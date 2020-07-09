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Авиаремонтный завод за неделю восстановил поврежденный АН-26 для ВСУ. ФОТО

Самолет Воздушных сил Вооруженных сил Украины АН-26 был поврежден во время подготовки к испытательному полету. Сотрудники завода трудились в 2 смены и восстановили его за неделю.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

"Специалисты "Завода 410 ГА" работали над ремонтом в две смены и уже через неделю восстановили самолет до состояния, позволяющего осуществить контрольный полет и передать его заказчику в ближайшее время", - сказано в сообщении.

В пресс-службе "Укроборонпрома" напомнили, что 26 июня на территории "Завода 410 ГА" у одного из самолетов Воздушных сил ВСУ, который проходит капитальный ремонт на предприятии, сложилось левое шасси, в результате чего был поврежден фюзеляж и другие части самолета.

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Этот инцидент расследуют правоохранительные органы, а на самом предприятии начали проверку.

Государственное предприятие "Завод 410 гражданской авиации" специализируется на диагностике, ремонте, техническом обслуживании, переоборудовании и модернизации авиационной техники марки "АН" в интересах иностранных и внутренних заказчиков.

Авиаремонтный завод за неделю восстановил поврежденный АН-26 для ВСУ 01
Авиаремонтный завод за неделю восстановил поврежденный АН-26 для ВСУ 02

Автор: 

ремонт (1181) самолет (3606) Укроборонпром (1238)


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Топ комментарии
+7
Парни, не питайте иллюзий... Я работал на 410ГА до 2004 года. Неделя - это не рекорд. Был как-то борт, который мы восстановили после тестовых полетов после посадки на крыло за сутки. Понятно, что комплектуху двигателя с лопатками сделали до этого. Но после посадки на крыло, когда не открылось одно шасси - а была жесть.
В принципе, за неделю восстановить самолет - довольно реально. Был план 4 самолета в месяц, поэтому подвига не вижу. Это с разборкой, дефектацией, восстановлением, сборкой, тестовыми испытаниями движков и тестовыми полетами.
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09.07.2020 22:57
+1
ну хоч щось хороше..
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09.07.2020 22:45
+1
За такий стислий строк могли тільки скотчем заклеїти. Може розвалитися у повітрі при навантаженні.
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09.07.2020 22:49
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ну хоч щось хороше..
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09.07.2020 22:45 Ответить
Вже 6 років Укроборонпром має працювати в 3 зміни і без вихідних! Бо йде війна!
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10.07.2020 14:16 Ответить
За такий стислий строк могли тільки скотчем заклеїти. Може розвалитися у повітрі при навантаженні.
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09.07.2020 22:49 Ответить
Судя по всему, это самолет единственная загрузка завода.
Жесть...
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09.07.2020 22:51 Ответить
та да...трава скрізь асфальт проросла
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09.07.2020 23:47 Ответить
Не разворовали ещё наследие предков наших, дедов и отцов, которые подымали Украину из руин после войны с гитлеровскими нацистами и ихними при хлебателями. Ничто не забыто, никто не забыт.
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09.07.2020 22:52 Ответить
Вот это и есть те самые истинные патриоты. А не те, кто громко кричит и подсчитывает, сколько ему его деятельность принесет дохода.
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09.07.2020 22:53 Ответить
А заниматься деятельностью, которая приносит доход, грешно?
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09.07.2020 22:58 Ответить
Не грешно. Грешно когда государственные предприятия ориентируют только на получение дохода, причем любой ценой вплоть до ликвидации. Институт государства создан и я плачу налоги, чтобы это государство делало нужное мне и другим. Нужна людям в определенном месте дорога, государство должно ее построить, а не считать принесет ли эта дорога доход и какой.
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09.07.2020 23:07 Ответить
Что то у вас все смешалось. Причем дороги к самолетам? Кто с вас требует денег за проезд по гос дорогам? Ничего не понятно.
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09.07.2020 23:11 Ответить
Дороги это к примеру. Я о том, что сегодняшние государственные "деятели" только и долдонят об экономике и том, что все должно давать доход. Т.е. если дорога или больница не приносят доход, ее нужно ликвидировать или просто не строить. Что до самолета, то я только приветствую, что остались еще люди с чувством долга и именно их нужно называть истинными патриотами государства.
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09.07.2020 23:18 Ответить
Хз, что там долдонят про доходы. На то они и Трускавецкий Гарвард заканчивали. Что бы пургу лохам отсыпать.
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09.07.2020 23:24 Ответить
Парни, не питайте иллюзий... Я работал на 410ГА до 2004 года. Неделя - это не рекорд. Был как-то борт, который мы восстановили после тестовых полетов после посадки на крыло за сутки. Понятно, что комплектуху двигателя с лопатками сделали до этого. Но после посадки на крыло, когда не открылось одно шасси - а была жесть.
В принципе, за неделю восстановить самолет - довольно реально. Был план 4 самолета в месяц, поэтому подвига не вижу. Это с разборкой, дефектацией, восстановлением, сборкой, тестовыми испытаниями движков и тестовыми полетами.
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09.07.2020 22:57 Ответить
Я другому поражаюсь: как Антонов мог создать такие модели, которые и через 50 лет выполняют свои задания?
Антей в строю есть и прекрасно служит - базируется в Лейпциге.
А АН-26, вообще, сносу нет - основная машина ВСУ.
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10.07.2020 00:47 Ответить
Там же в стойке спирт. потому у самолёта стойка шасси иногда подкашивается,
если без закуси.
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09.07.2020 23:34 Ответить
 
 