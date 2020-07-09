Авиаремонтный завод за неделю восстановил поврежденный АН-26 для ВСУ. ФОТО

Самолет Воздушных сил Вооруженных сил Украины АН-26 был поврежден во время подготовки к испытательному полету. Сотрудники завода трудились в 2 смены и восстановили его за неделю.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

"Специалисты "Завода 410 ГА" работали над ремонтом в две смены и уже через неделю восстановили самолет до состояния, позволяющего осуществить контрольный полет и передать его заказчику в ближайшее время", - сказано в сообщении.

В пресс-службе "Укроборонпрома" напомнили, что 26 июня на территории "Завода 410 ГА" у одного из самолетов Воздушных сил ВСУ, который проходит капитальный ремонт на предприятии, сложилось левое шасси, в результате чего был поврежден фюзеляж и другие части самолета.

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Этот инцидент расследуют правоохранительные органы, а на самом предприятии начали проверку.

Государственное предприятие "Завод 410 гражданской авиации" специализируется на диагностике, ремонте, техническом обслуживании, переоборудовании и модернизации авиационной техники марки "АН" в интересах иностранных и внутренних заказчиков.



