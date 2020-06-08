Белорусского политика Северинца после митинга похитили неизвестные лица. ФОТО
Белорусского оппозиционного политика Павла Северинца задержали несколько неизвестных мужчин после митинга в Минске 7 июня.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.
Сторонники его Белорусской христианско-демократической партии провели трехчасовую демонстрацию, которую они назвали "народным пикетом за свободу и солидарность". Северинец был среди шести кандидатов в президенты, которые собирали подписи на городском рынке "Комаровка". Потенциальным кандидатам необходимо получить 100 000 подписей, чтобы дать возможность избирателям проголосовать против авторитарного президента страны Александра Лукашенко, который руководит Белоруссией с 1994 года и хочет получить шестой срок по результатам голосования, которое состоится 9 августа.
Люди с масками на лицах посетили акцию возле рынка "Комаровка" в Минске 7 июня. Митинг организовали активисты для сбора подписей в поддержку оппозиционных кандидатов на президентских выборах
Белорусский оппозиционный политик Павел Северинец, сопредседатель Белорусской христианско-демократической партии, был среди шести кандидатов в президенты, которые собирали подписи 7 июня. Северинца задержали после митинга
Сторонники Северинца безуспешно пытались не допустить, чтобы оппозиционного политика забрали неизвестные мужчины.
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Про Йемен попрошу источник. Хуситы очень связаны с КСИР, которых "там нет", то есть, с Ираном. В Иране в жизни не было Осы как таковой.
"зі сторони України" - а она тут что-то решает? А ЕС стандартно будет обеспокоена угнетением оппозиции.
лукахуйвенбины
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Алексеевка, Харьков)) Мин назад
- мы за то чтоб не было богатых.
- странно. мой отец хотел чтоб небыло бедных.(с)
С 1994 года Завадский был оператором Первого канала Белорусского телевидения. С https://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1997 года - оператор корпункта телеканала https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F) российского первого канала .
Был похищен и, предположительно, убит https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F 7 июля https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2000 года , когда отправился в аэропорт https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA Минск-2 на служебном автомобиле встречать своего коллегу https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Павла Шеремета . Его машина была позже обнаружена в аэропорту, но Завадский найден не был.
В марте https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2002 года Верховный суд Белоруссии приговорил двух бывших офицеров МВД - Валерия Игнатовича и Дмитрия Малика - за похищение (убийство на суде доказано не было) Дмитрия Завадского к 10 годам лишения свободы. Ни на следствии, ни в суде Малик и Игнатович не признали свою вину в похищении Завадского. По другому эпизоду уголовного дела Игнатович и Малик были осуждены к пожизненному заключению за убийство ещё пяти человек. У одного из осуждённых - Валерия Игнатовича - по версии прокуратуры, был мотив совершить преступление. Он якобы мстил телеоператору за материал, в котором фигурировалhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-8 [8] . В его автомобиле была обнаружена лопата со следами крови Завадскогоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-9 [9] .
По данным https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Павла Шеремета , следствию известны виновники и обстоятельства смерти Завадского. Сам Шеремет узнал об этом вскоре после происшествия, но не обнародовал подробности, щадя чувства родных Дмитрия. Через девять месяцев после исчезновения оператора на процессе по делу Игнатовича Шеремет впервые дал свидетельские показания. Он рассказал о том, как Дмитрий погиб спустя несколько часов после похищения, как его пытали, сломали позвоночник, а потом добили. Шеремет полагает, что за убийством Завадского стоят участники группировки, уничтожавшей оппозиционных политиков (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В. Гончара , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ю. Захаренко и А. Красовского) и выполнявшей иные преступные приказы белорусского руководства. По мнению Шеремета, преступников следует искать в окружении бывшего командира «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7_(%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5) Алмаза » полковника Павличенко. По данным Шеремета, эти лица выполняли спецзадания в Чечне, о чём мог узнать Завадский во время командировки, и это обстоятельство стало мотивом преступления. Источники столь подробной осведомлённости Шеремета публично названы не былиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-10 [10] .
На нас і так напала кацапія. Наші хлопці їх зупинили.
Це так чи інакше сталося. І те що повісили б с десяток-сотню риговибрядків - лише б зміцнило все всередині країни...