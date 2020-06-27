Зеленський відвідав у Херсоні синагогу, яку в квітні намагалися підпалити зловмисники. ФОТОрепортаж
У межах робочої поїздки до Херсонської області Президент України Володимир Зеленський відвідав синагогу Хабад, громада якої налічує понад 5 тис. членів. Глава держави зустрівся з головним рабином Херсона та Херсонської області Іосифом-Іцхаком Вольфом та ознайомився з роботою синагоги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Володимир Зеленський оглянув відремонтовані частини будівлі, які зловмисники пошкодили під час спроби підпалу у квітні цього року.
Іосиф-Іцхак Вольф подякував президенту за швидку реакцію української влади на цей акт антисемітизму. За три тижні після інциденту правоохоронці затримали двох підозрюваних у цьому злочині.
Під час зустрічі Глава держави та головний рабин регіону вручили листи-подяки начальнику поліції Херсонщини Олександру Прокудіну та голові СБУ в регіоні Сергію Криворучку за швидке розкриття злочину.
"Головне навіть не те, що це швидкий і правильний результат. Я думаю, що найголовніше – і це сталося – що всі люди бачать, що в Україні є громадяни України. І, незважаючи на національність, віросповідання, всі вони захищені державою Україна, нашими інституціями, нашими правоохоронцями. Найголовніше – щоб усі себе відчували тут як люди", – заявив президент.
За його словами, такі дії правоохоронців підвищують рейтинг та престиж нашої держави.
"Головне, що на міжнародному рівні – що теж важливо – оцінять. Тому що є гібридна інформаційна війна, коли розповідають, що в нас ксенофобія, антисемітизм. Такі вчинки дуже важливі, щоб показати: в Україні рівень антисемітизму дуже низький. Якщо є спроби – ми їм запобігаємо", – наголосив Володимир Зеленський.
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Вы таки будете смеяться, но на Закарпатье одного цыгана уже наоборот изделали Вавой.
Прям диверсанты!
Ось, не дай Боже захворіє...
Що ми будемо робити!?
Никто не мешает еврям ни продавать: Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ.Ни предавать:депутат ВР гражданин Израиля Рабинович предложил отправить делегацию на парад 9 мая в Москву.Ни воровать: Фонд госимущества подтвердил вывод 4 млрд грн из "Центрэнерго" в пользу Коломойского. Ни строить: в Днепре пострен крупнейший в мире мемориальный комплекс «Память еврейского народа и Холокост в Украине». В 2021 г. будет построен «Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» стоимостью 100 млн долларов.
І я наставлю єгиптян проти єгиптян і вони будуть битися кожен проти брата і кожен проти ближнього, місто проти міста, і царство проти царства. І дух Єгипту знесилиться посеред цього, і я зруйную Раду його, і звернуться вони до ідолів і чародіїв і до тих, хто викликає духів, і до магів.
Для христиан это Ветхий Завет, а для иудеев прямое указание к действию по захвату власти в чужом государстве. Орлы Авакова в концлагере Украина обслуживают очередной ГУЛАГ и социальный террор, без всякой способности видеть суть явлений за внешней формой.
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(для довідки: воду в цих сакральних басейнах можуть не міняти сторіччями - тільки доливати нову відповідно до темпів природного випаровування)
https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/photos/a.365582946801298/4896113280414886/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCI5VbFye2fnwqCR9QYbEaNcqAEDPlVoGVSaj-BsycO96nFxW97bSHg0ljnNIBfF6NuiP829ipWVPix7YpGGo3GBF8Vm9kLyl3G_OBOXTkrXPaIQr4LbbScioi-c9UK4RZTJ2MlT97D3JUriWG6prosItFbyu5y3j8OWJ38RAD5QuzhzRvW8Qt-rti4Utd8MYkEDqeaWB3yqjc2scMSmPqY_1p3A4edXsnyvXX0XmBeaewvrJkUTX1wRg8Tr9JfSCqTX13dnBJwEfk4dC2PwquJL5pmoGEEEWtCNFbzoVAXxX08k3wDzQYDHu_3km_nuJd51aJe3VuzAS_ONR7Eb6Gh9w&__tn__=-R 6 год · https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/?__tn__=kCH-R&eid=ARAavi5_MTsxr128GhUgUCzfQ8PvJEF80W-ZZX2Vp0wjL4hiwMLU4QZ3i88z1qMxHzMo-otqRF90vThE&hc_ref=ARRTVtrQj0Z7X5QbUFQYZgDy7Y2lWxudDQtacR88sOxGtI-u4rHuDiSzasIleYA-7CA&fref=nf&__xts__[0]=68.***************************************************************************************-EXEzZ_PWbJGq9PaYY1hD9jVvLh_o0EeISZh4AfcHXEdDe5fVizsxC0uy9uwzfK308Z5blC__bh4ISN-h_WJDOjrt0ptOIgjZ0nFUxbUlyi2p-UBpW_o7-676RxYfjHNr1Exnb6cAb1eRcXA4G4R79ad-**********************************************************************************************************#
Таня Адамс:
Сапоги не по размеру и должность не по силам.
Смотрю я на эти конвульсии Гундосого и мне больно. Я никогда не могла смотреть популярные подборки видео-приколов, где кто-то падает промежностью на перила и вокруг всем весело. Ему же бл.. БОЛЬНО!
А сейчас мне, ****, такие видосики приходится смотреть ежедневно. И не выключишь!
Гундосое Бубачко постоянно падает промежностью на перила. Что бы оно не делало - в любом раскладе бессердечная **** гравитация роняет царственные мудя на металлическую твердь реальности.
Поехало отэто самоизолированное в Закарпатье, спасать, президент жеж, ****. Ничо не спасло, конечно, но опозориться успело. Я не понимаю, у него в ближайшем окружении наши люди притаились? Потому что нарочно не придумаешь: во всей стране для первой особы то каску не могут найти приличную, шоб наше сокровище не болтался в ней, как яичко в мошонке. То сапоги резиновые у Кличка, наверное, свистнули и воткнули в них нашу микро-Бубочку. Ну это ж натуральное вредительство!
И фоточку потом с сайта МВС удОлили, ага. Ведь никто ж не успел скопировать!
А ещё оно квартиры пораздавало пострадавшим с Позняков. «Не за державний кошт!». Вот интересно, Гундосый реально не понимает, что языком мелет?
Или оно специально мелет какой-то трэш и позрится ежедневно, чтоб мы максимально распыляли своё внимание?
От держзакупок медицинских масок по завышенным в 10 раз ценам?
От Коломойского, который присосался к Украине, как клоп?
От Малюськи, от Шария, от Ермака, от всей этой п#здотни, которая нас упорно делает Малороссией?
От полностью проигранной международной политики, когда они упорно лезут в американские выборы и не дают голоса Канаде для ее вхождения в Совет безопасности ООН?
От экономики, которой уже даже самые оптимистичные пропорочат ****** на осень?
От СБУ, которая допрашивает человека по поводу его участия в акции протеста против назначения министром Шкарлета, бывшего регионала?
Они падают промежностью на перила, нам больно и стыдно на это смотреть, мы обсуждаем, извиняемся перед Канадой, мы идём на очередной митинг.
Мы затыкаем дыры, пытаемся это зелёное безумие держать в узде, но тупо не успеваем за ними. Это похоже на то, как «работают» цыгане на вокзалах. 10 человек создают вокруг могучий кипеш, пока один тырит твой кошелёк.
Но самый важный факт, который я вынесла с сегодняшнего дня: для зелёной плесени мы опасны. Пишущие, говорящие вслух, думающие, бегающие на каждый митинг, собирающиеся многотысячно просто кофе попить. И для нас это все может закончиться плохо. Но в день, когда мы замолчим, наступит новый 37-й.
еще 10-15 лет назад Америка не могла себе представить афроамериканца президентом...
ему до рыжего по сволочности еще расти и расти.....
Друзі! Не купуйте кільця кальмарів біля синагоги. Це не кальмари!