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Печерський суд розглядає позов Сивохо і "слуги народу" Бужанського проти ветеранів АТО. "Нацкорпус" протестує під судом. ФОТОрепортаж

У Печерському райсуді Києва відбувається засідання за позовом ексрадника секретаря РНБО Сергія Сивохо і нардепа "Слуги народу" Максима Бужанського. Національний корпус вийшов на протест, щоб підтримати підозрюваних ветеранів.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

У побитті Сивохо підозрюють ветеранів-азовців Олександра Волкова, Юрія Каплю (позивний Змій) та Сергія Тамарина (позивний Собер).

Під судом зібралося кілька десятків представників Нацкорпусу, щоб підтримати ветеранів.

За словами адвоката, його підзахисні вважають, що вони не винні в тому, що їм інкримінують. Свою провину під час досудового слідства і зараз вони не визнають.

"Прокуратура хотіла заарештувати цілодобово, проте слідчий суддя ухвалив постанову про відмову й обрав особисте зобов'язання", - зазначив адвокат. 

Зазначається, що в суді перебуває і нардеп "Слуги народу" Максим Бужанський. У справі йдеться про інцидент з ним, який трапився 6 березня, за словами нардепа, його тоді закидали яйцями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сивохо звільнили з посади радника секретаря РНБО на громадських засадах

Раніше в мережі з'явився відеозапис зі спілкуванням нардепа від "Слуги народу" Максима Бужанського з ветераном "Азова".

Нагадаємо, 11 березня радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України до НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.

12 березня Сивоху побили під час презентації Національної платформи примирення та єдності: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Водночас поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохою платформи примирення.

13 березня стало відомо, що поліція планує оголосити підозри трьом ветеранам за зрив презентації Сивохи - Сергію Тамаріну, Саші Волкову та Юрію Каплі.

Майже два десятки "слуг народу" звернулися до секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілову з проханням звільнити свого позаштатного радника Сергія Сивохо.

30 березня 2020 року Сергія Сивохо звільнили з посади радника секретаря Ради національної безпеки і оборони України на громадських засадах.

Також дивіться: Сивохо повертається. Як ексрадник РНБО бреше про НАТО і "радикалів". ВIДЕО

Печерський суд розглядає позов Сивохо і слуги народу Бужанського проти ветеранів АТО. Нацкорпус протестує під судом 01
Печерський суд розглядає позов Сивохо і слуги народу Бужанського проти ветеранів АТО. Нацкорпус протестує під судом 02
Печерський суд розглядає позов Сивохо і слуги народу Бужанського проти ветеранів АТО. Нацкорпус протестує під судом 03
Печерський суд розглядає позов Сивохо і слуги народу Бужанського проти ветеранів АТО. Нацкорпус протестує під судом 04
Печерський суд розглядає позов Сивохо і слуги народу Бужанського проти ветеранів АТО. Нацкорпус протестує під судом 05

Печерський суд розглядає позов Сивохо і слуги народу Бужанського проти ветеранів АТО. Нацкорпус протестує під судом 06
Печерський суд розглядає позов Сивохо і слуги народу Бужанського проти ветеранів АТО. Нацкорпус протестує під судом 07

Автор: 

суд (11683) Національний корпус (390) Бужанський Максим (103) Сивохо Сергій (91)


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Топ коментарі
+42
Печерский суд рассматривает иск Сивохо и "слуги народа" Бужанского против ветеранов ООС. "Нацкорпус" протестует под судом - Цензор.НЕТ 2912
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12.06.2020 16:13
+36
Этот ватный боров хочет выяснить,кто ему в портки нассал?
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12.06.2020 16:09
+27
Печерский суд рассматривает иск Сивохо и "слуги народа" Бужанского против ветеранов ООС. "Нацкорпус" протестует под судом - Цензор.НЕТ 3740
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12.06.2020 16:16
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Этот ватный боров хочет выяснить,кто ему в портки нассал?
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12.06.2020 16:09 Відповісти
Печерский суд рассматривает иск Сивохо и "слуги народа" Бужанского против ветеранов ООС. "Нацкорпус" протестует под судом - Цензор.НЕТ 3740
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12.06.2020 16:16 Відповісти
Сцяв він на 73,22%...
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12.06.2020 16:26 Відповісти
обоссане як s зЄ....лугандонське ч@мо - мішок л@йна...
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12.06.2020 17:24 Відповісти
Когда эту сцивошу побили -- оно само упало жирное чучело !!!
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12.06.2020 16:38 Відповісти
мало дали....
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12.06.2020 16:10 Відповісти
у зеленского "правосудия" седни прям бенефис...
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12.06.2020 16:10 Відповісти
Так ця гвардія доклала чимало зусиль, щоб привести до влади бужанського і сивохо. У чому проблема?
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12.06.2020 16:10 Відповісти
Гвардия натужно надувала щеки, но хохмачи оказались более наридом любимы...
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12.06.2020 16:18 Відповісти
если бы т.н."сивоху" действительно подвергли избиению - то он ходил бы под себя и пускал бульки,а не писал бы кляузы по судам..
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12.06.2020 16:11 Відповісти
Респект тому, кто даст подсрачник Сивохе или гандону Бужанскому
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12.06.2020 16:12 Відповісти
Или гандону Зеленскому
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12.06.2020 16:13 Відповісти
зе суд
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12.06.2020 16:12 Відповісти
а когда его ,,побили,, ...Оно ж само упало от страха...
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12.06.2020 16:12 Відповісти
ну вот...упало и побилось )))))
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12.06.2020 16:42 Відповісти
от страха за дальнейшую судьбу платформы примирения.
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12.06.2020 17:08 Відповісти
та оно на эту платформу упало...и фсё...побилась и платформа... в дребезги ))))
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12.06.2020 17:57 Відповісти
Печерский суд рассматривает иск Сивохо и "слуги народа" Бужанского против ветеранов ООС. "Нацкорпус" протестует под судом - Цензор.НЕТ 2912
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12.06.2020 16:13 Відповісти
Ну , тут уместно вспомнить кацапскую пословицу , каков поп - такой и приход . .
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12.06.2020 16:29 Відповісти
Да, це так, біля ЗЕ збирається бидлота, вона,ця бидлота й голосувала за ЗЕ, а зараз готується підтримувати ЖОПОБЛОК. Бидло є бидло.
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12.06.2020 21:48 Відповісти
Уронить бы этого фукса сызнова еще пару раз...
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12.06.2020 16:14 Відповісти
Сивоху пора гнать в лугандон - хай там и живёт, ему среди людей не место.
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12.06.2020 16:15 Відповісти
Не думаю що Зеленський дозволить скривдити свого друга.
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12.06.2020 16:26 Відповісти
От "чудно" це все як завжди.. Коли нагинали сЦивоху то там були окрім "рядових" азовців ще й колишні комполка та начштабу Моссе та Борисфен...
І де вони зара? Чи знов вилізуть як завжди "першими " на політичні барикади????
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12.06.2020 16:16 Відповісти
Суки! Специально два суда в одно время...
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12.06.2020 16:25 Відповісти
Обісцяний гімноїд Сівохо, розпочинає суд над військовими та добровольцями,які стали на захист Держави в 2014,бо на думку ЗЕленого блювотиння,українці не мали права захищатись,а повинні були скакати на сцені ,бити прутнем по клавішам та ухилятися від призиву,як це робив їх клоун.
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12.06.2020 16:35 Відповісти
Україна держава чудес, втора ти обсирав тільки свої штани, а сьогодні всю україну, фантастика!
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12.06.2020 16:35 Відповісти
Які вони нікчемні і огидні, ці сивохи ,бужанські ,дубінські так інша сепарська шваль.
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12.06.2020 16:36 Відповісти
Гідро..під.ари. Скоти сєпарські.
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12.06.2020 17:41 Відповісти
чому сьогодн1 майже в вс1х судах КИ1ВА СУДЯТЬ ПАТР1ОТ1В?
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12.06.2020 16:36 Відповісти
а я Вам отвечу... подарок зелёха решил сделать к дню рахи...
такой скромный презентик...
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12.06.2020 16:44 Відповісти
Печерський суд розглядає позов Сивохо і "слуги народу" Бужанського проти ветеранів ООС. "Нацкорпус" протестує під судом - Цензор.НЕТ 7937
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12.06.2020 16:46 Відповісти
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12.06.2020 17:27 Відповісти
Так шо батькам піонерські галстуки вже готувати чи як.
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12.06.2020 17:12 Відповісти
а в чому там було "ИЗБИЕНИЕ" - був напрямок руху , а у того мішка л@йна ноги підкосились...
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12.06.2020 17:26 Відповісти
А за Порошенко эти "патриоты" бегали в большем колличестве
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12.06.2020 18:20 Відповісти
Очередной ублюдок Богом избранного народа.
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12.06.2020 19:15 Відповісти
Що печерський,що басманний- один чорт...
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12.06.2020 19:21 Відповісти
А що,власне, максімкє бужанськаму не сподобалося: "Якість яєць-не дуже протухлі?" Чи їх кількість.
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12.06.2020 20:00 Відповісти
Проблем в Україні чимало . Вільно себе почувають в Україні ЇЇ вороги - пята колона-це і жопоблок медведчука, рабіновича, бойка, шуфрича. ,постійні недруги України-мураєв, добкін, шарій,лукаш,новінський, вілков та інші. Але є ще одна особа яка має звання ГЕРОЯ УКРАЇНИ-це Надія Савченко -відверта запроданка. ПРОПОНУЮ - (хто це зможе) - створити ПЕТИЦІЮ про позбавлення з цієї "патріотки" високого звання ГЕРОЯ УКРАЇНИ.
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12.06.2020 21:36 Відповісти
Бачу, що націоналісти вийшли на захист Стерненка Але скільки вас там зібралося аби захистит патріота УКРАЇНИ? Коли ви виконували замовлення кремлівського ***** позбавити шансу виграти президенські перегони Петром Порошенком то вас була ціла армія а зараз мізер .Продажні ви горе патріоти
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12.06.2020 21:44 Відповісти
Сивоха-мешок с гавном даунбаса.
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12.06.2020 21:51 Відповісти
Да пусть радуется, что пока не его же яйцами закидали
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12.06.2020 22:25 Відповісти
Останнім часом Зе і Слуги ***** як з ланцюга зірвались - пішли у тотальний наступ проти України і патріотів. Їх там ***** підганяє?
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13.06.2020 01:14 Відповісти
ну що вам на то сказати, дійсно неможна людей так бити запросто, це незаконно та недемократично, але хіба ж такі медведчуки-сивохи люди? Це є політичні таргани і крисюки, що не входять у Червону книгу, тому на них не розповсюджується даже дія Закону про захист тварин та довколішного середовища
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13.06.2020 02:17 Відповісти
 
 