Найманці РФ збили з ПТУР камеру ОБСЄ в Широкиному. ФОТО
Російські найманці на Донбасі після двох днів обстрілу вишки із спостережною апаратурою в Широкиному влучили протитанковою керованою ракетою в камеру ОБСЄ.
Про це повідомляє ТСН, інформує Цензор.НЕТ.
Приліт ворожої ракети на підконтрольну територію стався сьогодні, 22 червня, близько 8:15. Як зазначається, проросійські терористи намагалися влучити у вишку, на якій встановлена спостережна апаратура міжнародної місії, ще напередодні, але промахнулися. Снаряд впав поряд з фельдшерсько-акушерським пунктом.
Топ коментарі
+12 5 копійок
показати весь коментар22.06.2020 10:00
+9 Zemer
показати весь коментар22.06.2020 10:21
+6 Hulio
показати весь коментар22.06.2020 09:55
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В конечном итоге сейчас в ОБСЕ и в ООН рулят кацапские "переселенцы", как в Украине кацапская нищая молодежь в виде таксистов в 80-90 годах приехавшие пару миллионов человек из России в Украину за деньги КГБ, что-бы в Украине купить домик в пригороде в те времена за 1500 кегебовских баксов, обжиться в Украине а дальше, лет через 5-10-20-30 исполнить все, что прикажут из кремля.
И это не шутка и не бред. Давайте вспомним луганских и мариупольских таксистов в 2014 году в Лугандонии возивших в "своих" такси днями и ночами кацапам на передовую снаряды и кацапских военных.
И это правда.