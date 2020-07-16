Суркис пришел в Раду в часах за $25,5 тыс. ФОТО
Народный депутат ОПЗЖ Григорий Суркис был на сегодняшнем заседании парламента в часах Rolex за $25 500.
На это обратил внимание фотокорреспондент Цензор.НЕТ.
Часы Суркиса стали видны, когда политик приобнял за плечо своего коллегу по фракции Илью Киву.
На сайте производителя отмечено, что Rolex Daytona - классическая модель, разработанная более 50 лет назад для гонщиков.
Часы украшены 18-каратным желтым золотом.
самый дорогой в даунраде.
А от те, що він обіймав Ківу - ой! До речі, а де були руки самого Ківи в цей час?
давай вже, гукай фуйла.
Вы в 2 процента со своими нациками уложитесь?
Готуйся, сосна.
Це кацапня тут зайва.
😂😂
У ній вовтузяться як свині,
На вид всі важні хоч куди,
Їм би орать на їхній спині,
Вони ж без діла паскуди.
Думки холості запускають -
Себе хоч якось показать.
Словами дірки тут латають,
Їх би у плуга загнуздать.
Для виду б'ються і лютують,
Чуб один одному все рвуть.
Народний інтерес вартують,
Насправді роблять каламуть.
У каламуті легше зловить,
Собі й другому хабаря.
Як можна у цьому відмовить?
Мати себе за злидаря?
Шкода, що п'ята вже машина.
Й квартири важко рахувать.
Закінчиться бабла година,
Треба побільше тут урвать.
Закон творити? Кнопки жати?
Рішає все одна "сім'я".
До діла прийде - нема і хати,
Було без мене, святий я.
Народ ридає, мре та плаче,
Копійки копить, так живе...
На краще надія одначе
У серці у нього не помре.
Прийде колись, і та людина,
Якій не гроші треба, власть.
Щоб люди були не скотина,
Умови створить, бідним дасть.
Між тим усе кругами ходим -
Базікам вірим й крадіям.
Поки нового покоління не народим,
Бути тут шпикам й злодіям.
То ,что он жлоб, согласна полностью. Но часы здесь не при чем.
Мало того, журналисты Схем ещё и озвучку выложили, где фигуранты дела абсолютно ясно подтверждают свою алчную сущность. Вы считаете это нормальным? Да, он не украл мобильный телефон или булочку , он воровал миллиарды. Конечно, простите, можно обвеситься ролексами и всем остальным. Но разве это не жлобство - обворовывать государство во время войны? При этом Суркис отнюдь не беден. Мог бы наоборот заняться чем-то прогрессивным. Конечно, это всего лишь одни эпизод в его биографии. Не знаю, правда, чем закончилось дело, которое взяло в производство НАБУ. Судя по тому, что Суркис не в тюрьме, а в раде - как всегда ничем.
А повісять його з цим годинником чи без?
В Украине - рыговское жлобьё, которое не отмыть ни Майбахом, ни Астон Мартином,
ни Ролексом - какие были, такими и остались.
Это удел ущербных, которым выделиться больше нечем.
Это не смешно, это грустно.