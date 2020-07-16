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Суркіс прийшов у Раду в годиннику за $25,5 тис. ФОТО

Народний депутат ОПЗЖ Григорій Суркіс був на нинішньому засіданні парламенту в годиннику Rolex за $25 500.

На це звернув увагу фотокореспондент Цензор.НЕТ.

Годинник Суркіса стало видно, коли політик обійняв за плече свого колегу по фракції Іллю Ківу.

На сайті виробника зазначено, що Rolex Daytona - класична модель, розроблена понад 50 років тому для гонщиків.

Годинник прикрашено 18-каратним жовтим золотом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Скічко прийшов у Раду в Rolex за $21,5 тис. ФОТО

Суркіс прийшов у Раду в годиннику за $25,5 тис 01

Автор: 

ВР (15022) Суркіс (321) годинник (73) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (492)


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Топ коментарі
+19
Це на руці Суркіса був спиляний карпатський ліс.
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16.07.2020 19:11
+13
Жлоби
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16.07.2020 19:13
+11
Суркис пришел в Раду в часах за $25,5 тыс - Цензор.НЕТ 1404
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16.07.2020 19:11
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Правила форума Рада форумчан
Це на руці Суркіса був спиляний карпатський ліс.
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16.07.2020 19:11 Відповісти
Суркис пришел в Раду в часах за $25,5 тыс - Цензор.НЕТ 1404
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16.07.2020 19:11 Відповісти
ага, це з цими простий народ повинен об'єднуватися, як казав у Верховній Раді пан Зеленський....потрібні ми їм....хіба що як дешева робоча сила....
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16.07.2020 19:12 Відповісти
Жлоби
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16.07.2020 19:13 Відповісти
Ну и чо,Rolex-это классика,а уркис мну неинтересен...
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16.07.2020 19:13 Відповісти
Как будто в Украине была рабоче-крестьянская революция. Депутаты должны ходить в лохмотьях и носить часы "Полет"?
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16.07.2020 19:14 Відповісти
Зеля говорил что обычный украинец должен жить как президент или хотя бы как депутат, а на руках обычного депутата зарплата украинца за 100 месяцев
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16.07.2020 19:15 Відповісти
И че? Не нравится депутат - не выбирай. А коль его кто-товыбрал, то нечего на зеркало пинять
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16.07.2020 19:19 Відповісти
Да не в этом дело, смысл в том, что он их приобрёл за какие гроши, думаете за свою кровную зарплату, ага, как бы не так.
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16.07.2020 19:32 Відповісти
вы ещё его велосипед народу покажите...
самый дорогой в даунраде.
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16.07.2020 19:14 Відповісти
Речь не о богатстве. Речь о презрении к своим избирателям
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16.07.2020 19:15 Відповісти
Какая глупость... Носить дорогие часы, если хочется и средства позволяют - в этом никакого ни к кому презрения. Это просто часы...
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16.07.2020 19:18 Відповісти
Дык,это ЧАСЫ-*ROLEX*,а не *суриносчасов* )9
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16.07.2020 19:37 Відповісти
Так тож ізбєратєлі скинулись йому на дзигарик...
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16.07.2020 19:18 Відповісти
таки непонятно...оно презирает народ майбахом чы ролексом?
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16.07.2020 19:19 Відповісти
И к болельщикам собственной команды. Которую братья потихоньку превращают в хлам.
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16.07.2020 19:24 Відповісти
И че? Ну есть у него баблишко. Для кого-то это секрет?
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16.07.2020 19:17 Відповісти
а чему тут удивляться. олигарх он и есть олигарх
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16.07.2020 19:18 Відповісти
Ой! Вартість годинника тут ні до чого - Суркіси відомі в Києві були в 90-х зовсім не як меценати...
А от те, що він обіймав Ківу - ой! До речі, а де були руки самого Ківи в цей час?
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16.07.2020 19:19 Відповісти
Кошмар, это ж сколько зебилов пивом могли ужраться...
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16.07.2020 19:20 Відповісти
для него - это 25 копеек, и че вы с ним сделаете, может расследует кто-то его криминальные связи и как он приобрел все свои статки, а нифига, радоваться всем, что у них зарплата 200 баксов и снова за него голосовать
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16.07.2020 19:20 Відповісти
25тысяч всего навсего?хитрунишка косит под бедняка.
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16.07.2020 19:21 Відповісти
Так це дешево для нього.От якби в годиннику за 2.5 млн,тоді можна було щось казати.
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16.07.2020 19:23 Відповісти
Как-то очень нежно суркис киву обнимает
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16.07.2020 19:23 Відповісти
Братья по духу.
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16.07.2020 19:25 Відповісти
голодранец...шо не мог шота респектабельнее прикупить?
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16.07.2020 19:24 Відповісти
сегодня не его день...ордена бубочка ужжо отоварил...
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16.07.2020 19:29 Відповісти
Бойко второй после зели идет. Хорошо, когда следующие выборы президента?
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16.07.2020 19:29 Відповісти
Попозже,его ждёт участь чаушеску...
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16.07.2020 19:32 Відповісти
на словах, а на деле побежите за него голосовать
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16.07.2020 19:36 Відповісти
Ленка,ты ж хорошая Лена,не смеши..
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16.07.2020 19:39 Відповісти
елехторат бойка ?
давай вже, гукай фуйла.
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16.07.2020 19:32 Відповісти
вы что то против Бойко имеете? Обоснуйте и готовьтесь в будущем к новому президенту.
Вы в 2 процента со своими нациками уложитесь?
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16.07.2020 19:35 Відповісти
Після Зелі прийде справжня Хунта.
Готуйся, сосна.
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16.07.2020 19:36 Відповісти
справжня хунта и государство Украина понятия взаимоисключающие.
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16.07.2020 19:38 Відповісти
Невпаки- тотожне.
Це кацапня тут зайва.
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16.07.2020 19:40 Відповісти
Дамбасятина.
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16.07.2020 19:39 Відповісти
Це сосна. Корабельна.
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16.07.2020 19:37 Відповісти
ото ж бо воно, Ксенія, ото ж бо воно....людством рухає вигода, гроші.....ех, вчитись потрібно, а не в ілюзіях літати....ніколи мабуть людство не побудує справедливий вид держави, ніколи мабуть....ніякий геній це не зможе зробити, бо всі його прагнення розібються об стіну реальності.
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16.07.2020 19:47 Відповісти
им RAF-тарифофф не хватает..))
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16.07.2020 19:33 Відповісти
а в цей час хоронять загиблих наших військових в АТО....одним окопи, іншим годинники за 25,5 тис баксів.....як казав Зеленський - потрібно об'єднуватись задля перемоги....а Ківа мабуть як дитина зрадів, що патрон обняв....недавно на службі МВС зовсім інше співав, по магазинах чеки перевіряв, саперів шукав....як швидко люди перефарбовуються....
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16.07.2020 19:33 Відповісти
https://censor.net/user/472793 Так це дешево для нього.Все одно що для вас китайська підробка.
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16.07.2020 19:38 Відповісти
Та підробка голіма!
😂😂
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16.07.2020 19:53 Відповісти
Верховна Зрада
У ній вовтузяться як свині,
На вид всі важні хоч куди,
Їм би орать на їхній спині,
Вони ж без діла паскуди.
Думки холості запускають -
Себе хоч якось показать.
Словами дірки тут латають,
Їх би у плуга загнуздать.
Для виду б'ються і лютують,
Чуб один одному все рвуть.
Народний інтерес вартують,
Насправді роблять каламуть.
У каламуті легше зловить,
Собі й другому хабаря.
Як можна у цьому відмовить?
Мати себе за злидаря?
Шкода, що п'ята вже машина.
Й квартири важко рахувать.
Закінчиться бабла година,
Треба побільше тут урвать.
Закон творити? Кнопки жати?
Рішає все одна "сім'я".
До діла прийде - нема і хати,
Було без мене, святий я.
Народ ридає, мре та плаче,
Копійки копить, так живе...
На краще надія одначе
У серці у нього не помре.
Прийде колись, і та людина,
Якій не гроші треба, власть.
Щоб люди були не скотина,
Умови створить, бідним дасть.
Між тим усе кругами ходим -
Базікам вірим й крадіям.
Поки нового покоління не народим,
Бути тут шпикам й злодіям.
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16.07.2020 19:58 Відповісти
Стальные такие Дайтона стоят 9000$. Самые модные сейчас часы. Правда, лимитированные, сейчас не купишь за эти деньги. Откуда цены такие 25?
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16.07.2020 20:00 Відповісти
Может, там белое золото - от этого жлобское нутро суркисов не меняется.
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16.07.2020 22:49 Відповісти
Там у белого золота циферблат другого цвета. Наоборот, эти часы очень хорошие. В них можно даже плавать. А надел их он , думаю, потому что они у него и есть самые дешевые.

То ,что он жлоб, согласна полностью. Но часы здесь не при чем.
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17.07.2020 07:52 Відповісти
Не несите дичь,или назовите то сакральное место,где их можно купить за эти деньги,куплю пару-тройку. Дайтона стоила 9к лет 10 назад,сейчас простой субмаринер бездатный столько стоит.
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17.07.2020 10:10 Відповісти
Для такой цены нужно в очередь было записываться. А вообще спокойно за 13 можно взять хоть завтра. Заграницей именно эти часы вряд ли есть в магазинах ролекс. Золота навалом. А именно эти часы шикарные. Они не лоховские, как здесь многие пишут. Сталь, но ролекс. Мне, например, очень нравятся. У меня со вкусом все в порядке, уверяю вас.
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17.07.2020 12:10 Відповісти
Для такой цены,в очередь нужно было записываться лет 5 назад.Расскажите,где купить даже за 13 дайтону в стали ? Готов и за эти деньги! Лист ожидания от 3х до 5ти лет без какой либо гарпнтии, с оплатой по цене на момент получения. Через 5 лет это и 30 может быть. На сегодня дайтона в стали , по прайсу Ролекс самая простая ref 116500 LN стоит 12500 евро,купить не реально. Очень повезет,если кто за 20ть отдаст.
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17.07.2020 14:58 Відповісти
Я не буду с вами спорить на политическом форуме о ролексе, но рада, что вы согласны со мной, что часы эти именно бомбезные, а не жлобские, как их здесь нарекли. Это простая роскошь. И если их носит жлоб, это никак не сказывается на их гармоничной красоте.
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17.07.2020 15:11 Відповісти
Суркис далеко не жлоб, нравится он кому то или нет.А Ролекс жлобским могут назвать те,кто их никогда в руках не держал.
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17.07.2020 22:01 Відповісти
После расследования Схем, которое можно назвать самым громким об энергетической коррупции в Украине ,где в схемах участвовали Крючков-Суркис , которые организовали компанию энергосеть.. Суть схемы была банальной- воровство. Компания получала средства от потребителей энергии и и потом вместо того, чтобы рассчитываться с поставщиками просто эти средства присваивала. Ну, и как вам такой бизнес? Что это , если не жлобство?
Мало того, журналисты Схем ещё и озвучку выложили, где фигуранты дела абсолютно ясно подтверждают свою алчную сущность. Вы считаете это нормальным? Да, он не украл мобильный телефон или булочку , он воровал миллиарды. Конечно, простите, можно обвеситься ролексами и всем остальным. Но разве это не жлобство - обворовывать государство во время войны? При этом Суркис отнюдь не беден. Мог бы наоборот заняться чем-то прогрессивным. Конечно, это всего лишь одни эпизод в его биографии. Не знаю, правда, чем закончилось дело, которое взяло в производство НАБУ. Судя по тому, что Суркис не в тюрьме, а в раде - как всегда ничем.
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18.07.2020 06:31 Відповісти
Вам назвать одну из фамилий честного и принципиального журналиста "Схем" , или сами вспомните? Подсказка,у него мама скорость любит.
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18.07.2020 09:10 Відповісти
У этого еврея было походу трудное детство .синдром овоща у этого поколения
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16.07.2020 20:20 Відповісти
Це - піздеційна платформа за життя, Карл!
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16.07.2020 20:23 Відповісти
Спи жена.
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16.07.2020 20:33 Відповісти
В гробу карманов нет...Но наши олигархи дешевые клоуны. Машины , часы, футбол их удел. Марс и космос их не волнует.
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16.07.2020 20:42 Відповісти
Кто их выбирает в депутаты? Почему тупо идем на выборы? Кто нам доктор? Почему " народные"? На роду написано быть депутатами? Пастухами тупого стада?
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16.07.2020 20:59 Відповісти
"Суркіс прийшов у Раду в годиннику за $25,5 тис..."

А повісять його з цим годинником чи без?
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16.07.2020 21:13 Відповісти
На Западе такие часы покупают либо успешные люди, либо бандюганы.
В Украине - рыговское жлобьё, которое не отмыть ни Майбахом, ни Астон Мартином,
ни Ролексом - какие были, такими и остались.
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16.07.2020 21:27 Відповісти
Бред и полное незнание темы.
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18.07.2020 09:11 Відповісти
И в чем новость? Смешно! Суркисы богатые люди.
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16.07.2020 21:31 Відповісти
Богатые люди не выпячивают своё богатство часами.
Это удел ущербных, которым выделиться больше нечем.
Это не смешно, это грустно.
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16.07.2020 21:59 Відповісти
А он и не выпячивает,для часов уровня людей состояния Суркиса,это мягко говоря Бомж пакет.
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17.07.2020 10:14 Відповісти
за гарне життя
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16.07.2020 23:37 Відповісти
Ну что могу сказать,после этого фото я понял,что у Суркис разбирается в часах, и у него есть вкус.
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17.07.2020 10:16 Відповісти
Суркез помял Киве и в награду получил часы.
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17.07.2020 11:25 Відповісти
 
 