Найманці РФ збили з ПТУР камеру ОБСЄ в Широкиному. ФОТО

Російські найманці на Донбасі після двох днів обстрілу вишки із спостережною апаратурою в Широкиному влучили протитанковою керованою ракетою в камеру ОБСЄ.

Про це повідомляє ТСН, інформує Цензор.НЕТ.

Приліт ворожої ракети на підконтрольну територію стався сьогодні, 22 червня, близько 8:15. Як зазначається, проросійські терористи намагалися влучити у вишку, на якій встановлена ​​спостережна апаратура міжнародної місії, ще напередодні, але промахнулися. Снаряд впав поряд з фельдшерсько-акушерським пунктом.





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