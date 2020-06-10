Сегодня в Киеве простятся с умершим волонтером Виталием Паничем. ФОТО

Волонтер и ветеран Виталий Панич умер 7 июня в больнице Киева. Он находился в реанимации с пневмонией, печеночной и почечной недостаточностью. Вместе с тем, как оказалось Панича отказывались лечить и выписывали из больницы. Более того после смерти исчезли его вещи, документы, телефон и деньги.

"Друзья! Спасибо всем за поддержку, внимание и помощь... Без Вас всех - я не знала, что мне делать. Трудно подбирать слова... Горе, что мы надеялись на специалистов, а нужно было искать помощи среди друзей и поднять страну на ноги... Одиннадцать суток ужаса, поиска медицинской помощи... Некомпетентность, равнодушие, воровство... Виталика нет... Нет моего мужа и отца моих детей", - рассказала жена Виталия Панича Наталия, передает Цензор.НЕТ.

"Прощание с Виталиком состоится сегодня 10.06 в Киеве в 18:00 - Храм святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова на территории Михайловского Собора. Захоронение и прощание дома в четверг 11.06 в 12:00 в Харьковской области Коломацком районе с.Новоивановка собираемся у здания сахарного завода", - ообщила она.

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"Берегите себя и Ваших близких. Еще раз спасибо всем, кто не оставил нас в горе в одиночестве - советом, словами поддержки, помощью физической и финансовой - не представляю, чтобы я делала без вас ... спасибо Вам, люди!" - поблагодарила она украинцев за помощь.





Волонтер Виталий Панич скончался в больнице 7 июня. Позже жена и активисты рассказали о смерти волонтера Панича: Из реанимации выставили на улицу, а когда приехали за телом оказалось, что деньги и вещи исчезли.