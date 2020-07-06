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Автомобіль майже за 15 млн зареєстрували на Рівненщині. ФОТО

У сервісному центрі МВС у Рівненській області зареєстрували Lamborghini Aventador SVJ вартістю майже 15 млн грн.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Головний сервісний центр МВС.

"Під капотом красень-двигун об'ємом 6,5 літрів. А саме авто розганяється до ста кілометрів на годину менше, ніж за три секунди", - сказано в повідомленні.

У сервісному центрі зазначили, що таких автомобілів у всьому світі - близько 1000 примірників.

Автомобіль майже за 15 млн зареєстрували на Рівненщині 01
Автомобіль майже за 15 млн зареєстрували на Рівненщині 02

Автор: 

авто (6188) багатство (68) МРЕВ (60) Рівненська область (1180)


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Топ коментарі
+41
На янтаре наколядувалы?
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06.07.2020 20:48
+33
Заробив на сезонних роботах.
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06.07.2020 20:48
+32
З нашими дорогами якраз на прицепі їздити
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06.07.2020 20:50
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Она самая бедная потому, что конкуренции власть боится, среднего коасса боится,
власть ТУПО ВОРУЕТ из бюджета - для вас это это быть молодцом ?
Так и вы и сам ворюга или рейдер-бандюган ???
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07.07.2020 16:55 Відповісти
вот когда подростешь то поймешь что бюджет пополняется с налогов а налоги платят с прибыли))) если все нищие то как пополняется бюджет?
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07.07.2020 17:42 Відповісти
Мне 57 лет, и я вижу, что налоги в этой стране платят только бедные.
А богатые пользуются связями и отсутствием налога на роскошь.
Вот почему страна бедная.
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07.07.2020 18:00 Відповісти
ты 5 перепутал с 1))) в этой стране платят налоги все, только вот одинаковые, и в этом беда
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07.07.2020 19:53 Відповісти
Ничего Ахметов и Коломойский не платят.
Потому что у власти стоят свои люди - в этом и смысл оккупировать власть своими
и не подпускать туда национальные кадры с осударственным мышлением.
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07.07.2020 22:41 Відповісти
какой народ такие и правители))) если вы идиоты то почему ваш лидер должен быть умным?
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08.07.2020 07:28 Відповісти
В Украине больше крутых иномарок чем в какой-либо Восточно-Европейской стране Но наши пропагандоны упорно кричат что мы самая бедная страна в Европе
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07.07.2020 15:10 Відповісти
Умный человек замораживать 600 тысяч долларов никогда не будет.
Умный знает, что его уважают за его проекты, за пользу, которую он принёс.
А тупорылое ничтожество будет тыкать всем свои часы в бриллиантх,
или Ламбо за более чем полмиллиона, или туфли страусиные.
Потому что больше не знает чем выделиться - умишка маловато.
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07.07.2020 17:02 Відповісти
Да в Украине больше Порше и Мерсеесов, чем в Германии. потому что эти машины
куплены не на заработанные а на лёгкие краденные деньги.
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07.07.2020 17:24 Відповісти
Эть точно!!!!
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07.07.2020 20:37 Відповісти
Под Черновцами в середине нулевых чел с села Волока купил себе Бугатти Вейрон. Покатался по селу, там дороги хорошие и продал её через какое-то время, бо не мог выбраться в город на ней
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07.07.2020 16:40 Відповісти
первый раз такое слышу ....врядли такое было.
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07.07.2020 19:36 Відповісти
Уоррен Баффет ездит на машине дешевле 50 тысяч доларов. Допустим, он в возрасте.
Билл Гейтс - ездит на обычных Порше дешевле 100 тысяч долларов.
Джеф Безос - Хонда Аккорд, Марк Цукерберг - Акьюра за 40 тысяч.
Умные люди заняты ДЕЛАМИ, а не понтами.
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07.07.2020 17:14 Відповісти
Норм сигареток наконтрабасил...
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07.07.2020 18:18 Відповісти
Как и говорил раньше, иду с работу, и понимаю по проезжающим машинам, что у их владельцев эпоха зубожиння и близко не начиналась.
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07.07.2020 20:18 Відповісти
то часом не Толік-Тєпловізор ? Якось брови видають...
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09.07.2020 09:41 Відповісти
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