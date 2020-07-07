Одна особа загинула і дев'ятьох госпіталізовано через пожежі в Луганській області (оновлено). ФОТОрепортаж
У Новоайдарському районі Луганської області рятувальники ліквідовують лісову пожежу на площі близько 85 га, жителів двох селищ евакуюють. Вогонь знищив 110 будинків.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.
"Попередньо 1 людина загинула і 9 госпіталізовано в лікарню. Вогнем знищено близько 80 дачних будинків садового кооперативу "Вовча яма" і 30 житлових будинків в с. Смолянинове", - сказано в повідомленні.
З вогнем борються понад 360 рятувальників і 85 одиниць техніки. На місце події їдуть ще 220 осіб і 37 автоцистерн із Харківської, Донецької, Дніпропетровської і Полтавської областей.
Топ коментарі
+7 Aleks_15
показати весь коментар07.07.2020 17:45
+3 буков
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+3 Сергей Крот
показати весь коментар07.07.2020 18:54
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Сереродонецк, Рубежное, Лисичанск рядом.
Із загиблим і 100 будинків згоріло.
Не пам'ятаю такого взагалі.
Похоже, не реагировали вовремя, не отсекали огонь, рядом три немаленьких города, оттуда должна была быстро прийти подмога.
Дело очень серьезное, уже 5 погибших.
Давно пора было сделать дороги, если что - доставить на передок снаряды или эвакуировать раненых оттуда - займет минуты.