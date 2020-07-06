Автомобиль почти за 15 млн зарегистрировали на Ривненщине. ФОТО

В сервисном центре МВД в Ривненской области зарегистрировали Lamborghini Aventador SVJ стоимостью почти 15 млн грн.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.

"Под капотом красавец-двигатель объемом 6,5 литров. А само авто разгоняется до ста километров в час меньше, чем за три секунды", - сказано в сообщении.

В сервисном центре отметили, что таких автомобилей во всем мире - около 1000 экземпляров.

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