6 897 20

Нардеп ОПЗЖ Дунаев на заседании переписывался о фиктивном участнике тендера. ФОТО

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За життя" Сергей Дунаев согласовывал в зале заседаний Верховной Рады организацию тендера при участии фиктивного предприятия.

Соответствующую переписку народного избранника удалось зафиксировать корреспонденту #Букв, информирует Цензор.НЕТ.

Дунаев переписывался с контактом по имени "Виктория ИРТА". Речь шла об организации тендера с фиктивным участником.

"Доброе утро. Мы хотим выиграть тендер на освещение сев. горсовета. Но нет второго участника, и тендер не состоится. Можно попросить Олю тоже подать документы? Просто для участия", – спросила у нардепа пользователь Виктория.

На это народный избранник ответил утвердительно.

Также на Цензор.НЕТ: Суркис пришел в Раду в часах за $25,5 тыс. ФОТО

Нардеп ОПЗЖ Дунаев на заседании переписывался о фиктивном участнике тендера 01Нардеп ОПЗЖ Дунаев на заседании переписывался о фиктивном участнике тендера 02
Нардеп ОПЗЖ Дунаев на заседании переписывался о фиктивном участнике тендера 03
Нардеп ОПЗЖ Дунаев на заседании переписывался о фиктивном участнике тендера 04

ВР (29396) тендер (675) Дунаев Сергей (21) Оппозиционная платформа - За жизнь (456)
+7
Зажоп он такой, даже с сатаной будет торговаться, чтобы попасть в котёл, где градусов поменьше. Старая рыгогвардия.
показать весь комментарий
16.07.2020 20:31 Ответить
+6
Зеля ему медаль и почет. Это если бы Слава Украине, тогда бы "нациста" по полной...
показать весь комментарий
16.07.2020 20:31 Ответить
+4
Все уже расселись возле корыта бюджетного?
показать весь комментарий
16.07.2020 20:46 Ответить
О! ДБР вже повинна мати роботу
показать весь комментарий
16.07.2020 21:05 Ответить
Чорти у ВР !
показать весь комментарий
16.07.2020 21:39 Ответить
Смешно это чиать от адептов чма, который не может называть рашку агрессором и оккупантом, все про какую-то "ту сторону" мямлит жалкое ничтожество.
показать весь комментарий
16.07.2020 20:36 Ответить
Мне сою вообще смешно читать. Сейчас вот, например, ты улыбнул.
показать весь комментарий
17.07.2020 07:15 Ответить
По сути ты ничего ответить не смог и не сможешь - потому что ты обычный умственно отсталый зебил.
показать весь комментарий
17.07.2020 07:29 Ответить
А я и не хочу. Объяснять что-то сое?Да проще объяснить теорию струн первобытным дикарям, чем порохоботве элементарные вещи. Вы годитесь только для одного-смеяться с вас.
показать весь комментарий
17.07.2020 08:13 Ответить
Да ты не можешь просто, поэтому выдумываешь сою с которой якобы смеешься. На самом деле смешны зелины адепты, как они сейчас держут языки в жопе ибо нечем крыть. Просто тебе тяжело признаться даже самому себе что ты тупорылый зебил - жалкое зрелище.
показать весь комментарий
17.07.2020 08:23 Ответить
Я уже достаточно наобьяснялся, и пришёл к выводу, что подавляющему большинству соевых адептов никаких объяснений даже не требуется (их максимум написать на форуме "Зеля-ишак"). А раз так, то не удивляйся тому, что я просто с вас смеюсь. А вы продолжайте меня веселить, я совсем не против, а наоборот даже за.
показать весь комментарий
17.07.2020 08:27 Ответить
Да ничего ты не "набъеснялся", просто засунул язык в жопу как и большинство зебилов потому что нечем крыть. Другие зебилы, большинство, тут писавших резко потерлись вообще. А ты что-то мямлишь как тебе весело - жалкое зрелище, такое жалкое как и ваш земессия которое не может называть рашку агрессором... тоже тот еще веселый имбецил.
показать весь комментарий
17.07.2020 08:33 Ответить
Да-да, зебилы они такие, тупые, и всё наглухо засунули языки и всё такое))) Не то что 25%ная Ылитка, богоносцы и хранители знаний. Вуаляй, не стесняйся, где я ещё посмеюсь бесплатно от ваших "перлов")))
показать весь комментарий
17.07.2020 08:40 Ответить
нэ соромтэсь...называте лехаим лехаимом...
якэ нах за жыття?
показать весь комментарий
16.07.2020 20:35 Ответить
Уверен, это такой же юморист как и братец Д"Ерьмака!
А что же прокацапская гнида не пользуется китайским телефоном, а взяла себе американский айфон?
показать весь комментарий
16.07.2020 20:40 Ответить
Та вони вже жеруть у три пащаки!
показать весь комментарий
16.07.2020 21:02 Ответить
Ирта - луганский телеканал, выехавший в Северодонецк.
Там ищите.
Если позволят..
показать весь комментарий
16.07.2020 21:27 Ответить
ОПЗЖ бандюганы отмороженные.
показать весь комментарий
16.07.2020 23:48 Ответить
Може він знає, хто купив "Дніпро"?
показать весь комментарий
16.07.2020 23:53 Ответить
 
 