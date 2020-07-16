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Нардеп ОПЗЖ Дунаєв на засіданні листувався про фіктивного учасника тендера. ФОТО

Народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Сергій Дунаєв погоджував у залі засідань Верховної Ради організацію тендера за участю фіктивного підприємства.

Відповідне листування народного обранця вдалося зафіксувати кореспонденту #Букв, інформує Цензор.НЕТ.

Дунаєв листувався з контактом по імені "Вікторія ІРТА". Йшлося про організацію тендеру з фіктивним учасником.

"Доброго ранку. Ми хочемо виграти тендер на освітлення сев. міськради. Але немає другого учасника, і тендер не відбудеться. Можна попросити Олю теж подати документи? Просто для участі", - запитала у нардепа користувачка Вікторія.

На це народний обранець відповів ствердно.

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Нардеп ОПЗЖ Дунаєв на засіданні листувався про фіктивного учасника тендера 01Нардеп ОПЗЖ Дунаєв на засіданні листувався про фіктивного учасника тендера 02
Нардеп ОПЗЖ Дунаєв на засіданні листувався про фіктивного учасника тендера 03
Нардеп ОПЗЖ Дунаєв на засіданні листувався про фіктивного учасника тендера 04

Автор: 

ВР (15022) тендер (2413) Дунаєв Сергій (24) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (492)


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Топ коментарі
+7
Зажоп он такой, даже с сатаной будет торговаться, чтобы попасть в котёл, где градусов поменьше. Старая рыгогвардия.
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16.07.2020 20:31
+6
Зеля ему медаль и почет. Это если бы Слава Украине, тогда бы "нациста" по полной...
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16.07.2020 20:31
+4
Все уже расселись возле корыта бюджетного?
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16.07.2020 20:46
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Зеля ему медаль и почет. Это если бы Слава Украине, тогда бы "нациста" по полной...
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16.07.2020 20:31 Відповісти
О! ДБР вже повинна мати роботу
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16.07.2020 21:05 Відповісти
Чорти у ВР !
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16.07.2020 21:39 Відповісти
Зажоп он такой, даже с сатаной будет торговаться, чтобы попасть в котёл, где градусов поменьше. Старая рыгогвардия.
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16.07.2020 20:31 Відповісти
Смешно это чиать от адептов чма, который не может называть рашку агрессором и оккупантом, все про какую-то "ту сторону" мямлит жалкое ничтожество.
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16.07.2020 20:36 Відповісти
Мне сою вообще смешно читать. Сейчас вот, например, ты улыбнул.
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17.07.2020 07:15 Відповісти
По сути ты ничего ответить не смог и не сможешь - потому что ты обычный умственно отсталый зебил.
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17.07.2020 07:29 Відповісти
А я и не хочу. Объяснять что-то сое?Да проще объяснить теорию струн первобытным дикарям, чем порохоботве элементарные вещи. Вы годитесь только для одного-смеяться с вас.
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17.07.2020 08:13 Відповісти
Да ты не можешь просто, поэтому выдумываешь сою с которой якобы смеешься. На самом деле смешны зелины адепты, как они сейчас держут языки в жопе ибо нечем крыть. Просто тебе тяжело признаться даже самому себе что ты тупорылый зебил - жалкое зрелище.
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17.07.2020 08:23 Відповісти
Я уже достаточно наобьяснялся, и пришёл к выводу, что подавляющему большинству соевых адептов никаких объяснений даже не требуется (их максимум написать на форуме "Зеля-ишак"). А раз так, то не удивляйся тому, что я просто с вас смеюсь. А вы продолжайте меня веселить, я совсем не против, а наоборот даже за.
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17.07.2020 08:27 Відповісти
Да ничего ты не "набъеснялся", просто засунул язык в жопу как и большинство зебилов потому что нечем крыть. Другие зебилы, большинство, тут писавших резко потерлись вообще. А ты что-то мямлишь как тебе весело - жалкое зрелище, такое жалкое как и ваш земессия которое не может называть рашку агрессором... тоже тот еще веселый имбецил.
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17.07.2020 08:33 Відповісти
Да-да, зебилы они такие, тупые, и всё наглухо засунули языки и всё такое))) Не то что 25%ная Ылитка, богоносцы и хранители знаний. Вуаляй, не стесняйся, где я ещё посмеюсь бесплатно от ваших "перлов")))
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17.07.2020 08:40 Відповісти
нэ соромтэсь...называте лехаим лехаимом...
якэ нах за жыття?
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16.07.2020 20:35 Відповісти
Уверен, это такой же юморист как и братец Д"Ерьмака!
А что же прокацапская гнида не пользуется китайским телефоном, а взяла себе американский айфон?
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16.07.2020 20:40 Відповісти
Все уже расселись возле корыта бюджетного?
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16.07.2020 20:46 Відповісти
Та вони вже жеруть у три пащаки!
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16.07.2020 21:02 Відповісти
Ирта - луганский телеканал, выехавший в Северодонецк.
Там ищите.
Если позволят..
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16.07.2020 21:27 Відповісти
ОПЗЖ бандюганы отмороженные.
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16.07.2020 23:48 Відповісти
Може він знає, хто купив "Дніпро"?
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16.07.2020 23:53 Відповісти
 
 