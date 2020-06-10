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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В оккупированном Севастополе обустроили "памятный сквер" из мусора. ФОТО

Сквер в честь победы во Второй мировой войне обустроен при помощи выброшенных на мусорку старых диванов, подставок для цветов, детских игрушек и пластиковых бутылок. Его несколько раз пытались уничтожить дворники.

Сквер сооружен в Гагаринском районе оккупированного Севастополя, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Инициатор создания сквера – местный активист, свое творение он посвятил 75-летию победы во Второй мировой войне. С территории соседней мусорки мужчина принес на придомовой газон выброшенные бытовые предметы – пластиковые бутылки, сиденья от диванов, подставки для цветов, детские игрушки и прочее. Отходы украсили военной атрибутикой и предметами обмундирования. Ветерану помогало несколько местных жителей. В центре сквера организаторы установил плакат с надписью "Герои Сталинграда. Я помню. Я горжусь".

Мнения местных жителей по поводу сквера резко разделились. Одни выступают против создания сквера из мусора, у других – в основном молодого поколения – такой сквер вызывает интерес.

Также на Цензор.НЕТ: "Самая лучшая организация", - в оккупированном Севастополе детей принимали в комсомол. ФОТО

Несколько раз дворники очищали самодельный сквер от мусора, но активист восстанавливал его снова. Оккупационные власти ситуацию не комментируют.

В оккупированном Севастополе обустроили памятный сквер из мусора 01
В оккупированном Севастополе обустроили памятный сквер из мусора 02
В оккупированном Севастополе обустроили памятный сквер из мусора 03

Автор: 

Вторая мировая война (418) Крым (26389) мусор (490) город Севастополь (1760) русский мир (614)


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Топ комментарии
+27
В оккупированном Севастополе обустроили "памятный сквер" из мусора - Цензор.НЕТ 9551
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10.06.2020 17:34
+21
в говностополе даже упоротей чем в лугандоне осыби😷
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10.06.2020 17:28
+13
Какая пабеда- такой и памятный сквер 😏
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10.06.2020 17:29
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в говностополе даже упоротей чем в лугандоне осыби😷
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10.06.2020 17:28 Ответить
В оккупированном Севастополе обустроили "памятный сквер" из мусора - Цензор.НЕТ 9551
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10.06.2020 17:34 Ответить
Центральный персонаж на бойка смахивает)))
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10.06.2020 17:42 Ответить
Уп...с, а..., йо....
А каміння з неба де?
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10.06.2020 17:28 Ответить
Какая пабеда- такой и памятный сквер 😏
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10.06.2020 17:29 Ответить
Замечательная была Победа. Только та Победа не имеет ничего общего с кацапско-путлеровским пабедобесием
В оккупированном Севастополе обустроили "памятный сквер" из мусора - Цензор.НЕТ 1255
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10.06.2020 17:34 Ответить
Пиррова победа.
Сэрэсэр начал войну, замазался с поддержкой фашистов.
А потом помощи на западе просил. При этом своих людей положил миллионы, уничтожил всю Украину и Беларусь. Миллионы калек и обездоленных
Афигенная пабеда (((
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10.06.2020 17:37 Ответить
Еще раз. Можно называть победу пирровой, можно называть "со слезами на глазах", можно тупо отрицать ленд-лиз и Второй фронт. Но это не имеет ничего общего с ватным пабедобесием и "можем повторить". Повторить что? То что до сих пор не похоронены все погибшие бойцы РККА и количества убитых граждан СССр не знает ни кто?
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10.06.2020 17:44 Ответить
Мой пост не противоречит вашему, а дополняет. Ваши мысли я разделяю
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10.06.2020 17:48 Ответить
Парад победы Геннадий над мозгами ! ))
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10.06.2020 18:24 Ответить
Мусора поди еще много, есть из чего восстанавливать...
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10.06.2020 17:30 Ответить
https://www.facebook.com/borys.babin?*********************************************************************-_br9okBbQJtCdEDdeKCxQd59zujDsRhbTIa2vqkYY0JclkQULXuzaokbl4nPZQUb_c-NAjtM&__tn__=-UC%2CP-R Borys Babin
Пишуть з Перекопу.
Максимальні зусилля окупаційної влади терміново спрямовані на розчистку русла Північно-Кримського каналу.
Виконавцям поставлене завдання завершити підготовку каналу до параду 24 червня.
Щось мені підказує що сам парад у руслі проводити не будуть, а може бути щось інше.
Поки у нас з ворогом "мир".
До особливої уваги патріотів Херсонщини, першочергово Каланчацького, Чаплинського, Генічеського, Новотроїцького районів.
Буде дуже гаряче літо, та крім нас самих ми нікому не потрібні.
Й якщо почнеться "гуманітарна евакуація" та "розведення військ" то слід мати біля себе родини та усе цінне й важливе.
Бо хтось буде звично драпати, хтось - прикручувати триколори на свої кокарди та райвідділи й управи.
А нам своє робити.
Знаючи що першим кроком окупантів буде повна зачистка "ХерНР" від "бандерівського елементу"
Знаючи що після сьогоднішніх кадрових поступок та надання почесних посад кримським татарам багато хто у Меджлісі буде мовчати.
А ось й цікава "новина" з Криму. Пазл, якого не вистачало.
ФСБ сьогодні, 10 червня, заявляє про нібито попереджений теракт (вибух на ринку) та про затриманих осіб, нібито пов'язаних із "представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины."
Що ж, все для Херсонщини починається за загальновідомими лекалами...
Прошу поширення.
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10.06.2020 17:33 Ответить
...до параду 24 червня...


а в честь чего парад ?
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10.06.2020 18:51 Ответить
Тот, который должен был быть 9 Мая, но был отменен из-за карантина. В РФ его перенесли на 24 июня.
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10.06.2020 19:38 Ответить
дебилы
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10.06.2020 19:39 Ответить
кстати, на 22-е июня было бы логичнее,

а самое правильное на 22 сентября - в честь совместного парада СССР и Третьего Рейха в 1939 году в Бресте
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10.06.2020 19:42 Ответить
Жлоб-трэш-арт.
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10.06.2020 17:33 Ответить
Во-во, название очень точное.
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10.06.2020 17:44 Ответить
Ну, людей тянет к "родному"...
- Я понял, почему русские так плохо живут - они всё делают через задницу!...
- Ничего ты не понял… Они её сами создали и там просто живут… Одно хорошо - большая, поэтому не тесно… Но… вся засрана…
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10.06.2020 17:35 Ответить
Ничего-ничего, приедет скульптор из Якутии, налепит танков да пушек. Вот тогда мощь рассейскую можно будет не только увидеть, но и унюхать. И возгордиться.
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10.06.2020 17:38 Ответить
умом роисю не понять.....где памятник из мусора зоофилу насилуещего кота.вы б еще чикотило памятник установили
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10.06.2020 17:42 Ответить
"Инициатор создания сквера - местный активист"
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10.06.2020 17:43 Ответить
Статуї з лайна, меморіали зі сміття... Країна жахливих чудес!
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10.06.2020 17:45 Ответить
Який скверик... Одразу нагадало расєшку.
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10.06.2020 17:51 Ответить
А цей активіст, ветеран яких битв? Не куликовських бува? А взагалі то йому в поміч потрібно привезти говномеса з якутії, чи звідки він там.
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10.06.2020 18:02 Ответить
Красиво Путену подлизал скульптурой на него :
В оккупированном Севастополе обустроили "памятный сквер" из мусора - Цензор.НЕТ 9987
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10.06.2020 18:08 Ответить
Ну вполне презентабельно, а ведь могли бы и из говна слепить, обычно так они делают
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10.06.2020 18:47 Ответить
18:23, 10 июня 2020Автомобильный мост рухнул в Москве
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10.06.2020 18:50 Ответить
Молодцы лаптеноги.
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10.06.2020 19:21 Ответить
Могут, когда захотят...
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10.06.2020 19:25 Ответить
Зави-дуй Омерика - мы в говени /мусор, гавно и камни с неба также а гавне/
В оккупированном Севастополе обустроили "памятный сквер" из мусора - Цензор.НЕТ 5681



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10.06.2020 21:49 Ответить
Скрепненько так, очень скрепненько.
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11.06.2020 12:50 Ответить
піх#й
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11.06.2020 13:34 Ответить
 
 