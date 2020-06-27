Зеленський відвідав у Херсоні синагогу, яку в квітні намагалися підпалити зловмисники. ФОТОрепортаж

У межах робочої поїздки до Херсонської області Президент України Володимир Зеленський відвідав синагогу Хабад, громада якої налічує понад 5 тис. членів. Глава держави зустрівся з головним рабином Херсона та Херсонської області Іосифом-Іцхаком Вольфом та ознайомився з роботою синагоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Володимир Зеленський оглянув відремонтовані частини будівлі, які зловмисники пошкодили під час спроби підпалу у квітні цього року.

Іосиф-Іцхак Вольф подякував президенту за швидку реакцію української влади на цей акт антисемітизму. За три тижні після інциденту правоохоронці затримали двох підозрюваних у цьому злочині.

Під час зустрічі Глава держави та головний рабин регіону вручили листи-подяки начальнику поліції Херсонщини Олександру Прокудіну та голові СБУ в регіоні Сергію Криворучку за швидке розкриття злочину.

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"Головне навіть не те, що це швидкий і правильний результат. Я думаю, що найголовніше – і це сталося – що всі люди бачать, що в Україні є громадяни України. І, незважаючи на національність, віросповідання, всі вони захищені державою Україна, нашими інституціями, нашими правоохоронцями. Найголовніше – щоб усі себе відчували тут як люди", – заявив президент.

За його словами, такі дії правоохоронців підвищують рейтинг та престиж нашої держави.

"Головне, що на міжнародному рівні – що теж важливо – оцінять. Тому що є гібридна інформаційна війна, коли розповідають, що в нас ксенофобія, антисемітизм. Такі вчинки дуже важливі, щоб показати: в Україні рівень антисемітизму дуже низький. Якщо є спроби – ми їм запобігаємо", – наголосив Володимир Зеленський.

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