В оккупированном Севастополе обустроили "памятный сквер" из мусора. ФОТО
Сквер в честь победы во Второй мировой войне обустроен при помощи выброшенных на мусорку старых диванов, подставок для цветов, детских игрушек и пластиковых бутылок. Его несколько раз пытались уничтожить дворники.
Сквер сооружен в Гагаринском районе оккупированного Севастополя, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
Инициатор создания сквера – местный активист, свое творение он посвятил 75-летию победы во Второй мировой войне. С территории соседней мусорки мужчина принес на придомовой газон выброшенные бытовые предметы – пластиковые бутылки, сиденья от диванов, подставки для цветов, детские игрушки и прочее. Отходы украсили военной атрибутикой и предметами обмундирования. Ветерану помогало несколько местных жителей. В центре сквера организаторы установил плакат с надписью "Герои Сталинграда. Я помню. Я горжусь".
Мнения местных жителей по поводу сквера резко разделились. Одни выступают против создания сквера из мусора, у других – в основном молодого поколения – такой сквер вызывает интерес.
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Несколько раз дворники очищали самодельный сквер от мусора, но активист восстанавливал его снова. Оккупационные власти ситуацию не комментируют.
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А каміння з неба де?
Сэрэсэр начал войну, замазался с поддержкой фашистов.
А потом помощи на западе просил. При этом своих людей положил миллионы, уничтожил всю Украину и Беларусь. Миллионы калек и обездоленных
Афигенная пабеда (((
Пишуть з Перекопу.
Максимальні зусилля окупаційної влади терміново спрямовані на розчистку русла Північно-Кримського каналу.
Виконавцям поставлене завдання завершити підготовку каналу до параду 24 червня.
Щось мені підказує що сам парад у руслі проводити не будуть, а може бути щось інше.
Поки у нас з ворогом "мир".
До особливої уваги патріотів Херсонщини, першочергово Каланчацького, Чаплинського, Генічеського, Новотроїцького районів.
Буде дуже гаряче літо, та крім нас самих ми нікому не потрібні.
Й якщо почнеться "гуманітарна евакуація" та "розведення військ" то слід мати біля себе родини та усе цінне й важливе.
Бо хтось буде звично драпати, хтось - прикручувати триколори на свої кокарди та райвідділи й управи.
А нам своє робити.
Знаючи що першим кроком окупантів буде повна зачистка "ХерНР" від "бандерівського елементу"
Знаючи що після сьогоднішніх кадрових поступок та надання почесних посад кримським татарам багато хто у Меджлісі буде мовчати.
А ось й цікава "новина" з Криму. Пазл, якого не вистачало.
ФСБ сьогодні, 10 червня, заявляє про нібито попереджений теракт (вибух на ринку) та про затриманих осіб, нібито пов'язаних із "представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины."
Що ж, все для Херсонщини починається за загальновідомими лекалами...
Прошу поширення.
а в честь чего парад ?
а самое правильное на 22 сентября - в честь совместного парада СССР и Третьего Рейха в 1939 году в Бресте
- Я понял, почему русские так плохо живут - они всё делают через задницу!...
- Ничего ты не понял… Они её сами создали и там просто живут… Одно хорошо - большая, поэтому не тесно… Но… вся засрана…