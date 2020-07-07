УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11674 відвідувача онлайн
Новини Фото
6 032 23

Одна особа загинула і дев'ятьох госпіталізовано через пожежі в Луганській області (оновлено). ФОТОрепортаж

У Новоайдарському районі Луганської області рятувальники ліквідовують лісову пожежу на площі близько 85 га, жителів двох селищ евакуюють. Вогонь знищив 110 будинків.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

"Попередньо 1 людина загинула і 9 госпіталізовано в лікарню. Вогнем знищено близько 80 дачних будинків садового кооперативу "Вовча яма" і 30 житлових будинків в с. Смолянинове", - сказано в повідомленні.

З вогнем борються понад 360 рятувальників і 85 одиниць техніки. На місце події їдуть ще 220 осіб і 37 автоцистерн із Харківської, Донецької, Дніпропетровської і Полтавської областей.

Одна особа загинула і девятьох госпіталізовано через пожежі в Луганській області (оновлено) 01
Одна особа загинула і девятьох госпіталізовано через пожежі в Луганській області (оновлено) 02
Одна особа загинула і девятьох госпіталізовано через пожежі в Луганській області (оновлено) 03
Одна особа загинула і девятьох госпіталізовано через пожежі в Луганській області (оновлено) 04

Автор: 

пожежа (4342) смерть (6759) ДСНС (5127) Луганська область (4883)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
дороги хорошие
показати весь коментар
07.07.2020 17:45
+3
Вітер.
показати весь коментар
07.07.2020 18:03
+3
знали, где поджигать - лес густой+ дачный район. и ветер..
показати весь коментар
07.07.2020 18:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дороги хорошие
показати весь коментар
07.07.2020 17:45 Відповісти
Цікаво, хто побудував, "барига" чи його величність?
показати весь коментар
07.07.2020 17:59 Відповісти
Месяц назад.
показати весь коментар
07.07.2020 20:57 Відповісти
Барыга. Себе в Козин.
показати весь коментар
07.07.2020 22:32 Відповісти
Только что сделали (за много-много лет). Еще разметку не успели нанести.
показати весь коментар
07.07.2020 17:59 Відповісти
Почему сразу не тушили? Спали?
Сереродонецк, Рубежное, Лисичанск рядом.
показати весь коментар
07.07.2020 18:02 Відповісти
Вітер.
показати весь коментар
07.07.2020 18:03 Відповісти
Там стабільно пожежі, але такого масштабу..........
Із загиблим і 100 будинків згоріло.
Не пам'ятаю такого взагалі.
показати весь коментар
07.07.2020 18:04 Відповісти
Вотчина рыгов, совковое болото. Вымирающий, благодаря рыгоАналам, регион.
показати весь коментар
07.07.2020 18:16 Відповісти
Смоляниново, как раз, в своем большинстве за Украину. У них в 2014 в опочление пошли 2-3 человека из 800 жителей. Не стоит злорадствовать, если вы не владеете информацией.
показати весь коментар
07.07.2020 21:00 Відповісти
это не так просто при жаре в 42 градуса. И по лесу особо не покатаешься.
показати весь коментар
07.07.2020 18:42 Відповісти
Смоляниново не в глухом лесу, к нему нормальные подъезды.
Похоже, не реагировали вовремя, не отсекали огонь, рядом три немаленьких города, оттуда должна была быстро прийти подмога.
показати весь коментар
07.07.2020 19:05 Відповісти
Поджоги носили массовый характер с тем, чтобы наличных сил МЧС не хватило на локализацию.
показати весь коментар
07.07.2020 20:01 Відповісти
Уже есть информация о поджегах в нескольких местах?
показати весь коментар
07.07.2020 20:12 Відповісти
Свидетели возгораний есть.
показати весь коментар
07.07.2020 21:01 Відповісти
Ну посмотрим как будут расследовать и кого накажут.
Дело очень серьезное, уже 5 погибших.
показати весь коментар
07.07.2020 21:33 Відповісти
это наверное 1 на тысячу такая хорошая. Там наши ребята на передок когда ездят - из Северодонецка в Счастье - там 20 км едешь больше часа - колесо уходит в яму полностью, а ямы там - одна на другой, будто только что Градами прочесали.
Давно пора было сделать дороги, если что - доставить на передок снаряды или эвакуировать раненых оттуда - займет минуты.
показати весь коментар
07.07.2020 18:45 Відповісти
Так уже почти доделали дорогу от Северодонецка до Счастья. Разметка осталась.
показати весь коментар
07.07.2020 18:55 Відповісти
От Северодонецка до Станицы дорога УЖЕ сделана.
показати весь коментар
07.07.2020 21:02 Відповісти
знали, где поджигать - лес густой+ дачный район. и ветер..
показати весь коментар
07.07.2020 18:54 Відповісти
Это были поджоги. Сосновые леса вокруг Северодонецка и Кременной из года в год вырубаются с ведома руководства лесничеств и, похоже, именно с их подачи. Чтобы скрыть масштабы злоупотреблений, каждый год, в период максимальных летних температур, возникают необьяснимые возгорания. Например нынче, возгорания возникли в 2 местах на расстоянии 1 км один от другого с разницей в 1 час.
показати весь коментар
07.07.2020 19:58 Відповісти
Когда уже этих лесников за вымя возьмут.
показати весь коментар
07.07.2020 21:22 Відповісти
Ох ты ж млять, какие дороги! В ВУЗы поступать ватке- без конкурса/ЗНО. Дороги в каком-то ватном Мухаср@нске- как яичко- в Киеве таких нет! Хорошо быть коллаборантами, аднака....
показати весь коментар
07.07.2020 22:31 Відповісти
 
 