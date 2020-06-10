В окупованому Севастополі облаштували "пам'ятний сквер" зі сміття. ФОТО

Сквер на честь перемоги у Другій світовій війні облаштовано за допомогою викинутих на смітник старих диванів, підставок для квітів, дитячих іграшок і пластикових пляшок. Його кілька разів намагалися знищити двірники.

Сквер споруджено в Гагарінському районі окупованого Севастополя, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

Ініціатор створення скверу - місцевий активіст, своє творіння він присвятив 75-річчю перемоги у Другій світовій війні. З території сусіднього смітника чоловік приніс на прибудинковий газон викинуті побутові предмети - пластикові пляшки, сидіння від диванів, підставки для квітів, дитячі іграшки та інше. Відходи прикрасили військовою атрибутикою і предметами обмундирування. Ветерану допомагали кілька місцевих жителів. У центрі скверу організатор встановив плакат із написом "Герої Сталінграда. Я пам'ятаю. Я пишаюся".

Думки місцевих жителів із приводу скверу різко розділилися. Одні виступають проти створення скверу зі сміття, у інших - в основному молодого покоління - такий сквер викликає інтерес.

Кілька разів двірники очищали саморобний сквер від сміття, але активіст відновлював його знову. Окупаційна влада ситуацію не коментує.





