Наемники РФ сбили из ПТУР камеру ОБСЕ в Широкино. ФОТО

Российские наемники на Донбассе после двух дней обстрела вышки с наблюдательной аппаратурой в Широкино попали противотанковой управляемой ракетой в камеру ОБСЕ.

Об этом сообщает ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

Прилет вражеской ракеты на подконтрольную территорию произошел сегодня, 22 июня, около 8:15. Как отмечается, пророссийские террористы пытались попасть по вышке, на которой установлена наблюдательная аппаратура международной миссии, еще накануне, но промахнулись. Снаряд упал рядом с фельдшерско-акушерским пунктом.





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