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Організатора міжнародної банди затримали у Львові. ФОТО

Бандити скоювали розбійні напади на будинки. Частину учасників угруповання затримали ще 9 років тому, а цей зловмисник переховувався за кордоном.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

"Оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області отримали інформацію, що один із лідерів банди, члени якої "спеціалізувалися" на озброєних розбійних нападах на будинки громадян, перебуває на території Львова", - сказано в повідомленні.

Частину членів цієї банди затримали ще в 2011 році, і вони вже відбувають покарання. Цьому ж бандиту тоді вдалося втекти. Чоловік переховувався за кордоном, його оголосили в міжнародний розшук.

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"Сьогодні, 21 липня, оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області затримали втікача. Його доставлено до Галицького районного суду м. Львова для обрання запобіжного заходу", - повідомили в поліції.

Затриманому інкримінують розбій і бандитизм. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

Організатора міжнародної банди затримали у Львові 01
Організатора міжнародної банди затримали у Львові 02

Автор: 

затримання (4350) Львів (3085) Нацполіція (15258) розбій (206)


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штани ненаутюженьі... школота
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21.07.2020 21:34 Відповісти
Напишите пожалуйста дату когда он появился опять на территории нашей Страны.
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21.07.2020 21:36 Відповісти
луцького терориста захопили
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21.07.2020 21:48 Відповісти
Танго втроем - разве это возможно? Танго втроем - и не может решиться душа. Танго втроем - Кто-то должен уйти, чтобы не мешать, Или можно еще продолжать это танго втроем?
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21.07.2020 21:48 Відповісти
Оцените, насколько наметан глаз у Порошенко и Гройсмана, чтобы даже в Польше безошибочно найти махрового коррупционера!

🤔
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21.07.2020 21:49 Відповісти
Бывалый расслабился. Редкий случай. Значит, всё же лох, недоученный жизнью и паханами-соратниками.
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21.07.2020 22:00 Відповісти
Он лох, а не бандит. Не ту школу проходил - сачковал, наверное, созидая свой философский труд про преступности.
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21.07.2020 22:20 Відповісти
 
 