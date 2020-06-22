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Наемники РФ сбили из ПТУР камеру ОБСЕ в Широкино. ФОТО

Российские наемники на Донбассе после двух дней обстрела вышки с наблюдательной аппаратурой в Широкино попали противотанковой управляемой ракетой в камеру ОБСЕ.

Об этом сообщает ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

Прилет вражеской ракеты на подконтрольную территорию произошел сегодня, 22 июня, около 8:15. Как отмечается, пророссийские террористы пытались попасть по вышке, на которой установлена наблюдательная аппаратура международной миссии, еще накануне, но промахнулись. Снаряд упал рядом с фельдшерско-акушерским пунктом.

Наемники РФ сбили из ПТУР камеру ОБСЕ в Широкино 01
Наемники РФ сбили из ПТУР камеру ОБСЕ в Широкино 02

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ОБСЕ (4880) обстрел (27379) Донбасс (26956) камера (73)


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Топ комментарии
+12
Шахтьори дарма хвилювались. ОБСЄ нічого не бачить і не чує.
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22.06.2020 10:00
+9
Всё равно пресс служба ОБСЕ скажет, что очень сложно установить кто повредил камеру наблюдения из противоборствующих сторон. Может это ДРГ ВСУ зашла на территорию "великого" Лугандона и произвела обстрел
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22.06.2020 10:21
+6
3.14***асы !
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22.06.2020 09:55
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3.14***асы !
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22.06.2020 09:55 Ответить
Законсервировали Очевидное и приняли как Должное . И это ОБСЕ и ее роль в Агресии россии.
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22.06.2020 09:58 Ответить
Шахтьори дарма хвилювались. ОБСЄ нічого не бачить і не чує.
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22.06.2020 10:00 Ответить
Всё равно пресс служба ОБСЕ скажет, что очень сложно установить кто повредил камеру наблюдения из противоборствующих сторон. Может это ДРГ ВСУ зашла на территорию "великого" Лугандона и произвела обстрел
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22.06.2020 10:21 Ответить
Ну звісно, ДРГ ЗСУ має мати при собі шльопанці, миску з трезубом і ПТУР.
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22.06.2020 11:06 Ответить
идиоты *** , с рогатки надо
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22.06.2020 10:01 Ответить
два дня попадали ,на третий попали
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22.06.2020 10:03 Ответить
акушеры не пострадали
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22.06.2020 10:04 Ответить
ОБСЕ на дамбасе состоит из 47 % бывших кацапских граждан СССР из России, которым перед развале Совка в 1991 году КГБ дало денег на трудоустройство в Европе, на квартиры, на проживание в первые 2 года в Европе без работы и на на взятки руководству ОБСЕ, что-бы трудоустроиться в ОБСЕ "бедным несчастным беженцам из загнивающего СССР"

В конечном итоге сейчас в ОБСЕ и в ООН рулят кацапские "переселенцы", как в Украине кацапская нищая молодежь в виде таксистов в 80-90 годах приехавшие пару миллионов человек из России в Украину за деньги КГБ, что-бы в Украине купить домик в пригороде в те времена за 1500 кегебовских баксов, обжиться в Украине а дальше, лет через 5-10-20-30 исполнить все, что прикажут из кремля.
И это не шутка и не бред. Давайте вспомним луганских и мариупольских таксистов в 2014 году в Лугандонии возивших в "своих" такси днями и ночами кацапам на передовую снаряды и кацапских военных.
И это правда.
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22.06.2020 10:26 Ответить
Сегодня 79-я годовщина начала той войны.
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22.06.2020 10:33 Ответить
ПТУРом по камере это конечно норм. надо было градом ещё накрыть
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22.06.2020 10:57 Ответить
ПТУР на камеру? Жирно живут, хорошо ********* "гуманитарку" поставляют
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22.06.2020 10:59 Ответить
а чему удивляться .Помните восстановили мост в станице Луганской была установлена камера на подконтрольной Украине территории можно было смотреть онлайн так вот теперь этой камеры нет, а по чьему распоряжению ее сняли, кто так не хочет, чтобы украинцы видели что происходит в реале ? чем больше уступок от Украины, тем больше кучи гавна вываливают оккупанты на ее голову, а что бубочка, а ничего - обтирается и ищет мир в глазах
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22.06.2020 11:07 Ответить
-1 ПТУР...
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22.06.2020 12:12 Ответить
так а понту
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23.06.2020 00:08 Ответить
 
 