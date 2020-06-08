Білоруського політика Северинця після мітингу викрали невідомі особи. ФОТО

Білоруського опозиційного політика Павла Северинця затримали кілька невідомих чоловіків після мітингу в Мінську 7 червня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Прихильники його Білоруської християнсько-демократичної партії провели тригодинну демонстрацію, яку вони назвали "народним пікетом за свободу і солідарність". Северинець був серед шести кандидатів у президенти, які збирали підписи на міському ринку "Комаровка". Потенційним кандидатам необхідно отримати 100 тисяч підписів, щоби проголосувати проти авторитарного президента країни Олександра Лукашенка, який керує Білоруссю з 1994 року і домагається шостого терміну за результатами голосування, що відбудеться 9 серпня.

Люди з масками на обличчях відвідали акцію біля ринку "Комаровка" в Мінську 7 червня. Мітинг організували активісти для збору підписів на підтримку опозиційних кандидатів на президентських виборах.



Білоруський опозиційний політик Павло Северинець, співголова Білоруської християнсько-демократичної партії, був серед щонайменше шести кандидатів у президенти, які збирали підписи 7 червня. Северинця затримали після мітингу.

Прихильники Северинця безуспішно намагалися не допустити, щоб опозиційного політика забрали невідомі чоловіки.





