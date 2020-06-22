В Донецкой области возобновили пропуск через КПВВ "Новотроицкое". ФОТО

Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда в Донецкой области "Новотроицкое" 22 июня возобновил работу. С оккупированной территории уже прибыли первые две машины.

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой облгосадминистрации, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время пересечения линии разграничения граждане проходят бесконтактный температурный скрининг. Также граждане, кроме тех, кто следует для сдачи внешнего независимого оценивания, обязаны будут пройти двухнедельную самоизоляцию с помощью приложения "Дій вдома" или обсервацию.

"Первые две машины двинулись с временно оккупированной территории в сторону КПВВ "Новотроицкое", который сегодня начал работу. Сейчас машины пересекают пункт пропуска", - сообщили в ОГА.





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