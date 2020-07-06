Автомобіль майже за 15 млн зареєстрували на Рівненщині. ФОТО

У сервісному центрі МВС у Рівненській області зареєстрували Lamborghini Aventador SVJ вартістю майже 15 млн грн.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Головний сервісний центр МВС.

"Під капотом красень-двигун об'ємом 6,5 літрів. А саме авто розганяється до ста кілометрів на годину менше, ніж за три секунди", - сказано в повідомленні.

У сервісному центрі зазначили, що таких автомобілів у всьому світі - близько 1000 примірників.



