Авіаремонтний завод за тиждень відновив пошкоджений Ан-26 для ЗСУ. ФОТО

Літак Повітряних сил Збройних сил України Ан-26 був пошкоджений під час підготовки до випробувального польоту. Співробітники заводу працювали в 2 зміни і відновили його за тиждень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

"Фахівці "Заводу 410 ЦА" працювали над ремонтом у дві зміни та вже за тиждень відновили літак до стану, який дозволяє здійснити контрольний політ та передати його замовнику найближчим часом", - сказано в повідомленні.

У пресслужбі "Укроборонпрому" нагадали, що 26 червня 2020 року на території "Заводу 410 ЦА" у одного з літаків Повітряних сил ЗСУ, який проходить капітальний ремонт на підприємстві, склалося ліве шасі, у результаті чого був пошкоджений фюзеляж та інші частини літака.

Цей інцидент розслідують правоохоронні органи, а на самому підприємстві почали перевірку.

Державне підприємство "Завод 410 Цивільної Авіації" спеціалізується на діагностиці, ремонті, технічному обслуговуванні, переобладнанні та модернізації авіаційної техніки марки "Ан" в інтересах іноземних та внутрішніх замовників.



