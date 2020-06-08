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Білоруського політика Северинця після мітингу викрали невідомі особи. ФОТО

Білоруського опозиційного політика Павла Северинця затримали кілька невідомих чоловіків після мітингу в Мінську 7 червня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода. 

Прихильники його Білоруської християнсько-демократичної партії провели тригодинну демонстрацію, яку вони назвали "народним пікетом за свободу і солідарність". Северинець був серед шести кандидатів у президенти, які збирали підписи на міському ринку "Комаровка". Потенційним кандидатам необхідно отримати 100 тисяч підписів, щоби проголосувати проти авторитарного президента країни Олександра Лукашенка, який керує Білоруссю з 1994 року і домагається шостого терміну за результатами голосування, що відбудеться 9 серпня.

Люди з масками на обличчях відвідали акцію біля ринку "Комаровка" в Мінську 7 червня. Мітинг організували активісти для збору підписів на підтримку опозиційних кандидатів на президентських виборах.

Білоруський опозиційний політик Павло Северинець, співголова Білоруської християнсько-демократичної партії, був серед щонайменше шести кандидатів у президенти, які збирали підписи 7 червня. Северинця затримали після мітингу.

Прихильники Северинця безуспішно намагалися не допустити, щоб опозиційного політика забрали невідомі чоловіки.

Білоруського політика Северинця після мітингу викрали невідомі особи 01
Білоруського політика Северинця після мітингу викрали невідомі особи 02
Білоруського політика Северинця після мітингу викрали невідомі особи 03

Автор: 

Білорусь (7930) репресії (1622)


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Топ коментарі
+20
тоже мне, неизвестные.
лукахуйвенбины
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08.06.2020 21:02
+15
Выборы в Беларуссси? Аха ха ха, все будут сидеть, пока Алеша не подрастет...
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08.06.2020 21:05
+14
Лукашенко просто так трон не віддасть. А там ще принць Коля підростає...
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08.06.2020 21:09
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Посадили раз, посадили второй, а теперь он Missing in Action. Картофельные чудеса.
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08.06.2020 21:00 Відповісти
Знищення українського волонтерського БПЛА Лелека, на Донбасі показало що російські терористи почали використовувати білоруські ЗРК ОСА-1Т які можуть знищувати малорозмірні цілі. Такі самі випадки знищення БПЛА за допомоги білоруського ЗРК ОСА-1Т за останні півроку стались в Палестіні, Йємені та Лівії. Отже путін активно постачає білоруські ЗРК ОСА-1Т всім терористам на планеті! Знищення українського БПЛА білоруським ЗРК ОСА-1Т має призвести до введення санкцій проти білоруської влади та до припинення всіх видів співпраці з білоруською владою. Прояви агресії Лукащенка проти лідерів опозиції в Білорусі мають мати адекватну реакцію зі сторони України.
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08.06.2020 21:27 Відповісти
То, что Беларусь светилась уже не один раз в помощи "бывшим союзникам по блоку" не секрет.
Про Йемен попрошу источник. Хуситы очень связаны с КСИР, которых "там нет", то есть, с Ираном. В Иране в жизни не было Осы как таковой.

"зі сторони України" - а она тут что-то решает? А ЕС стандартно будет обеспокоена угнетением оппозиции.
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08.06.2020 21:45 Відповісти
В Йемені хусіти за допомоги якогось чарівного ЗРК ОСА знищили гелікоптер Апач Саудівської Аравії і більше шести БПЛА американського та китайського виробництва.
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08.06.2020 22:00 Відповісти
Скорее не Оса, а какая-то хрень иранского производства, отдаленно напоминающая Осу.
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08.06.2020 22:10 Відповісти
Навіть росія вже 28 років не може створити ЗРК малого радіусу дії з керованими ракетами які можуть влучити в БПЛА. Білорусам це вдалось, але повторити досвід білорусів в росії не можуть, не та культура виробництва. Що вже говорити за Іран, який навіть літаки Ан-140 не може збирати без наших фахівців та комплектуючих. Якщо десь формально і збирають ці ЗРК ОСА, то з білоруських комплектуючих, формально прикручуючи готові плати на свої посадочні місця. Тму білоруська влада має потрапити під жорстокі санкції, за передачу військових технологій дикунській росії, яка використовує їх проти України! Це війна і тут передача військових технологій це смерті наших солдат! Тут не можна бути ліберальними!
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09.06.2020 01:08 Відповісти
Навпаки. Треба купити зразок та дослідити
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09.06.2020 13:30 Відповісти
Неравнодушные избиратели?
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08.06.2020 21:00 Відповісти
тоже мне, неизвестные.
лукахуйвенбины
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08.06.2020 21:02 Відповісти
Это не шутки. Прислужники сипатого могут и замочить оппозиционера.
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08.06.2020 21:04 Відповісти
Выборы в Беларуссси? Аха ха ха, все будут сидеть, пока Алеша не подрастет...
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08.06.2020 21:05 Відповісти
Коля
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08.06.2020 23:11 Відповісти
Какая разница...
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09.06.2020 11:42 Відповісти
Щас нам литвин расскажет, шо это все проджные западные сми злобно клевещут....
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08.06.2020 21:09 Відповісти
Прям как Рыбака в Горловке 6 лет назад.только потом его труп в речке нашли
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08.06.2020 21:09 Відповісти
і без голови. Добре що не фашисти обезголовили, а антифашисти, а то б була біда
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09.06.2020 13:31 Відповісти
Лукашенко просто так трон не віддасть. А там ще принць Коля підростає...
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08.06.2020 21:09 Відповісти
Таракан совсем страх потерял.
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08.06.2020 21:10 Відповісти
ПРОПАВШИЕ ПОЛИТИКИ

https://naviny.by/tag/propavshie-politiki
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08.06.2020 21:17 Відповісти
Лукашенко окончательно озверел узнав что его рейтинг по опросам всего 3%, чтоб не потерять власть он пойдет на что угодно.
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08.06.2020 21:12 Відповісти
В дурку давно провели интернет?
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08.06.2020 21:16 Відповісти
Недавно некоторые СМИ решили провести онлайн-голосования за кандидатов в президенты. Понятно, что никакой особой силы эти опросы не имеют, редакциям просто было интересно узнать мнение своей целевой аудитории. Такие http://nn.by/?c=ar&i=252113&lang=ru голосования устроили «Онлайнер», TUT.by, «Наша Нива» и несколько телеграм-каналов. В опросе на TUT.by за Лукашенко проголосовали около 6% пользователей (около 70 тысяч пользователей), в опросе «Онлайнера» - 3% (55 тысяч пользователей), в опросе «Нашей Нивы» - 3% (16 тысяч пользователей).
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08.06.2020 21:23 Відповісти
На тут.бай и Наша нива совершенно другие посетители, чем у Г+Г...
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08.06.2020 21:29 Відповісти
це у нашого бубачки 3%, а у Луки - 40
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09.06.2020 13:33 Відповісти
Какой ужас!
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08.06.2020 21:16 Відповісти
ЛУКАШЕНКО ТАКОЙ ЖЕ ТРУС КАК И ХУТИН, ПОЗОР ТАК БОЯТЬСЯ ЧЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ БОРЯТСЯ ЗА СВОЮ СВОБОДУ, ПОРА ЭТИМ ДИКТАТОРАМ УЙТИ,ОТ ВАС НАРОД УСТАЛ!!!!!!!!!!!
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08.06.2020 21:21 Відповісти
то ли дело *****. свою еву кабаеву даже на трон сажать срочно не надо. отпрысков-наследных подрастит и по следующему апдейту конституции, всенародным одобрямсом восстановят должность царя, со всеми вытекающими последствиями. так шо не видать горе луковому, коле, беларусского трона. ))
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08.06.2020 21:22 Відповісти
Советские люди очень любили советскую влась с первого дня ее существания,особенно когда быдло краснопузое начаало расстреливать всех подряд с 30 августа 1918 года....,стреляют,расстреливают, и похищают,травят,взрывают дома,сжигают на пожарах,...сажают в ГУЛАГ и тд.,с чего вы взяли что после Крассного террора начатого 30 августа что то изменилось?
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08.06.2020 21:25 Відповісти
Мене більш турбує питання: а чи не опиниться той Сєвєрінець, як Павло Гриб (здається так його звали), на московії? Лука до сих пір намагається всидіти своєю дупою на двох стільцях... Але дупа ж не гумова - репне колись.
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08.06.2020 21:27 Відповісти
Так ці так звані "опозиціонери" всі ФСБшні проекти
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09.06.2020 13:36 Відповісти
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10

https://twitter.com/herooftheday10


https://twitter.com/herooftheday10

Алексеевка, Харьков)) Мин назад

Белорусского политика Северинца после митинга похитили неизвестные лица - Цензор.НЕТ 6225
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08.06.2020 21:32 Відповісти
Вова *****, жри ягель.
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08.06.2020 21:36 Відповісти
Быдло тупое Шариковское,мало вас чЛенинСралин мочил в сортире...ПАДАЛЬ
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08.06.2020 21:36 Відповісти
Масштабы трагедии случившейся в ночь на 26 октября 1917 года скрываются до сих пор под грифом ОСОБО СЕКРЕТНО.ХРАНИТЬ ВЕЧНО,
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08.06.2020 21:34 Відповісти
Это у нас обычная практика лукашенковских бандитов. Северинца уже посадили на 15 суток.
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08.06.2020 21:35 Відповісти
- по какому праву вы арестовали моего отца?
- мы за то чтоб не было богатых.
- странно. мой отец хотел чтоб небыло бедных.(с)
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08.06.2020 21:50 Відповісти
Если не ошибаюсь, во Франции взятие Бастилии считается началом нормального демократического развития страны...
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08.06.2020 21:39 Відповісти
а в штатах бомбежкой своих городов.
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08.06.2020 21:52 Відповісти
Сейчас тараканом руководит страх, и его поступки алогичны, потому бульбаши должны все обьединиться любой ценой, не давать таракану времени опомниться, иначе они и их дети остануться рабами.
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08.06.2020 21:39 Відповісти
а они и останутся рабами
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08.06.2020 21:45 Відповісти
да уж а у складі мордору вони прямо звільняться
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09.06.2020 13:39 Відповісти
У Бєларусі не перший раз крадуть людей. Як вкрали Гриба ми пам'ятаємо!
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08.06.2020 21:40 Відповісти
Во бояре скоту крепостному понять дают

Белорусского политика Северинца после митинга похитили неизвестные лица - Цензор.НЕТ 9504
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08.06.2020 21:42 Відповісти
Шановний Єгор Матвійович! Припинить знущатися зі тваринки, не поводьтесь як Богдан.
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08.06.2020 22:48 Відповісти
отвезут в места к генералу Захарченко итд
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08.06.2020 22:00 Відповісти
Исчезновения в 2000 году[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&veaction=edit&section=5 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&action=edit&section=5 править код ]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Дмитрий Александрович Завадский [https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&veaction=edit&section=6 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&action=edit&section=6 править код ]
С 1994 года Завадский был оператором Первого канала Белорусского телевидения. С https://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1997 года - оператор корпункта телеканала https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F) российского первого канала .
Был похищен и, предположительно, убит https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F 7 июля https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2000 года , когда отправился в аэропорт https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA Минск-2 на служебном автомобиле встречать своего коллегу https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Павла Шеремета . Его машина была позже обнаружена в аэропорту, но Завадский найден не был.
В марте https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2002 года Верховный суд Белоруссии приговорил двух бывших офицеров МВД - Валерия Игнатовича и Дмитрия Малика - за похищение (убийство на суде доказано не было) Дмитрия Завадского к 10 годам лишения свободы. Ни на следствии, ни в суде Малик и Игнатович не признали свою вину в похищении Завадского. По другому эпизоду уголовного дела Игнатович и Малик были осуждены к пожизненному заключению за убийство ещё пяти человек. У одного из осуждённых - Валерия Игнатовича - по версии прокуратуры, был мотив совершить преступление. Он якобы мстил телеоператору за материал, в котором фигурировалhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-8 [8] . В его автомобиле была обнаружена лопата со следами крови Завадскогоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-9 [9] .
По данным https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Павла Шеремета , следствию известны виновники и обстоятельства смерти Завадского. Сам Шеремет узнал об этом вскоре после происшествия, но не обнародовал подробности, щадя чувства родных Дмитрия. Через девять месяцев после исчезновения оператора на процессе по делу Игнатовича Шеремет впервые дал свидетельские показания. Он рассказал о том, как Дмитрий погиб спустя несколько часов после похищения, как его пытали, сломали позвоночник, а потом добили. Шеремет полагает, что за убийством Завадского стоят участники группировки, уничтожавшей оппозиционных политиков (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В. Гончара , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ю. Захаренко и А. Красовского) и выполнявшей иные преступные приказы белорусского руководства. По мнению Шеремета, преступников следует искать в окружении бывшего командира «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7_(%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5) Алмаза » полковника Павличенко. По данным Шеремета, эти лица выполняли спецзадания в Чечне, о чём мог узнать Завадский во время командировки, и это обстоятельство стало мотивом преступления. Источники столь подробной осведомлённости Шеремета публично названы не былиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-10 [10] .
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08.06.2020 23:33 Відповісти
Без крови у них ничего не получиться. Мы тоже в 14м продолбали свой шанс - надо было перевешать рыго-выродков, и других зебилов - сейчас уже жили нормально. А пожалели, начали играть в ненужную демократию, когда она того не требовала...
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08.06.2020 23:56 Відповісти
Почали б вішати могли б опинитись на ще меншій території, хоча дивлячись на поточні події здається, що все одно цим закінчиться
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09.06.2020 14:01 Відповісти
З якого? Чи ти тупий кацап-зелєбобік?
На нас і так напала кацапія. Наші хлопці їх зупинили.
Це так чи інакше сталося. І те що повісили б с десяток-сотню риговибрядків - лише б зміцнило все всередині країни...
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09.06.2020 21:50 Відповісти
Цікаво, як білоруською буде "Майдан" ?
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09.06.2020 03:21 Відповісти
Плошча. Это,если дословный перевод ряда Майдан-Площадь-Плошча. А, если смысловой перевод, то Майдан уже вошёл и в беларускую мову и в русский язык.
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09.06.2020 04:09 Відповісти
Терор в Білорусі підтримуваний *********** тільки на цьому тримається ру СС ькиймір московити більше нінащо не здатні генетичні холопи і вєртухаї.
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09.06.2020 08:16 Відповісти
Пихуй
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09.06.2020 11:28 Відповісти
 
 