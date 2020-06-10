Сьогодні в Києві попрощаються з померлим волонтером Віталієм Паничем. ФОТО

Волонтер і ветеран Віталій Панич помер 7 червня в лікарні Києва. Він був у реанімації з пневмонією, печінковою і нирковою недостатністю. Разом з тим, як виявилося Панича відмовлялися лікувати і виписували з лікарні. Більш того після смерті зникли його речі, документи, телефон і гроші.

"Друзі! Дякую всім за підтримку, увагу та допомогу..... Без Вас всіх - я б не знала, що мені робити. важко добирати слова... Горе, що ми сподівалися на фахівців, а потрібно було шукати допомоги серед друзів та підняти країну на ноги.... Одинадцять діб жаху, пошуку медичної допомоги......Некомпетентність, байдужість, крадіжка... Віталіка немає...Немає мого чоловіка та батька моїх дітей", - розповіла дружина Віталія Панича Наталія, передає Цензор.НЕТ.

"Прощання з Віталіком відбудеться сьогодні 10.06 у Києві о 18:00 - Храм святого апостола і євангелиста Іоана Богослова на території Михайлівського Собору. Поховання і прощання вдома в четвер 11.06 о 12:00 в Харківській області Коломацькому районі с.Новоіванівка збираємось біля будівлі цукрового заводу", - зазначила вона.

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"Бережить себе та Ваших близьких. Ще раз дякую всім, хто не залишив нас у горі на самоті - порадою, словами підтримки, допомогою фізичною і фінансовою - не уявляю, щоб я робила без вас... дякую Вам, люди!" - подякувала вона українцям за допомогу.





Волонтер Віталій Панич помер в лікарні 7 червня. Пізніше дружина і активісти розповіли про смерть волонтера Панича: З реанімації виставили на вулицю, а коли приїхали за тілом виявилося, що гроші і речі зникли.