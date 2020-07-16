Суркіс прийшов у Раду в годиннику за $25,5 тис. ФОТО

Народний депутат ОПЗЖ Григорій Суркіс був на нинішньому засіданні парламенту в годиннику Rolex за $25 500.

На це звернув увагу фотокореспондент Цензор.НЕТ.

Годинник Суркіса стало видно, коли політик обійняв за плече свого колегу по фракції Іллю Ківу.

На сайті виробника зазначено, що Rolex Daytona - класична модель, розроблена понад 50 років тому для гонщиків.

Годинник прикрашено 18-каратним жовтим золотом.

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