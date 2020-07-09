Авіаремонтний завод за тиждень відновив пошкоджений Ан-26 для ЗСУ. ФОТО
Літак Повітряних сил Збройних сил України Ан-26 був пошкоджений під час підготовки до випробувального польоту. Співробітники заводу працювали в 2 зміни і відновили його за тиждень.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".
"Фахівці "Заводу 410 ЦА" працювали над ремонтом у дві зміни та вже за тиждень відновили літак до стану, який дозволяє здійснити контрольний політ та передати його замовнику найближчим часом", - сказано в повідомленні.
У пресслужбі "Укроборонпрому" нагадали, що 26 червня 2020 року на території "Заводу 410 ЦА" у одного з літаків Повітряних сил ЗСУ, який проходить капітальний ремонт на підприємстві, склалося ліве шасі, у результаті чого був пошкоджений фюзеляж та інші частини літака.
Цей інцидент розслідують правоохоронні органи, а на самому підприємстві почали перевірку.
Державне підприємство "Завод 410 Цивільної Авіації" спеціалізується на діагностиці, ремонті, технічному обслуговуванні, переобладнанні та модернізації авіаційної техніки марки "Ан" в інтересах іноземних та внутрішніх замовників.
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В принципе, за неделю восстановить самолет - довольно реально. Был план 4 самолета в месяц, поэтому подвига не вижу. Это с разборкой, дефектацией, восстановлением, сборкой, тестовыми испытаниями движков и тестовыми полетами.
Антей в строю есть и прекрасно служит - базируется в Лейпциге.
А АН-26, вообще, сносу нет - основная машина ВСУ.
если без закуси.