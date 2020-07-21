Організатора міжнародної банди затримали у Львові. ФОТО

Бандити скоювали розбійні напади на будинки. Частину учасників угруповання затримали ще 9 років тому, а цей зловмисник переховувався за кордоном.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

"Оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області отримали інформацію, що один із лідерів банди, члени якої "спеціалізувалися" на озброєних розбійних нападах на будинки громадян, перебуває на території Львова", - сказано в повідомленні.

Частину членів цієї банди затримали ще в 2011 році, і вони вже відбувають покарання. Цьому ж бандиту тоді вдалося втекти. Чоловік переховувався за кордоном, його оголосили в міжнародний розшук.

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"Сьогодні, 21 липня, оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області затримали втікача. Його доставлено до Галицького районного суду м. Львова для обрання запобіжного заходу", - повідомили в поліції.

Затриманому інкримінують розбій і бандитизм. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.



