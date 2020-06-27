Зеленский посетил в Херсоне синагогу, которую в апреле пытались поджечь злоумышленники. ФОТОрепортаж
В рамках рабочей поездки в Херсонскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил синагогу Хабад. Глава государства встретился с главным раввином Херсона и Херсонской области Иосифом-Ицхаком Вольфом и ознакомился с работой синагоги.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Зеленский осмотрел отремонтированные части здания, которое злоумышленники повредили при попытке поджога в апреле этого года. Вольф поблагодарил Президента за быструю реакцию украинской власти на этот акт антисемитизма. За три недели после инцидента правоохранители задержали двух подозреваемых в этом преступлении.
Во время встречи президент и главный раввин региона вручили благодарственные письма начальнику полиции Херсонщины Александру Прокудину и главе СБУ в регионе Сергей Криворучко за быстрое раскрытие преступления.
"Главное даже не то, что это быстрый и правильный результат. Я думаю, что самое главное - и это произошло - что все люди видят, что в Украине есть граждане Украины. И, несмотря на национальность, вероисповедание, все они защищены государством Украина, нашими институтами, нашими правоохранителями. Самое главное - чтобы все себя чувствовали здесь, как люди ", - заявил Зеленский.
По словам главы государства, такие действия правоохранителей повышают рейтинг и престиж нашего государства.
"Главное, что на международном уровне - что немаловажно - оценят. Потому что есть гибридная информационная война, когда рассказывают, что у нас ксенофобия, антисемитизм. Такие поступки очень важны, чтобы показать: в Украине уровень антисемитизма очень низкий. Если есть попытки - мы им предотвращаем", - подчеркнул Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
...
Вы таки будете смеяться, но на Закарпатье одного цыгана уже наоборот изделали Вавой.
Прям диверсанты!
Ось, не дай Боже захворіє...
Що ми будемо робити!?
Никто не мешает еврям ни продавать: Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ.Ни предавать:депутат ВР гражданин Израиля Рабинович предложил отправить делегацию на парад 9 мая в Москву.Ни воровать: Фонд госимущества подтвердил вывод 4 млрд грн из "Центрэнерго" в пользу Коломойского. Ни строить: в Днепре пострен крупнейший в мире мемориальный комплекс «Память еврейского народа и Холокост в Украине». В 2021 г. будет построен «Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» стоимостью 100 млн долларов.
І я наставлю єгиптян проти єгиптян і вони будуть битися кожен проти брата і кожен проти ближнього, місто проти міста, і царство проти царства. І дух Єгипту знесилиться посеред цього, і я зруйную Раду його, і звернуться вони до ідолів і чародіїв і до тих, хто викликає духів, і до магів.
Для христиан это Ветхий Завет, а для иудеев прямое указание к действию по захвату власти в чужом государстве. Орлы Авакова в концлагере Украина обслуживают очередной ГУЛАГ и социальный террор, без всякой способности видеть суть явлений за внешней формой.
...
(для довідки: воду в цих сакральних басейнах можуть не міняти сторіччями - тільки доливати нову відповідно до темпів природного випаровування)
https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/photos/a.365582946801298/4896113280414886/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCI5VbFye2fnwqCR9QYbEaNcqAEDPlVoGVSaj-BsycO96nFxW97bSHg0ljnNIBfF6NuiP829ipWVPix7YpGGo3GBF8Vm9kLyl3G_OBOXTkrXPaIQr4LbbScioi-c9UK4RZTJ2MlT97D3JUriWG6prosItFbyu5y3j8OWJ38RAD5QuzhzRvW8Qt-rti4Utd8MYkEDqeaWB3yqjc2scMSmPqY_1p3A4edXsnyvXX0XmBeaewvrJkUTX1wRg8Tr9JfSCqTX13dnBJwEfk4dC2PwquJL5pmoGEEEWtCNFbzoVAXxX08k3wDzQYDHu_3km_nuJd51aJe3VuzAS_ONR7Eb6Gh9w&__tn__=-R 6 год · https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/?__tn__=kCH-R&eid=ARAavi5_MTsxr128GhUgUCzfQ8PvJEF80W-ZZX2Vp0wjL4hiwMLU4QZ3i88z1qMxHzMo-otqRF90vThE&hc_ref=ARRTVtrQj0Z7X5QbUFQYZgDy7Y2lWxudDQtacR88sOxGtI-u4rHuDiSzasIleYA-7CA&fref=nf&__xts__[0]=68.***************************************************************************************-EXEzZ_PWbJGq9PaYY1hD9jVvLh_o0EeISZh4AfcHXEdDe5fVizsxC0uy9uwzfK308Z5blC__bh4ISN-h_WJDOjrt0ptOIgjZ0nFUxbUlyi2p-UBpW_o7-676RxYfjHNr1Exnb6cAb1eRcXA4G4R79ad-**********************************************************************************************************#
Таня Адамс:
Сапоги не по размеру и должность не по силам.
Смотрю я на эти конвульсии Гундосого и мне больно. Я никогда не могла смотреть популярные подборки видео-приколов, где кто-то падает промежностью на перила и вокруг всем весело. Ему же бл.. БОЛЬНО!
А сейчас мне, ****, такие видосики приходится смотреть ежедневно. И не выключишь!
Гундосое Бубачко постоянно падает промежностью на перила. Что бы оно не делало - в любом раскладе бессердечная **** гравитация роняет царственные мудя на металлическую твердь реальности.
Поехало отэто самоизолированное в Закарпатье, спасать, президент жеж, ****. Ничо не спасло, конечно, но опозориться успело. Я не понимаю, у него в ближайшем окружении наши люди притаились? Потому что нарочно не придумаешь: во всей стране для первой особы то каску не могут найти приличную, шоб наше сокровище не болтался в ней, как яичко в мошонке. То сапоги резиновые у Кличка, наверное, свистнули и воткнули в них нашу микро-Бубочку. Ну это ж натуральное вредительство!
И фоточку потом с сайта МВС удОлили, ага. Ведь никто ж не успел скопировать!
А ещё оно квартиры пораздавало пострадавшим с Позняков. «Не за державний кошт!». Вот интересно, Гундосый реально не понимает, что языком мелет?
Или оно специально мелет какой-то трэш и позрится ежедневно, чтоб мы максимально распыляли своё внимание?
От держзакупок медицинских масок по завышенным в 10 раз ценам?
От Коломойского, который присосался к Украине, как клоп?
От Малюськи, от Шария, от Ермака, от всей этой п#здотни, которая нас упорно делает Малороссией?
От полностью проигранной международной политики, когда они упорно лезут в американские выборы и не дают голоса Канаде для ее вхождения в Совет безопасности ООН?
От экономики, которой уже даже самые оптимистичные пропорочат ****** на осень?
От СБУ, которая допрашивает человека по поводу его участия в акции протеста против назначения министром Шкарлета, бывшего регионала?
Они падают промежностью на перила, нам больно и стыдно на это смотреть, мы обсуждаем, извиняемся перед Канадой, мы идём на очередной митинг.
Мы затыкаем дыры, пытаемся это зелёное безумие держать в узде, но тупо не успеваем за ними. Это похоже на то, как «работают» цыгане на вокзалах. 10 человек создают вокруг могучий кипеш, пока один тырит твой кошелёк.
Но самый важный факт, который я вынесла с сегодняшнего дня: для зелёной плесени мы опасны. Пишущие, говорящие вслух, думающие, бегающие на каждый митинг, собирающиеся многотысячно просто кофе попить. И для нас это все может закончиться плохо. Но в день, когда мы замолчим, наступит новый 37-й.
еще 10-15 лет назад Америка не могла себе представить афроамериканца президентом...
ему до рыжего по сволочности еще расти и расти.....
Друзі! Не купуйте кільця кальмарів біля синагоги. Це не кальмари!