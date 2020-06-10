В окупованому Севастополі облаштували "пам'ятний сквер" зі сміття. ФОТО
Сквер на честь перемоги у Другій світовій війні облаштовано за допомогою викинутих на смітник старих диванів, підставок для квітів, дитячих іграшок і пластикових пляшок. Його кілька разів намагалися знищити двірники.
Сквер споруджено в Гагарінському районі окупованого Севастополя, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".
Ініціатор створення скверу - місцевий активіст, своє творіння він присвятив 75-річчю перемоги у Другій світовій війні. З території сусіднього смітника чоловік приніс на прибудинковий газон викинуті побутові предмети - пластикові пляшки, сидіння від диванів, підставки для квітів, дитячі іграшки та інше. Відходи прикрасили військовою атрибутикою і предметами обмундирування. Ветерану допомагали кілька місцевих жителів. У центрі скверу організатор встановив плакат із написом "Герої Сталінграда. Я пам'ятаю. Я пишаюся".
Думки місцевих жителів із приводу скверу різко розділилися. Одні виступають проти створення скверу зі сміття, у інших - в основному молодого покоління - такий сквер викликає інтерес.
Кілька разів двірники очищали саморобний сквер від сміття, але активіст відновлював його знову. Окупаційна влада ситуацію не коментує.
Будь ласка, зачекайте...
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А каміння з неба де?
Сэрэсэр начал войну, замазался с поддержкой фашистов.
А потом помощи на западе просил. При этом своих людей положил миллионы, уничтожил всю Украину и Беларусь. Миллионы калек и обездоленных
Афигенная пабеда (((
Пишуть з Перекопу.
Максимальні зусилля окупаційної влади терміново спрямовані на розчистку русла Північно-Кримського каналу.
Виконавцям поставлене завдання завершити підготовку каналу до параду 24 червня.
Щось мені підказує що сам парад у руслі проводити не будуть, а може бути щось інше.
Поки у нас з ворогом "мир".
До особливої уваги патріотів Херсонщини, першочергово Каланчацького, Чаплинського, Генічеського, Новотроїцького районів.
Буде дуже гаряче літо, та крім нас самих ми нікому не потрібні.
Й якщо почнеться "гуманітарна евакуація" та "розведення військ" то слід мати біля себе родини та усе цінне й важливе.
Бо хтось буде звично драпати, хтось - прикручувати триколори на свої кокарди та райвідділи й управи.
А нам своє робити.
Знаючи що першим кроком окупантів буде повна зачистка "ХерНР" від "бандерівського елементу"
Знаючи що після сьогоднішніх кадрових поступок та надання почесних посад кримським татарам багато хто у Меджлісі буде мовчати.
А ось й цікава "новина" з Криму. Пазл, якого не вистачало.
ФСБ сьогодні, 10 червня, заявляє про нібито попереджений теракт (вибух на ринку) та про затриманих осіб, нібито пов'язаних із "представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины."
Що ж, все для Херсонщини починається за загальновідомими лекалами...
Прошу поширення.
а в честь чего парад ?
а самое правильное на 22 сентября - в честь совместного парада СССР и Третьего Рейха в 1939 году в Бресте
- Я понял, почему русские так плохо живут - они всё делают через задницу!...
- Ничего ты не понял… Они её сами создали и там просто живут… Одно хорошо - большая, поэтому не тесно… Но… вся засрана…