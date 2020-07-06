Автомобиль почти за 15 млн зарегистрировали на Ривненщине. ФОТО
В сервисном центре МВД в Ривненской области зарегистрировали Lamborghini Aventador SVJ стоимостью почти 15 млн грн.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.
"Под капотом красавец-двигатель объемом 6,5 литров. А само авто разгоняется до ста километров в час меньше, чем за три секунды", - сказано в сообщении.
В сервисном центре отметили, что таких автомобилей во всем мире - около 1000 экземпляров.
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+41 Дмитрий Иванов #466733
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власть ТУПО ВОРУЕТ из бюджета - для вас это это быть молодцом ?
Так и вы и сам ворюга или рейдер-бандюган ???
А богатые пользуются связями и отсутствием налога на роскошь.
Вот почему страна бедная.
Потому что у власти стоят свои люди - в этом и смысл оккупировать власть своими
и не подпускать туда национальные кадры с осударственным мышлением.
Умный знает, что его уважают за его проекты, за пользу, которую он принёс.
А тупорылое ничтожество будет тыкать всем свои часы в бриллиантх,
или Ламбо за более чем полмиллиона, или туфли страусиные.
Потому что больше не знает чем выделиться - умишка маловато.
куплены не на заработанные а на лёгкие краденные деньги.
Билл Гейтс - ездит на обычных Порше дешевле 100 тысяч долларов.
Джеф Безос - Хонда Аккорд, Марк Цукерберг - Акьюра за 40 тысяч.
Умные люди заняты ДЕЛАМИ, а не понтами.