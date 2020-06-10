В оккупированном Севастополе обустроили "памятный сквер" из мусора. ФОТО

Сквер в честь победы во Второй мировой войне обустроен при помощи выброшенных на мусорку старых диванов, подставок для цветов, детских игрушек и пластиковых бутылок. Его несколько раз пытались уничтожить дворники.

Сквер сооружен в Гагаринском районе оккупированного Севастополя, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Инициатор создания сквера – местный активист, свое творение он посвятил 75-летию победы во Второй мировой войне. С территории соседней мусорки мужчина принес на придомовой газон выброшенные бытовые предметы – пластиковые бутылки, сиденья от диванов, подставки для цветов, детские игрушки и прочее. Отходы украсили военной атрибутикой и предметами обмундирования. Ветерану помогало несколько местных жителей. В центре сквера организаторы установил плакат с надписью "Герои Сталинграда. Я помню. Я горжусь".

Мнения местных жителей по поводу сквера резко разделились. Одни выступают против создания сквера из мусора, у других – в основном молодого поколения – такой сквер вызывает интерес.

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Несколько раз дворники очищали самодельный сквер от мусора, но активист восстанавливал его снова. Оккупационные власти ситуацию не комментируют.





