РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12048 посетителей онлайн
Новости Фото
24 017 117

Автомобиль почти за 15 млн зарегистрировали на Ривненщине. ФОТО

В сервисном центре МВД в Ривненской области зарегистрировали Lamborghini Aventador SVJ стоимостью почти 15 млн грн.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.

"Под капотом красавец-двигатель объемом 6,5 литров. А само авто разгоняется до ста километров в час меньше, чем за три секунды", - сказано в сообщении.

В сервисном центре отметили, что таких автомобилей во всем мире - около 1000 экземпляров.

Также на Цензор.НЕТ: Водитель грузовика высыпал щебень посреди дороги, чтобы скрыть возможные нарушения при взвешивании, - Криклий. ВИДЕО

Автомобиль почти за 15 млн зарегистрировали на Ривненщине 01
Автомобиль почти за 15 млн зарегистрировали на Ривненщине 02

Автор: 

авто (4214) богатство (176) сервисные центры МВД (85) Ровенская область (1238)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+41
На янтаре наколядувалы?
показать весь комментарий
06.07.2020 20:48
+33
Заробив на сезонних роботах.
показать весь комментарий
06.07.2020 20:48
+32
З нашими дорогами якраз на прицепі їздити
показать весь комментарий
06.07.2020 20:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Она самая бедная потому, что конкуренции власть боится, среднего коасса боится,
власть ТУПО ВОРУЕТ из бюджета - для вас это это быть молодцом ?
Так и вы и сам ворюга или рейдер-бандюган ???
показать весь комментарий
07.07.2020 16:55 Ответить
вот когда подростешь то поймешь что бюджет пополняется с налогов а налоги платят с прибыли))) если все нищие то как пополняется бюджет?
показать весь комментарий
07.07.2020 17:42 Ответить
Мне 57 лет, и я вижу, что налоги в этой стране платят только бедные.
А богатые пользуются связями и отсутствием налога на роскошь.
Вот почему страна бедная.
показать весь комментарий
07.07.2020 18:00 Ответить
ты 5 перепутал с 1))) в этой стране платят налоги все, только вот одинаковые, и в этом беда
показать весь комментарий
07.07.2020 19:53 Ответить
Ничего Ахметов и Коломойский не платят.
Потому что у власти стоят свои люди - в этом и смысл оккупировать власть своими
и не подпускать туда национальные кадры с осударственным мышлением.
показать весь комментарий
07.07.2020 22:41 Ответить
какой народ такие и правители))) если вы идиоты то почему ваш лидер должен быть умным?
показать весь комментарий
08.07.2020 07:28 Ответить
В Украине больше крутых иномарок чем в какой-либо Восточно-Европейской стране Но наши пропагандоны упорно кричат что мы самая бедная страна в Европе
показать весь комментарий
07.07.2020 15:10 Ответить
Умный человек замораживать 600 тысяч долларов никогда не будет.
Умный знает, что его уважают за его проекты, за пользу, которую он принёс.
А тупорылое ничтожество будет тыкать всем свои часы в бриллиантх,
или Ламбо за более чем полмиллиона, или туфли страусиные.
Потому что больше не знает чем выделиться - умишка маловато.
показать весь комментарий
07.07.2020 17:02 Ответить
Да в Украине больше Порше и Мерсеесов, чем в Германии. потому что эти машины
куплены не на заработанные а на лёгкие краденные деньги.
показать весь комментарий
07.07.2020 17:24 Ответить
Эть точно!!!!
показать весь комментарий
07.07.2020 20:37 Ответить
Под Черновцами в середине нулевых чел с села Волока купил себе Бугатти Вейрон. Покатался по селу, там дороги хорошие и продал её через какое-то время, бо не мог выбраться в город на ней
показать весь комментарий
07.07.2020 16:40 Ответить
первый раз такое слышу ....врядли такое было.
показать весь комментарий
07.07.2020 19:36 Ответить
Уоррен Баффет ездит на машине дешевле 50 тысяч доларов. Допустим, он в возрасте.
Билл Гейтс - ездит на обычных Порше дешевле 100 тысяч долларов.
Джеф Безос - Хонда Аккорд, Марк Цукерберг - Акьюра за 40 тысяч.
Умные люди заняты ДЕЛАМИ, а не понтами.
показать весь комментарий
07.07.2020 17:14 Ответить
Норм сигареток наконтрабасил...
показать весь комментарий
07.07.2020 18:18 Ответить
Как и говорил раньше, иду с работу, и понимаю по проезжающим машинам, что у их владельцев эпоха зубожиння и близко не начиналась.
показать весь комментарий
07.07.2020 20:18 Ответить
то часом не Толік-Тєпловізор ? Якось брови видають...
показать весь комментарий
09.07.2020 09:41 Ответить
Страница 2 из 2
 
 