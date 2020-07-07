Одна особа загинула і дев'ятьох госпіталізовано через пожежі в Луганській області (оновлено). ФОТОрепортаж

У Новоайдарському районі Луганської області рятувальники ліквідовують лісову пожежу на площі близько 85 га, жителів двох селищ евакуюють. Вогонь знищив 110 будинків.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

"Попередньо 1 людина загинула і 9 госпіталізовано в лікарню. Вогнем знищено близько 80 дачних будинків садового кооперативу "Вовча яма" і 30 житлових будинків в с. Смолянинове", - сказано в повідомленні.

З вогнем борються понад 360 рятувальників і 85 одиниць техніки. На місце події їдуть ще 220 осіб і 37 автоцистерн із Харківської, Донецької, Дніпропетровської і Полтавської областей.







