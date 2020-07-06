Словаччина передала гуманітарну допомогу постраждалим від паводка районам Івано-Франківщини, - МВС. ФОТО

Словацька Республіка передала гуманітарну допомогу для населених пунктів Івано-Франківської області, які постраждали в результаті паводка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"У зв’язку із надзвичайною ситуацією, що сталася на Прикарпатті, сьогодні Словацька Республіка передала для ліквідації наслідків стихійного лиха – паводка, який призвів до людських жертв і масштабних руйнувань, гуманітарну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Намети, насоси, генератори та інше рятувальне спорядження - усе це передадуть в найбільш постраждалі райони Івано-Франківської області для надання допомоги населенню.

Як повідомлялося, під час сильних дощів 22-23 червня на Прикарпатті були підтоплені 263 населених пункти, вода зруйнувала 201 км доріг, 93 мости і дамби. Як і раніше без автомобільного сполучення - 7 населених пунктів у Верховинському та Косівському районах.

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