли мужчинам подозрение.

Читайте на Цензор.НЕТ: Операция "Паутина": киберполицейские разоблачили злоумышленников, которые развращали детей и распространяли порноконтент. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Уголовное производство расследуют по ч. 4 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Наказание по этой статье — от 5 до 10 лет лишения свободы.

Двух жителей Киевщины поймали на распространении детской порнографии 01
Двух жителей Киевщины поймали на распространении детской порнографии 02
Двух жителей Киевщины поймали на распространении детской порнографии 03
Двух жителей Киевщины поймали на распространении детской порнографии 04

Автор: 

педофил (493) Нацполиция (16459) порнография (209) киберполиция (327)


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Топ комментарии
+4
Коли потрібно когось покарати,одразу кажуть за дитяче порно.Та й не дитяче це,а скоріше за все teen.Скільки ще будуть цю клоунаду влаштовувати? Таке саме було при Ющенку,Янику,Порошенку і зараз також продовжується.Справжнє дитяче порно,можливо побачити хіба що в Deep Web або Dark Web.Але не так просто,це зробити.
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05.06.2020 19:31
+2
попробуй portable версию, а вообще ты нашел где спросить)
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05.06.2020 21:35
+1
А когда взяточников поймаете,лазареву например?
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05.06.2020 18:46
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А когда взяточников поймаете,лазареву например?
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05.06.2020 18:46 Ответить
открыл ролик на порнохабе, получается, материал с сервера, который расположен в США, загружается в кеш браузера, который находиться на твоем компе. Можно трактовать, как "ввоз" материалов, от 5 до 10 гыгы.
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05.06.2020 18:52 Ответить
А не открывай ролик
Жену или просто любимую открывай. И сышыы бояться не надо будет.
Движущаяся картинка на мониторе не идёт ни в какое сравнение с настоящей женщиной.
Гыгыгы, как вы сказали.
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06.06.2020 01:21 Ответить
только расписку на согласие каждый раз не забудь потребовать перед этим делом. ст 152 никто не отменял)))
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06.06.2020 10:13 Ответить
Кстати, ослик у меня уже больше, чем год отчего-то перестал работать. Есть кто-то кто в теме?
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05.06.2020 18:52 Ответить
попробуй portable версию, а вообще ты нашел где спросить)
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05.06.2020 21:35 Ответить
Пробовал. Проще спросить как пропатчить KDE2 под FreeBSD, но иной раз этой таки даёт результат)) Завтра, принципа ради, засяду мудохаться с осликом таки, больно уж там много контента интересного лежит.
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05.06.2020 21:42 Ответить
прям как в кагарлыке. один насиловал, второй сидел за компом и вёл трансляцию. остальное отделение на своих компах наблюдали. этих точно пошлют в кагарлык на освободившиеся должности.
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05.06.2020 19:31 Ответить
Коли потрібно когось покарати,одразу кажуть за дитяче порно.Та й не дитяче це,а скоріше за все teen.Скільки ще будуть цю клоунаду влаштовувати? Таке саме було при Ющенку,Янику,Порошенку і зараз також продовжується.Справжнє дитяче порно,можливо побачити хіба що в Deep Web або Dark Web.Але не так просто,це зробити.
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05.06.2020 19:31 Ответить
прежде чем оно туда попадает, его должны снять больноголовые имбицилы, коих и ловят периодически. Снимают восновном отбитые наркеты и больные маньяки за пару рублей на дозу в странах бывшего снг, а заказчики за рубежом.
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05.06.2020 21:45 Ответить
https://censor.net/user/339414 А як ви знаєте,що тут було саме воно? Я вже писав,що в нас так підставляють,або когось хочуть покарати.
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05.06.2020 21:55 Ответить
Если там реально педофильское порно, то хороший срок надо кабану этому с новости впаять. Это кончено не полезная марихуана за распостранение которой могут больше 10 лет дать с конфискацией майна, но хоть пару лет впаяйте извращенцам, надо же как-то педофилов удерживать в узде, они в Украине себя слишком безнаказанно чувствуют.
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05.06.2020 19:33 Ответить
Цю гидоту треба викорінювати, а розповсюджувачів судити, як за зг'валтування на кілька років.
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05.06.2020 19:52 Ответить
 
 