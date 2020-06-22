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В Донецкой области возобновили пропуск через КПВВ "Новотроицкое". ФОТО

Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда в Донецкой области "Новотроицкое" 22 июня возобновил работу. С оккупированной территории уже прибыли первые две машины.

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой облгосадминистрации, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время пересечения линии разграничения граждане проходят бесконтактный температурный скрининг. Также граждане, кроме тех, кто следует для сдачи внешнего независимого оценивания, обязаны будут пройти двухнедельную самоизоляцию с помощью приложения "Дій вдома" или обсервацию.

В Донецкой области возобновили пропуск через КПВВ Новотроицкое 01

"Первые две машины двинулись с временно оккупированной территории в сторону КПВВ "Новотроицкое", который сегодня начал работу. Сейчас машины пересекают пункт пропуска", - сообщили в ОГА.

В Донецкой области возобновили пропуск через КПВВ Новотроицкое 02
В Донецкой области возобновили пропуск через КПВВ Новотроицкое 03В Донецкой области возобновили пропуск через КПВВ Новотроицкое 04

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Автор: 

ОГА (2392) Донецкая область (9775) КПВВ (330)


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Спасибо за новость, мне это актуально.
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22.06.2020 12:43 Ответить
Сегодня! В 13-30.
В Донецкой области возобновили пропуск через КПВВ "Новотроицкое" - Цензор.НЕТ 4383
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22.06.2020 12:49 Ответить
Кормильцы ватные опять потянутся к фашистам за колбасой
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22.06.2020 12:52 Ответить
Попхнуть по пезію. Вони харчів і бухла нагребли в МЕТРО на всю оставшуюся жість.
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22.06.2020 12:56 Ответить
Ну у нас же совсем нет пандемии,сейчас добавят луганонцы с дырявыми.Для каких это целей все делается? Зачем открыли границу с белымирусами? Что бы заразить больше Украинцев!
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22.06.2020 12:54 Ответить
Щоб потім було на чому піаритись найвеличнішому як він бореться з вірусом.
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22.06.2020 12:59 Ответить
 
 