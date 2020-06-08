Белорусского политика Северинца после митинга похитили неизвестные лица. ФОТО

Белорусского оппозиционного политика Павла Северинца задержали несколько неизвестных мужчин после митинга в Минске 7 июня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

Сторонники его Белорусской христианско-демократической партии провели трехчасовую демонстрацию, которую они назвали "народным пикетом за свободу и солидарность". Северинец был среди шести кандидатов в президенты, которые собирали подписи на городском рынке "Комаровка". Потенциальным кандидатам необходимо получить 100 000 подписей, чтобы дать возможность избирателям проголосовать против авторитарного президента страны Александра Лукашенко, который руководит Белоруссией с 1994 года и хочет получить шестой срок по результатам голосования, которое состоится 9 августа.

Люди с масками на лицах посетили акцию возле рынка "Комаровка" в Минске 7 июня. Митинг организовали активисты для сбора подписей в поддержку оппозиционных кандидатов на президентских выборах



Белорусский оппозиционный политик Павел Северинец, сопредседатель Белорусской христианско-демократической партии, был среди шести кандидатов в президенты, которые собирали подписи 7 июня. Северинца задержали после митинга

Сторонники Северинца безуспешно пытались не допустить, чтобы оппозиционного политика забрали неизвестные мужчины.

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