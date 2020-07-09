Авиаремонтный завод за неделю восстановил поврежденный АН-26 для ВСУ. ФОТО
Самолет Воздушных сил Вооруженных сил Украины АН-26 был поврежден во время подготовки к испытательному полету. Сотрудники завода трудились в 2 смены и восстановили его за неделю.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".
"Специалисты "Завода 410 ГА" работали над ремонтом в две смены и уже через неделю восстановили самолет до состояния, позволяющего осуществить контрольный полет и передать его заказчику в ближайшее время", - сказано в сообщении.
В пресс-службе "Укроборонпрома" напомнили, что 26 июня на территории "Завода 410 ГА" у одного из самолетов Воздушных сил ВСУ, который проходит капитальный ремонт на предприятии, сложилось левое шасси, в результате чего был поврежден фюзеляж и другие части самолета.
Читайте на Цензор.НЕТ: Украинские инженеры разрабатывают ударный беспилотник "Сокол-200", - Укроборонпром
Этот инцидент расследуют правоохранительные органы, а на самом предприятии начали проверку.
Государственное предприятие "Завод 410 гражданской авиации" специализируется на диагностике, ремонте, техническом обслуживании, переоборудовании и модернизации авиационной техники марки "АН" в интересах иностранных и внутренних заказчиков.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Жесть...
В принципе, за неделю восстановить самолет - довольно реально. Был план 4 самолета в месяц, поэтому подвига не вижу. Это с разборкой, дефектацией, восстановлением, сборкой, тестовыми испытаниями движков и тестовыми полетами.
Антей в строю есть и прекрасно служит - базируется в Лейпциге.
А АН-26, вообще, сносу нет - основная машина ВСУ.
если без закуси.