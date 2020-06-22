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У Донецькій області відновили пропуск через КПВВ "Новотроїцьке". ФОТО

Контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду в Донецькій області "Новотроїцьке" 22 червня відновив роботу. З окупованої території вже прибули перші дві машини.

Про це повідомила пресслужба Донецької облдержадміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що під час перетину лінії розмежування громадяни проходять безконтактний температурний скринінг. Також громадяни, крім тих, хто прямує для складання зовнішнього незалежного оцінювання, зобов'язані будуть пройти двотижневу самоізоляцію за допомогою програми "Дій вдома" або обсервацію.

У Донецькій області відновили пропуск через КПВВ Новотроїцьке 01

"Перші дві машини вирушили з тимчасово окупованої території у бік КПВВ "Новотроїцьке", який сьогодні почав роботу. Зараз машини перетинають пункт пропуску", - повідомили в ОДА.

У Донецькій області відновили пропуск через КПВВ Новотроїцьке 02
У Донецькій області відновили пропуск через КПВВ Новотроїцьке 03У Донецькій області відновили пропуск через КПВВ Новотроїцьке 04

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Автор: 

ОДА (1629) Донецька область (8475) КПВВ (330)


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Спасибо за новость, мне это актуально.
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22.06.2020 12:43 Відповісти
Сегодня! В 13-30.
В Донецкой области возобновили пропуск через КПВВ "Новотроицкое" - Цензор.НЕТ 4383
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22.06.2020 12:49 Відповісти
Кормильцы ватные опять потянутся к фашистам за колбасой
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22.06.2020 12:52 Відповісти
Попхнуть по пезію. Вони харчів і бухла нагребли в МЕТРО на всю оставшуюся жість.
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22.06.2020 12:56 Відповісти
Ну у нас же совсем нет пандемии,сейчас добавят луганонцы с дырявыми.Для каких это целей все делается? Зачем открыли границу с белымирусами? Что бы заразить больше Украинцев!
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22.06.2020 12:54 Відповісти
Щоб потім було на чому піаритись найвеличнішому як він бореться з вірусом.
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22.06.2020 12:59 Відповісти
 
 