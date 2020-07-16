Нардеп ОПЗЖ Дунаєв на засіданні листувався про фіктивного учасника тендера. ФОТО
Народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Сергій Дунаєв погоджував у залі засідань Верховної Ради організацію тендера за участю фіктивного підприємства.
Відповідне листування народного обранця вдалося зафіксувати кореспонденту #Букв, інформує Цензор.НЕТ.
Дунаєв листувався з контактом по імені "Вікторія ІРТА". Йшлося про організацію тендеру з фіктивним учасником.
"Доброго ранку. Ми хочемо виграти тендер на освітлення сев. міськради. Але немає другого учасника, і тендер не відбудеться. Можна попросити Олю теж подати документи? Просто для участі", - запитала у нардепа користувачка Вікторія.
На це народний обранець відповів ствердно.
Топ коментарі
+7 Скрепы неизвестно чего
показати весь коментар16.07.2020 20:31 Посилання
+6 vitalmod
показати весь коментар16.07.2020 20:31 Посилання
+4 Иван Гонта #472731
показати весь коментар16.07.2020 20:46 Посилання
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якэ нах за жыття?
А что же прокацапская гнида не пользуется китайским телефоном, а взяла себе американский айфон?
Там ищите.
Если позволят..