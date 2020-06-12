Печерський суд розглядає позов Сивохо і "слуги народу" Бужанського проти ветеранів АТО. "Нацкорпус" протестує під судом. ФОТОрепортаж

У Печерському райсуді Києва відбувається засідання за позовом ексрадника секретаря РНБО Сергія Сивохо і нардепа "Слуги народу" Максима Бужанського. Національний корпус вийшов на протест, щоб підтримати підозрюваних ветеранів.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

У побитті Сивохо підозрюють ветеранів-азовців Олександра Волкова, Юрія Каплю (позивний Змій) та Сергія Тамарина (позивний Собер).

Під судом зібралося кілька десятків представників Нацкорпусу, щоб підтримати ветеранів.

За словами адвоката, його підзахисні вважають, що вони не винні в тому, що їм інкримінують. Свою провину під час досудового слідства і зараз вони не визнають.

"Прокуратура хотіла заарештувати цілодобово, проте слідчий суддя ухвалив постанову про відмову й обрав особисте зобов'язання", - зазначив адвокат.

Зазначається, що в суді перебуває і нардеп "Слуги народу" Максим Бужанський. У справі йдеться про інцидент з ним, який трапився 6 березня, за словами нардепа, його тоді закидали яйцями.

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Раніше в мережі з'явився відеозапис зі спілкуванням нардепа від "Слуги народу" Максима Бужанського з ветераном "Азова".

Нагадаємо, 11 березня радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України до НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.

12 березня Сивоху побили під час презентації Національної платформи примирення та єдності: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Водночас поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохою платформи примирення.

13 березня стало відомо, що поліція планує оголосити підозри трьом ветеранам за зрив презентації Сивохи - Сергію Тамаріну, Саші Волкову та Юрію Каплі.

Майже два десятки "слуг народу" звернулися до секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілову з проханням звільнити свого позаштатного радника Сергія Сивохо.

30 березня 2020 року Сергія Сивохо звільнили з посади радника секретаря Ради національної безпеки і оборони України на громадських засадах.

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