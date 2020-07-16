Нардеп ОПЗЖ Дунаев на заседании переписывался о фиктивном участнике тендера. ФОТО

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За життя" Сергей Дунаев согласовывал в зале заседаний Верховной Рады организацию тендера при участии фиктивного предприятия.

Соответствующую переписку народного избранника удалось зафиксировать корреспонденту #Букв, информирует Цензор.НЕТ.

Дунаев переписывался с контактом по имени "Виктория ИРТА". Речь шла об организации тендера с фиктивным участником.

"Доброе утро. Мы хотим выиграть тендер на освещение сев. горсовета. Но нет второго участника, и тендер не состоится. Можно попросить Олю тоже подать документы? Просто для участия", – спросила у нардепа пользователь Виктория.

На это народный избранник ответил утвердительно.

