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Новости Фото Паводки на Западной Украине
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Словакия передала гуманитарную помощь пострадавшим от паводка районам Ивано-Франковщины, - МВД. ФОТО

Словацкая республика передала гуманитарную помощь для населенных пунктов Ивано-Франковской области, которые пострадали в результате паводка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"В связи с чрезвычайной ситуацией, произошедшей на Прикарпатье, сегодня Словацкая республика передала для ликвидации последствий стихийного бедствия - наводнения, которое привело к человеческим жертвам и масштабным разрушениям, гуманитарную помощь", - говорится в сообщении.

Палатки, насосы, генераторы и другое спасательное снаряжение - все это передадут в наиболее пострадавшие районы Ивано-Франковской области для оказания помощи населению.

Как сообщалось, во время сильных дождей 22-23 июня на Прикарпатье были подтоплены 263 населенных пункта, вода разрушила 201 км дорог, 93 моста и дамбы. По-прежнему без автомобильного сообщения - 7 населенных пунктов в Верховинском и Косовском районах.

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Словакия передала гуманитарную помощь пострадавшим от паводка районам Ивано-Франковщины, - МВД 01
Словакия передала гуманитарную помощь пострадавшим от паводка районам Ивано-Франковщины, - МВД 02

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МВД (9321) паводок (294) Словакия (985) гуманитарная помощь (1261) Ивано-Франковская область (923)


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06.07.2020 14:45 Ответить
Спасибо маленькой Словакии
Там всего лишь 4,6 млн жителей , но она старается помогать 40 млн Украине
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06.07.2020 16:24 Ответить
Це по Слов'янському ! По братському !
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06.07.2020 22:24 Ответить
 
 