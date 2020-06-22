У Донецькій області відновили пропуск через КПВВ "Новотроїцьке". ФОТО
Контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду в Донецькій області "Новотроїцьке" 22 червня відновив роботу. З окупованої території вже прибули перші дві машини.
Про це повідомила пресслужба Донецької облдержадміністрації, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що під час перетину лінії розмежування громадяни проходять безконтактний температурний скринінг. Також громадяни, крім тих, хто прямує для складання зовнішнього незалежного оцінювання, зобов'язані будуть пройти двотижневу самоізоляцію за допомогою програми "Дій вдома" або обсервацію.
"Перші дві машини вирушили з тимчасово окупованої території у бік КПВВ "Новотроїцьке", який сьогодні почав роботу. Зараз машини перетинають пункт пропуску", - повідомили в ОДА.
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