Наемники РФ сбили из ПТУР камеру ОБСЕ в Широкино. ФОТО
Российские наемники на Донбассе после двух дней обстрела вышки с наблюдательной аппаратурой в Широкино попали противотанковой управляемой ракетой в камеру ОБСЕ.
Об этом сообщает ТСН, информирует Цензор.НЕТ.
Прилет вражеской ракеты на подконтрольную территорию произошел сегодня, 22 июня, около 8:15. Как отмечается, пророссийские террористы пытались попасть по вышке, на которой установлена наблюдательная аппаратура международной миссии, еще накануне, но промахнулись. Снаряд упал рядом с фельдшерско-акушерским пунктом.
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В конечном итоге сейчас в ОБСЕ и в ООН рулят кацапские "переселенцы", как в Украине кацапская нищая молодежь в виде таксистов в 80-90 годах приехавшие пару миллионов человек из России в Украину за деньги КГБ, что-бы в Украине купить домик в пригороде в те времена за 1500 кегебовских баксов, обжиться в Украине а дальше, лет через 5-10-20-30 исполнить все, что прикажут из кремля.
И это не шутка и не бред. Давайте вспомним луганских и мариупольских таксистов в 2014 году в Лугандонии возивших в "своих" такси днями и ночами кацапам на передовую снаряды и кацапских военных.
И это правда.