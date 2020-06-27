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Зеленский посетил в Херсоне синагогу, которую в апреле пытались поджечь злоумышленники. ФОТОрепортаж

В рамках рабочей поездки в Херсонскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил синагогу Хабад. Глава государства встретился с главным раввином Херсона и Херсонской области Иосифом-Ицхаком Вольфом и ознакомился с работой синагоги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский посетил в Херсоне синагогу, которую в апреле пытались поджечь злоумышленники 01

Зеленский осмотрел отремонтированные части здания, которое злоумышленники повредили при попытке поджога в апреле этого года. Вольф поблагодарил Президента за быструю реакцию украинской власти на этот акт антисемитизма. За три недели после инцидента правоохранители задержали двух подозреваемых в этом преступлении.

Во время встречи президент и главный раввин региона вручили благодарственные письма начальнику полиции Херсонщины Александру Прокудину и главе СБУ в регионе Сергей Криворучко за быстрое раскрытие преступления.

Зеленский посетил в Херсоне синагогу, которую в апреле пытались поджечь злоумышленники 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уровень антисемитизма в Украине самый низкий в Европе, - Зеленский

Зеленский посетил в Херсоне синагогу, которую в апреле пытались поджечь злоумышленники 03

"Главное даже не то, что это быстрый и правильный результат. Я думаю, что самое главное - и это произошло - что все люди видят, что в Украине есть граждане Украины. И, несмотря на национальность, вероисповедание, все они защищены государством Украина, нашими институтами, нашими правоохранителями. Самое главное - чтобы все себя чувствовали здесь, как люди ", - заявил Зеленский.

Зеленский посетил в Херсоне синагогу, которую в апреле пытались поджечь злоумышленники 04

По словам главы государства, такие действия правоохранителей повышают рейтинг и престиж нашего государства.

"Главное, что на международном уровне - что немаловажно - оценят. Потому что есть гибридная информационная война, когда рассказывают, что у нас ксенофобия, антисемитизм. Такие поступки очень важны, чтобы показать: в Украине уровень антисемитизма очень низкий. Если есть попытки - мы им предотвращаем", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также: Понятие антисемитизма нужно закрепить в украинском законодательстве, - посол Израиля Лион

Зеленский посетил в Херсоне синагогу, которую в апреле пытались поджечь злоумышленники 05

Автор: 

антисемитизм (230) Зеленский Владимир (20482) синагога (44) Херсон (2839)


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Топ комментарии
+37
беременный трансгендерный мужчина и "корабельная сосна" обсуждают предстоящие роды Зеленого человечка..
Зеленский посетил в Херсоне синагогу, которую в апреле пытались поджечь злоумышленники - Цензор.НЕТ 8679
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27.06.2020 15:49
+30
Зеленский посетил в Херсоне синагогу, которую в апреле пытались поджечь злоумышленники - Цензор.НЕТ 7094
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27.06.2020 16:06
+26
Ой-вей, я вам прямо удивлен - и как этот шлимазл не перепутал, шо одевать сверху на голову, а шо впереди на лицо, шоб потом таки не кашлялось

Зеленский посетил в Херсоне синагогу, которую в апреле пытались поджечь злоумышленники - Цензор.НЕТ 2654
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27.06.2020 15:53
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Страница 2 из 2
когда надо вава и цыганом станет

...
Вы таки будете смеяться, но на Закарпатье одного цыгана уже наоборот изделали Вавой.

Зеленський відвідав у Херсоні синагогу, яку в квітні намагалися підпалити зловмисники - Цензор.НЕТ 9516
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27.06.2020 16:40 Ответить
Чет равины явно хотят заразить президента коронавирусом! Одни вообще без маски, у других носы торчат...
Прям диверсанты!
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27.06.2020 16:30 Ответить
Куди дивиться служба охорони!
Ось, не дай Боже захворіє...
Що ми будемо робити!?
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27.06.2020 16:40 Ответить
мндя потешно ребе встречают сына того который их громил в своих статьях как председатель антисионистского комитета гор кривого рога
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27.06.2020 16:32 Ответить
Зермак обязан отозвать подпись Украины о геноциде до тех пор пока израиль не признает голодомор 32-33 гг., а причину отсутсивия признания голодомора мы все видим на фотографиях, представоенных Василием Украинцем, вот и вся причина.
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27.06.2020 16:40 Ответить
73% готовы зубы на полку положить, в доказательство что в Украине любят евреев.
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27.06.2020 16:47 Ответить
Зеленский в очередной раз убедился что это правда :Украинцы оказались самыми толерантными среди жителей 18 стран Восточной Европы по отношению к евреям.
Никто не мешает еврям ни продавать: Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ.Ни предавать:депутат ВР гражданин Израиля Рабинович предложил отправить делегацию на парад 9 мая в Москву.Ни воровать: Фонд госимущества подтвердил вывод 4 млрд грн из "Центрэнерго" в пользу Коломойского. Ни строить: в Днепре пострен крупнейший в мире мемориальный комплекс «Память еврейского народа и Холокост в Украине». В 2021 г. будет построен «Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» стоимостью 100 млн долларов.
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27.06.2020 16:59 Ответить
Мораль и этика Ветхого Завета несовместимы с новозаветными. Существование синагог среди народов Нового Завета это то же самое, что лиса в курятнике.
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27.06.2020 17:10 Ответить
Собакоголовых гомункулов в униформах поощряют обслуживать ветхозаветный нацизм.
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27.06.2020 17:17 Ответить
Молодец Зе, всё верно сделал и сказал.
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27.06.2020 17:20 Ответить
Молодец конечно. Иметь вас,гоев,как говорится,сам Бог велел.
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27.06.2020 17:34 Ответить
Зеленський відвідав у Херсоні синагогу, яку в квітні намагалися підпалити зловмисники - Цензор.НЕТ 7536
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27.06.2020 17:22 Ответить
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27.06.2020 21:26 Ответить
"В рамках рабочей поездки в Херсонскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил синагогу Хабад." - если хабад, то с Зеленским всё ясно.
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27.06.2020 17:23 Ответить
Iсая 19.

І я наставлю єгиптян проти єгиптян і вони будуть битися кожен проти брата і кожен проти ближнього, місто проти міста, і царство проти царства. І дух Єгипту знесилиться посеред цього, і я зруйную Раду його, і звернуться вони до ідолів і чародіїв і до тих, хто викликає духів, і до магів.

Для христиан это Ветхий Завет, а для иудеев прямое указание к действию по захвату власти в чужом государстве. Орлы Авакова в концлагере Украина обслуживают очередной ГУЛАГ и социальный террор, без всякой способности видеть суть явлений за внешней формой.
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27.06.2020 17:34 Ответить
А шо,синагоги поближе таки не нашлось?
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27.06.2020 17:35 Ответить
Синагог полно, самая большая в мире синагога в Днепре, но ту ещё не поджигали.
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27.06.2020 17:40 Ответить
Я вас умоляю. Это офис бени а не синагога.
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27.06.2020 17:59 Ответить
Из Миноры синагога,как из Эпицентра храм макаронного монстра
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27.06.2020 18:01 Ответить
я вас умоляю...там места хватит всем - и бегне и бениной маме ))))
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27.06.2020 19:08 Ответить
Зеленський відвідав у Херсоні синагогу, яку в квітні намагалися підпалити зловмисники - Цензор.НЕТ 3128Зеленський відвідав у Херсоні синагогу, яку в квітні намагалися підпалити зловмисники - Цензор.НЕТ 4737

...
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27.06.2020 19:08 Ответить
синагога "Золотая роза" это серое здание на переднем плане, а "Менора" - общинный центр, там музеи, рестораны, отель, офисные помещения, магазины, но никак не синагога!
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27.06.2020 19:52 Ответить
да!
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27.06.2020 20:02 Ответить
ну я так сказать местный, я в курсе)
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27.06.2020 20:03 Ответить
так и я не спорю ))))
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27.06.2020 20:09 Ответить
самый большой в мире общинный центр "Менора" в Днепре, а не синагога, синагога "Золотая роза" далеко не самая большая
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27.06.2020 19:50 Ответить
І ще синагога "Ашкеназ" менших габаритів поруч, тепер виявилася "вбудованою" в ТРЦ "Мост-Сіті".

Зеленський відвідав у Херсоні синагогу, яку в квітні намагалися підпалити зловмисники - Цензор.НЕТ 7471
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27.06.2020 21:10 Ответить
ну так это совсем рядом от "Золотой розы"...если пройтись по направлению движения маршрутки что на фото, метров дести-триста, слева будет "Золотая роза" и "Менора"
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27.06.2020 22:39 Ответить
Абсолютно вірно (я теж з Дніпра).
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27.06.2020 23:04 Ответить
ну я не совсем из Днепра) так сказать недалеко... Каменское (бывш. Днепродзержинск), но Днепр отлично знаю, достаточно долго проработал в Днепре, да и не только работал... ))
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28.06.2020 00:41 Ответить
Хто зна... Може, там особливо старовинна й запашна міква
(для довідки: воду в цих сакральних басейнах можуть не міняти сторіччями - тільки доливати нову відповідно до темпів природного випаровування)

Зеленський відвідав у Херсоні синагогу, яку в квітні намагалися підпалити зловмисники - Цензор.НЕТ 8927
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27.06.2020 17:42 Ответить
Ну он же советский еврей! Который полагает что чтения Торы в Херсоне,чем то отличается от чтения Торы в Киеве!
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28.06.2020 10:51 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/?__tn__=kC-R&eid=ARAHP7ijRwRHmAn4XEZt1KH3kKzF1FWnUdoDbctaDU_LnR1yFj8fCBRUKwtzP33JWPVXUNoUNxK4h2sY&hc_ref=ARS3rsi8FM4rjibLgf9DAxrVArMHPfFv_-arkRIEYrzVJRyoHuxrNX1WS9hE7xG5Tx0&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCI5VbFye2fnwqCR9QYbEaNcqAEDPlVoGVSaj-BsycO96nFxW97bSHg0ljnNIBfF6NuiP829ipWVPix7YpGGo3GBF8Vm9kLyl3G_OBOXTkrXPaIQr4LbbScioi-c9UK4RZTJ2MlT97D3JUriWG6prosItFbyu5y3j8OWJ38RAD5QuzhzRvW8Qt-rti4Utd8MYkEDqeaWB3yqjc2scMSmPqY_1p3A4edXsnyvXX0XmBeaewvrJkUTX1wRg8Tr9JfSCqTX13dnBJwEfk4dC2PwquJL5pmoGEEEWtCNFbzoVAXxX08k3wDzQYDHu_3km_nuJd51aJe3VuzAS_ONR7Eb6Gh9w Дмитрий Чекалкин
https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/photos/a.365582946801298/4896113280414886/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCI5VbFye2fnwqCR9QYbEaNcqAEDPlVoGVSaj-BsycO96nFxW97bSHg0ljnNIBfF6NuiP829ipWVPix7YpGGo3GBF8Vm9kLyl3G_OBOXTkrXPaIQr4LbbScioi-c9UK4RZTJ2MlT97D3JUriWG6prosItFbyu5y3j8OWJ38RAD5QuzhzRvW8Qt-rti4Utd8MYkEDqeaWB3yqjc2scMSmPqY_1p3A4edXsnyvXX0XmBeaewvrJkUTX1wRg8Tr9JfSCqTX13dnBJwEfk4dC2PwquJL5pmoGEEEWtCNFbzoVAXxX08k3wDzQYDHu_3km_nuJd51aJe3VuzAS_ONR7Eb6Gh9w&__tn__=-R 6 год · https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/?__tn__=kCH-R&eid=ARAavi5_MTsxr128GhUgUCzfQ8PvJEF80W-ZZX2Vp0wjL4hiwMLU4QZ3i88z1qMxHzMo-otqRF90vThE&hc_ref=ARRTVtrQj0Z7X5QbUFQYZgDy7Y2lWxudDQtacR88sOxGtI-u4rHuDiSzasIleYA-7CA&fref=nf&__xts__[0]=68.***************************************************************************************-EXEzZ_PWbJGq9PaYY1hD9jVvLh_o0EeISZh4AfcHXEdDe5fVizsxC0uy9uwzfK308Z5blC__bh4ISN-h_WJDOjrt0ptOIgjZ0nFUxbUlyi2p-UBpW_o7-676RxYfjHNr1Exnb6cAb1eRcXA4G4R79ad-**********************************************************************************************************#

Таня Адамс:
Сапоги не по размеру и должность не по силам.
Смотрю я на эти конвульсии Гундосого и мне больно. Я никогда не могла смотреть популярные подборки видео-приколов, где кто-то падает промежностью на перила и вокруг всем весело. Ему же бл.. БОЛЬНО!
А сейчас мне, ****, такие видосики приходится смотреть ежедневно. И не выключишь!
Гундосое Бубачко постоянно падает промежностью на перила. Что бы оно не делало - в любом раскладе бессердечная **** гравитация роняет царственные мудя на металлическую твердь реальности.

Поехало отэто самоизолированное в Закарпатье, спасать, президент жеж, ****. Ничо не спасло, конечно, но опозориться успело. Я не понимаю, у него в ближайшем окружении наши люди притаились? Потому что нарочно не придумаешь: во всей стране для первой особы то каску не могут найти приличную, шоб наше сокровище не болтался в ней, как яичко в мошонке. То сапоги резиновые у Кличка, наверное, свистнули и воткнули в них нашу микро-Бубочку. Ну это ж натуральное вредительство!
И фоточку потом с сайта МВС удОлили, ага. Ведь никто ж не успел скопировать!
А ещё оно квартиры пораздавало пострадавшим с Позняков. «Не за державний кошт!». Вот интересно, Гундосый реально не понимает, что языком мелет?
Или оно специально мелет какой-то трэш и позрится ежедневно, чтоб мы максимально распыляли своё внимание?
От держзакупок медицинских масок по завышенным в 10 раз ценам?
От Коломойского, который присосался к Украине, как клоп?
От Малюськи, от Шария, от Ермака, от всей этой п#здотни, которая нас упорно делает Малороссией?
От полностью проигранной международной политики, когда они упорно лезут в американские выборы и не дают голоса Канаде для ее вхождения в Совет безопасности ООН?
От экономики, которой уже даже самые оптимистичные пропорочат ****** на осень?
От СБУ, которая допрашивает человека по поводу его участия в акции протеста против назначения министром Шкарлета, бывшего регионала?
Они падают промежностью на перила, нам больно и стыдно на это смотреть, мы обсуждаем, извиняемся перед Канадой, мы идём на очередной митинг.
Мы затыкаем дыры, пытаемся это зелёное безумие держать в узде, но тупо не успеваем за ними. Это похоже на то, как «работают» цыгане на вокзалах. 10 человек создают вокруг могучий кипеш, пока один тырит твой кошелёк.
Но самый важный факт, который я вынесла с сегодняшнего дня: для зелёной плесени мы опасны. Пишущие, говорящие вслух, думающие, бегающие на каждый митинг, собирающиеся многотысячно просто кофе попить. И для нас это все может закончиться плохо. Но в день, когда мы замолчим, наступит новый 37-й.
Зеленський відвідав у Херсоні синагогу, яку в квітні намагалися підпалити зловмисники - Цензор.НЕТ 1624
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27.06.2020 17:46 Ответить
Кстати, на снимке (как и на других из района бедствия) сапоги грязные только у бубочки. А у охраны, которая всегда с ним - обувь чистая. Совпадение? Не думаю.
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27.06.2020 22:24 Ответить
А можно без первого обойтись?
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27.06.2020 18:55 Ответить
Іудеі ніколи в житті не оберуть українця керівником Ізраїлю.
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27.06.2020 18:57 Ответить
ой не зарекайтесь...)))
еще 10-15 лет назад Америка не могла себе представить афроамериканца президентом...
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27.06.2020 19:12 Ответить
неправда - и обамыч не совсем сволочь был.
ему до рыжего по сволочности еще расти и расти.....
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27.06.2020 21:17 Ответить
Впевнен на сто відсотків,бо іудеї це монолітна нація,чого на превеликий жаль не можна сказати за українців.
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28.06.2020 12:07 Ответить
ну...Вам як то кажуть видніше...
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28.06.2020 15:38 Ответить
Мені дуже соромно як іудею, за цей сором, який зараз очолює Україну
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27.06.2020 19:54 Ответить
А вот и поджигатель..
Зеленський відвідав у Херсоні синагогу, яку в квітні намагалися підпалити зловмисники - Цензор.НЕТ 1122
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27.06.2020 20:09 Ответить
*****
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27.06.2020 20:09 Ответить
Вопрос а шо в Киеве синагоги не нашлось чтоб перется полстраны в Херсон или под этим делом Херсон оказался самым близким Полет шмаркли над гнездом кукушки
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27.06.2020 22:18 Ответить
То вы не видели как оно вчера на Бирючий летало, а сегодня возвращалось с него))). Там дача Хрущева находится, там Кучма с ****** по Тузле решали... 2 Ми-8 понад северным берегом Сиваша его прикрывали, а оно почти через Мелитополь летел и еще один его прикрывал, находясь рядом)))
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27.06.2020 22:55 Ответить
У Бубочки вже більш очевидна **************... скоро будуть "отсекать гражданских" в радіусі багатьох кілометрів, щоб раптом "цареубийство" не трапилось...
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27.06.2020 23:14 Ответить
А сегодня бубочка выложил подтверждение моих слов))) Видосик с поздравлением записан на Бирючем)
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28.06.2020 22:57 Ответить
Тут мне как раз вспомнилось как бубочка типа "признавался" в своем апрельском юхбиллейном видосике, что мол "не устроил на должность ни одного своего кума". А в иудаизме кумоство вообще есть? Или "кум" понятие сугубо христианское? Что скажут знатоки?
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27.06.2020 22:20 Ответить
https://interfax.com.ua/news/general/637093.html Евреи стремительно покидают Европу, и если ситуация не изменится, через 30 лет на континенте может не остаться ни одного еврея, заявил глава Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор. Мы идём в ЕС, или не идём в ЕС?
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27.06.2020 23:10 Ответить
Вальцман!
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28.06.2020 01:19 Ответить
Згадалось:
Друзі! Не купуйте кільця кальмарів біля синагоги. Це не кальмари!
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28.06.2020 01:51 Ответить
Порошенко зробив для України Томос.Зеленський ходить по синагогах.Мораль.Ми живемо в Україні чи в Ізраїлі?
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28.06.2020 12:07 Ответить
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