Суркис пришел в Раду в часах за $25,5 тыс. ФОТО

Народный депутат ОПЗЖ Григорий Суркис был на сегодняшнем заседании парламента в часах Rolex за $25 500.

На это обратил внимание фотокорреспондент Цензор.НЕТ.

Часы Суркиса стали видны, когда политик приобнял за плечо своего коллегу по фракции Илью Киву.

На сайте производителя отмечено, что Rolex Daytona - классическая модель, разработанная более 50 лет назад для гонщиков.

Часы украшены 18-каратным желтым золотом.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Очередь к Шмыгалю, Тищенко "хвастается" видео со своим танцем, "страшные елки" Шахова и Кива в объятиях Суркиса, - работа Рады 16 июля. ФОТОрепортаж