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Авіаремонтний завод за тиждень відновив пошкоджений Ан-26 для ЗСУ. ФОТО

Літак Повітряних сил Збройних сил України Ан-26 був пошкоджений під час підготовки до випробувального польоту. Співробітники заводу працювали в 2 зміни і відновили його за тиждень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

"Фахівці "Заводу 410 ЦА" працювали над ремонтом у дві зміни та вже за тиждень відновили літак до стану, який дозволяє здійснити контрольний політ та передати його замовнику найближчим часом", - сказано в повідомленні.

У пресслужбі "Укроборонпрому" нагадали, що 26 червня 2020 року на території "Заводу 410 ЦА" у одного з літаків Повітряних сил ЗСУ, який проходить капітальний ремонт на підприємстві, склалося ліве шасі, у результаті чого був пошкоджений фюзеляж та інші частини літака.

Цей інцидент розслідують правоохоронні органи, а на самому підприємстві почали перевірку.

Державне підприємство "Завод 410 Цивільної Авіації" спеціалізується на діагностиці, ремонті, технічному обслуговуванні, переобладнанні та модернізації авіаційної техніки марки "Ан" в інтересах іноземних та внутрішніх замовників.

Авіаремонтний завод за тиждень відновив пошкоджений Ан-26 для ЗСУ 01
Авіаремонтний завод за тиждень відновив пошкоджений Ан-26 для ЗСУ 02

Автор: 

ремонт (2312) літак (2920) Укроборонпром (1734)


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Топ коментарі
+7
Парни, не питайте иллюзий... Я работал на 410ГА до 2004 года. Неделя - это не рекорд. Был как-то борт, который мы восстановили после тестовых полетов после посадки на крыло за сутки. Понятно, что комплектуху двигателя с лопатками сделали до этого. Но после посадки на крыло, когда не открылось одно шасси - а была жесть.
В принципе, за неделю восстановить самолет - довольно реально. Был план 4 самолета в месяц, поэтому подвига не вижу. Это с разборкой, дефектацией, восстановлением, сборкой, тестовыми испытаниями движков и тестовыми полетами.
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09.07.2020 22:57
+1
ну хоч щось хороше..
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09.07.2020 22:45
+1
За такий стислий строк могли тільки скотчем заклеїти. Може розвалитися у повітрі при навантаженні.
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09.07.2020 22:49
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ну хоч щось хороше..
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09.07.2020 22:45 Відповісти
Вже 6 років Укроборонпром має працювати в 3 зміни і без вихідних! Бо йде війна!
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10.07.2020 14:16 Відповісти
За такий стислий строк могли тільки скотчем заклеїти. Може розвалитися у повітрі при навантаженні.
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09.07.2020 22:49 Відповісти
Судя по всему, это самолет единственная загрузка завода.
Жесть...
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09.07.2020 22:51 Відповісти
та да...трава скрізь асфальт проросла
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09.07.2020 23:47 Відповісти
Не разворовали ещё наследие предков наших, дедов и отцов, которые подымали Украину из руин после войны с гитлеровскими нацистами и ихними при хлебателями. Ничто не забыто, никто не забыт.
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09.07.2020 22:52 Відповісти
Вот это и есть те самые истинные патриоты. А не те, кто громко кричит и подсчитывает, сколько ему его деятельность принесет дохода.
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09.07.2020 22:53 Відповісти
А заниматься деятельностью, которая приносит доход, грешно?
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09.07.2020 22:58 Відповісти
Не грешно. Грешно когда государственные предприятия ориентируют только на получение дохода, причем любой ценой вплоть до ликвидации. Институт государства создан и я плачу налоги, чтобы это государство делало нужное мне и другим. Нужна людям в определенном месте дорога, государство должно ее построить, а не считать принесет ли эта дорога доход и какой.
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09.07.2020 23:07 Відповісти
Что то у вас все смешалось. Причем дороги к самолетам? Кто с вас требует денег за проезд по гос дорогам? Ничего не понятно.
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09.07.2020 23:11 Відповісти
Дороги это к примеру. Я о том, что сегодняшние государственные "деятели" только и долдонят об экономике и том, что все должно давать доход. Т.е. если дорога или больница не приносят доход, ее нужно ликвидировать или просто не строить. Что до самолета, то я только приветствую, что остались еще люди с чувством долга и именно их нужно называть истинными патриотами государства.
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09.07.2020 23:18 Відповісти
Хз, что там долдонят про доходы. На то они и Трускавецкий Гарвард заканчивали. Что бы пургу лохам отсыпать.
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09.07.2020 23:24 Відповісти
Парни, не питайте иллюзий... Я работал на 410ГА до 2004 года. Неделя - это не рекорд. Был как-то борт, который мы восстановили после тестовых полетов после посадки на крыло за сутки. Понятно, что комплектуху двигателя с лопатками сделали до этого. Но после посадки на крыло, когда не открылось одно шасси - а была жесть.
В принципе, за неделю восстановить самолет - довольно реально. Был план 4 самолета в месяц, поэтому подвига не вижу. Это с разборкой, дефектацией, восстановлением, сборкой, тестовыми испытаниями движков и тестовыми полетами.
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09.07.2020 22:57 Відповісти
Я другому поражаюсь: как Антонов мог создать такие модели, которые и через 50 лет выполняют свои задания?
Антей в строю есть и прекрасно служит - базируется в Лейпциге.
А АН-26, вообще, сносу нет - основная машина ВСУ.
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10.07.2020 00:47 Відповісти
Там же в стойке спирт. потому у самолёта стойка шасси иногда подкашивается,
если без закуси.
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09.07.2020 23:34 Відповісти
 
 