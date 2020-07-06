Словакия передала гуманитарную помощь пострадавшим от паводка районам Ивано-Франковщины, - МВД. ФОТО

Словацкая республика передала гуманитарную помощь для населенных пунктов Ивано-Франковской области, которые пострадали в результате паводка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"В связи с чрезвычайной ситуацией, произошедшей на Прикарпатье, сегодня Словацкая республика передала для ликвидации последствий стихийного бедствия - наводнения, которое привело к человеческим жертвам и масштабным разрушениям, гуманитарную помощь", - говорится в сообщении.

Палатки, насосы, генераторы и другое спасательное снаряжение - все это передадут в наиболее пострадавшие районы Ивано-Франковской области для оказания помощи населению.

Как сообщалось, во время сильных дождей 22-23 июня на Прикарпатье были подтоплены 263 населенных пункта, вода разрушила 201 км дорог, 93 моста и дамбы. По-прежнему без автомобильного сообщения - 7 населенных пунктов в Верховинском и Косовском районах.

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