Зеленский посетил в Херсоне синагогу, которую в апреле пытались поджечь злоумышленники. ФОТОрепортаж

В рамках рабочей поездки в Херсонскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил синагогу Хабад. Глава государства встретился с главным раввином Херсона и Херсонской области Иосифом-Ицхаком Вольфом и ознакомился с работой синагоги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский осмотрел отремонтированные части здания, которое злоумышленники повредили при попытке поджога в апреле этого года. Вольф поблагодарил Президента за быструю реакцию украинской власти на этот акт антисемитизма. За три недели после инцидента правоохранители задержали двух подозреваемых в этом преступлении.

Во время встречи президент и главный раввин региона вручили благодарственные письма начальнику полиции Херсонщины Александру Прокудину и главе СБУ в регионе Сергей Криворучко за быстрое раскрытие преступления.

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"Главное даже не то, что это быстрый и правильный результат. Я думаю, что самое главное - и это произошло - что все люди видят, что в Украине есть граждане Украины. И, несмотря на национальность, вероисповедание, все они защищены государством Украина, нашими институтами, нашими правоохранителями. Самое главное - чтобы все себя чувствовали здесь, как люди ", - заявил Зеленский.

По словам главы государства, такие действия правоохранителей повышают рейтинг и престиж нашего государства.

"Главное, что на международном уровне - что немаловажно - оценят. Потому что есть гибридная информационная война, когда рассказывают, что у нас ксенофобия, антисемитизм. Такие поступки очень важны, чтобы показать: в Украине уровень антисемитизма очень низкий. Если есть попытки - мы им предотвращаем", - подчеркнул Зеленский.

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