РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5086 посетителей онлайн
Новости Фото
10 692 68

Суркис пришел в Раду в часах за $25,5 тыс. ФОТО

Народный депутат ОПЗЖ Григорий Суркис был на сегодняшнем заседании парламента в часах Rolex за $25 500.

На это обратил внимание фотокорреспондент Цензор.НЕТ.

Часы Суркиса стали видны, когда политик приобнял за плечо своего коллегу по фракции Илью Киву.

На сайте производителя отмечено, что Rolex Daytona - классическая модель, разработанная более 50 лет назад для гонщиков.

Часы украшены 18-каратным желтым золотом.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Очередь к Шмыгалю, Тищенко "хвастается" видео со своим танцем, "страшные елки" Шахова и Кива в объятиях Суркиса, - работа Рады 16 июля. ФОТОрепортаж

Суркис пришел в Раду в часах за $25,5 тыс 01

Автор: 

ВР (29396) Суркис (338) часы (154) Оппозиционная платформа - За жизнь (456)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Це на руці Суркіса був спиляний карпатський ліс.
показать весь комментарий
16.07.2020 19:11 Ответить
+13
Жлоби
показать весь комментарий
16.07.2020 19:13 Ответить
+11
Суркис пришел в Раду в часах за $25,5 тыс - Цензор.НЕТ 1404
показать весь комментарий
16.07.2020 19:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це на руці Суркіса був спиляний карпатський ліс.
показать весь комментарий
16.07.2020 19:11 Ответить
Суркис пришел в Раду в часах за $25,5 тыс - Цензор.НЕТ 1404
показать весь комментарий
16.07.2020 19:11 Ответить
ага, це з цими простий народ повинен об'єднуватися, як казав у Верховній Раді пан Зеленський....потрібні ми їм....хіба що як дешева робоча сила....
показать весь комментарий
16.07.2020 19:12 Ответить
Жлоби
показать весь комментарий
16.07.2020 19:13 Ответить
Ну и чо,Rolex-это классика,а уркис мну неинтересен...
показать весь комментарий
16.07.2020 19:13 Ответить
Как будто в Украине была рабоче-крестьянская революция. Депутаты должны ходить в лохмотьях и носить часы "Полет"?
показать весь комментарий
16.07.2020 19:14 Ответить
Зеля говорил что обычный украинец должен жить как президент или хотя бы как депутат, а на руках обычного депутата зарплата украинца за 100 месяцев
показать весь комментарий
16.07.2020 19:15 Ответить
И че? Не нравится депутат - не выбирай. А коль его кто-товыбрал, то нечего на зеркало пинять
показать весь комментарий
16.07.2020 19:19 Ответить
Да не в этом дело, смысл в том, что он их приобрёл за какие гроши, думаете за свою кровную зарплату, ага, как бы не так.
показать весь комментарий
16.07.2020 19:32 Ответить
вы ещё его велосипед народу покажите...
самый дорогой в даунраде.
показать весь комментарий
16.07.2020 19:14 Ответить
Речь не о богатстве. Речь о презрении к своим избирателям
показать весь комментарий
16.07.2020 19:15 Ответить
Какая глупость... Носить дорогие часы, если хочется и средства позволяют - в этом никакого ни к кому презрения. Это просто часы...
показать весь комментарий
16.07.2020 19:18 Ответить
Дык,это ЧАСЫ-*ROLEX*,а не *суриносчасов* )9
показать весь комментарий
16.07.2020 19:37 Ответить
Так тож ізбєратєлі скинулись йому на дзигарик...
показать весь комментарий
16.07.2020 19:18 Ответить
таки непонятно...оно презирает народ майбахом чы ролексом?
показать весь комментарий
16.07.2020 19:19 Ответить
И к болельщикам собственной команды. Которую братья потихоньку превращают в хлам.
показать весь комментарий
16.07.2020 19:24 Ответить
И че? Ну есть у него баблишко. Для кого-то это секрет?
показать весь комментарий
16.07.2020 19:17 Ответить
а чему тут удивляться. олигарх он и есть олигарх
показать весь комментарий
16.07.2020 19:18 Ответить
Ой! Вартість годинника тут ні до чого - Суркіси відомі в Києві були в 90-х зовсім не як меценати...
А от те, що він обіймав Ківу - ой! До речі, а де були руки самого Ківи в цей час?
показать весь комментарий
16.07.2020 19:19 Ответить
Кошмар, это ж сколько зебилов пивом могли ужраться...
показать весь комментарий
16.07.2020 19:20 Ответить
для него - это 25 копеек, и че вы с ним сделаете, может расследует кто-то его криминальные связи и как он приобрел все свои статки, а нифига, радоваться всем, что у них зарплата 200 баксов и снова за него голосовать
показать весь комментарий
16.07.2020 19:20 Ответить
25тысяч всего навсего?хитрунишка косит под бедняка.
показать весь комментарий
16.07.2020 19:21 Ответить
Так це дешево для нього.От якби в годиннику за 2.5 млн,тоді можна було щось казати.
показать весь комментарий
16.07.2020 19:23 Ответить
Как-то очень нежно суркис киву обнимает
показать весь комментарий
16.07.2020 19:23 Ответить
Братья по духу.
показать весь комментарий
16.07.2020 19:25 Ответить
голодранец...шо не мог шота респектабельнее прикупить?
показать весь комментарий
16.07.2020 19:24 Ответить
сегодня не его день...ордена бубочка ужжо отоварил...
показать весь комментарий
16.07.2020 19:29 Ответить
Бойко второй после зели идет. Хорошо, когда следующие выборы президента?
показать весь комментарий
16.07.2020 19:29 Ответить
Попозже,его ждёт участь чаушеску...
показать весь комментарий
16.07.2020 19:32 Ответить
на словах, а на деле побежите за него голосовать
показать весь комментарий
16.07.2020 19:36 Ответить
Ленка,ты ж хорошая Лена,не смеши..
показать весь комментарий
16.07.2020 19:39 Ответить
елехторат бойка ?
давай вже, гукай фуйла.
показать весь комментарий
16.07.2020 19:32 Ответить
вы что то против Бойко имеете? Обоснуйте и готовьтесь в будущем к новому президенту.
Вы в 2 процента со своими нациками уложитесь?
показать весь комментарий
16.07.2020 19:35 Ответить
Після Зелі прийде справжня Хунта.
Готуйся, сосна.
показать весь комментарий
16.07.2020 19:36 Ответить
справжня хунта и государство Украина понятия взаимоисключающие.
показать весь комментарий
16.07.2020 19:38 Ответить
Невпаки- тотожне.
Це кацапня тут зайва.
показать весь комментарий
16.07.2020 19:40 Ответить
Дамбасятина.
показать весь комментарий
16.07.2020 19:39 Ответить
Це сосна. Корабельна.
показать весь комментарий
16.07.2020 19:37 Ответить
ото ж бо воно, Ксенія, ото ж бо воно....людством рухає вигода, гроші.....ех, вчитись потрібно, а не в ілюзіях літати....ніколи мабуть людство не побудує справедливий вид держави, ніколи мабуть....ніякий геній це не зможе зробити, бо всі його прагнення розібються об стіну реальності.
показать весь комментарий
16.07.2020 19:47 Ответить
им RAF-тарифофф не хватает..))
показать весь комментарий
16.07.2020 19:33 Ответить
а в цей час хоронять загиблих наших військових в АТО....одним окопи, іншим годинники за 25,5 тис баксів.....як казав Зеленський - потрібно об'єднуватись задля перемоги....а Ківа мабуть як дитина зрадів, що патрон обняв....недавно на службі МВС зовсім інше співав, по магазинах чеки перевіряв, саперів шукав....як швидко люди перефарбовуються....
показать весь комментарий
16.07.2020 19:33 Ответить
https://censor.net/user/472793 Так це дешево для нього.Все одно що для вас китайська підробка.
показать весь комментарий
16.07.2020 19:38 Ответить
Та підробка голіма!
😂😂
показать весь комментарий
16.07.2020 19:53 Ответить
Верховна Зрада
У ній вовтузяться як свині,
На вид всі важні хоч куди,
Їм би орать на їхній спині,
Вони ж без діла паскуди.
Думки холості запускають -
Себе хоч якось показать.
Словами дірки тут латають,
Їх би у плуга загнуздать.
Для виду б'ються і лютують,
Чуб один одному все рвуть.
Народний інтерес вартують,
Насправді роблять каламуть.
У каламуті легше зловить,
Собі й другому хабаря.
Як можна у цьому відмовить?
Мати себе за злидаря?
Шкода, що п'ята вже машина.
Й квартири важко рахувать.
Закінчиться бабла година,
Треба побільше тут урвать.
Закон творити? Кнопки жати?
Рішає все одна "сім'я".
До діла прийде - нема і хати,
Було без мене, святий я.
Народ ридає, мре та плаче,
Копійки копить, так живе...
На краще надія одначе
У серці у нього не помре.
Прийде колись, і та людина,
Якій не гроші треба, власть.
Щоб люди були не скотина,
Умови створить, бідним дасть.
Між тим усе кругами ходим -
Базікам вірим й крадіям.
Поки нового покоління не народим,
Бути тут шпикам й злодіям.
показать весь комментарий
16.07.2020 19:58 Ответить
Стальные такие Дайтона стоят 9000$. Самые модные сейчас часы. Правда, лимитированные, сейчас не купишь за эти деньги. Откуда цены такие 25?
показать весь комментарий
16.07.2020 20:00 Ответить
Может, там белое золото - от этого жлобское нутро суркисов не меняется.
показать весь комментарий
16.07.2020 22:49 Ответить
Там у белого золота циферблат другого цвета. Наоборот, эти часы очень хорошие. В них можно даже плавать. А надел их он , думаю, потому что они у него и есть самые дешевые.

То ,что он жлоб, согласна полностью. Но часы здесь не при чем.
показать весь комментарий
17.07.2020 07:52 Ответить
Не несите дичь,или назовите то сакральное место,где их можно купить за эти деньги,куплю пару-тройку. Дайтона стоила 9к лет 10 назад,сейчас простой субмаринер бездатный столько стоит.
показать весь комментарий
17.07.2020 10:10 Ответить
Для такой цены нужно в очередь было записываться. А вообще спокойно за 13 можно взять хоть завтра. Заграницей именно эти часы вряд ли есть в магазинах ролекс. Золота навалом. А именно эти часы шикарные. Они не лоховские, как здесь многие пишут. Сталь, но ролекс. Мне, например, очень нравятся. У меня со вкусом все в порядке, уверяю вас.
показать весь комментарий
17.07.2020 12:10 Ответить
Для такой цены,в очередь нужно было записываться лет 5 назад.Расскажите,где купить даже за 13 дайтону в стали ? Готов и за эти деньги! Лист ожидания от 3х до 5ти лет без какой либо гарпнтии, с оплатой по цене на момент получения. Через 5 лет это и 30 может быть. На сегодня дайтона в стали , по прайсу Ролекс самая простая ref 116500 LN стоит 12500 евро,купить не реально. Очень повезет,если кто за 20ть отдаст.
показать весь комментарий
17.07.2020 14:58 Ответить
Я не буду с вами спорить на политическом форуме о ролексе, но рада, что вы согласны со мной, что часы эти именно бомбезные, а не жлобские, как их здесь нарекли. Это простая роскошь. И если их носит жлоб, это никак не сказывается на их гармоничной красоте.
показать весь комментарий
17.07.2020 15:11 Ответить
Суркис далеко не жлоб, нравится он кому то или нет.А Ролекс жлобским могут назвать те,кто их никогда в руках не держал.
показать весь комментарий
17.07.2020 22:01 Ответить
После расследования Схем, которое можно назвать самым громким об энергетической коррупции в Украине ,где в схемах участвовали Крючков-Суркис , которые организовали компанию энергосеть.. Суть схемы была банальной- воровство. Компания получала средства от потребителей энергии и и потом вместо того, чтобы рассчитываться с поставщиками просто эти средства присваивала. Ну, и как вам такой бизнес? Что это , если не жлобство?
Мало того, журналисты Схем ещё и озвучку выложили, где фигуранты дела абсолютно ясно подтверждают свою алчную сущность. Вы считаете это нормальным? Да, он не украл мобильный телефон или булочку , он воровал миллиарды. Конечно, простите, можно обвеситься ролексами и всем остальным. Но разве это не жлобство - обворовывать государство во время войны? При этом Суркис отнюдь не беден. Мог бы наоборот заняться чем-то прогрессивным. Конечно, это всего лишь одни эпизод в его биографии. Не знаю, правда, чем закончилось дело, которое взяло в производство НАБУ. Судя по тому, что Суркис не в тюрьме, а в раде - как всегда ничем.
показать весь комментарий
18.07.2020 06:31 Ответить
Вам назвать одну из фамилий честного и принципиального журналиста "Схем" , или сами вспомните? Подсказка,у него мама скорость любит.
показать весь комментарий
18.07.2020 09:10 Ответить
У этого еврея было походу трудное детство .синдром овоща у этого поколения
показать весь комментарий
16.07.2020 20:20 Ответить
Це - піздеційна платформа за життя, Карл!
показать весь комментарий
16.07.2020 20:23 Ответить
Спи жена.
показать весь комментарий
16.07.2020 20:33 Ответить
В гробу карманов нет...Но наши олигархи дешевые клоуны. Машины , часы, футбол их удел. Марс и космос их не волнует.
показать весь комментарий
16.07.2020 20:42 Ответить
Кто их выбирает в депутаты? Почему тупо идем на выборы? Кто нам доктор? Почему " народные"? На роду написано быть депутатами? Пастухами тупого стада?
показать весь комментарий
16.07.2020 20:59 Ответить
"Суркіс прийшов у Раду в годиннику за $25,5 тис..."

А повісять його з цим годинником чи без?
показать весь комментарий
16.07.2020 21:13 Ответить
На Западе такие часы покупают либо успешные люди, либо бандюганы.
В Украине - рыговское жлобьё, которое не отмыть ни Майбахом, ни Астон Мартином,
ни Ролексом - какие были, такими и остались.
показать весь комментарий
16.07.2020 21:27 Ответить
Бред и полное незнание темы.
показать весь комментарий
18.07.2020 09:11 Ответить
И в чем новость? Смешно! Суркисы богатые люди.
показать весь комментарий
16.07.2020 21:31 Ответить
Богатые люди не выпячивают своё богатство часами.
Это удел ущербных, которым выделиться больше нечем.
Это не смешно, это грустно.
показать весь комментарий
16.07.2020 21:59 Ответить
А он и не выпячивает,для часов уровня людей состояния Суркиса,это мягко говоря Бомж пакет.
показать весь комментарий
17.07.2020 10:14 Ответить
за гарне життя
показать весь комментарий
16.07.2020 23:37 Ответить
Ну что могу сказать,после этого фото я понял,что у Суркис разбирается в часах, и у него есть вкус.
показать весь комментарий
17.07.2020 10:16 Ответить
Суркез помял Киве и в награду получил часы.
показать весь комментарий
17.07.2020 11:25 Ответить
 
 