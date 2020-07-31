Міноборони представило нові правила носіння військової форми. ФОТО
Міністерство оборони оприлюднило правила носіння військової форми і знаків розрізнення Збройних сил, які нещодавно вступили в силу.
Роз'яснення опубліковано на сайті Міноборони, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Новими правилами введено нові знаки розрізнення військових звань у парадній і парадно-вихідній формі одягу. Змінилися і самі знаки розрізнення вищого офіцерського та сержантського і старшинського складу", - інформує пресслужба міністерства.
Тепер знаки розрізнення військових звань на польовій формі одягу, як і написи на нагрудних знаках, мають бути виконані чорною ниткою. Також впорядковано розміщення нарукавних знаків.
Змінилися й емблеми на комір парадної і повсякденної форми одягу.
Нові емблеми отримали офіцери вищого офіцерського складу, десантно-штурмові війська, війська зв'язку, фахівці автоматизованих систем управління, захисту інформації та кібербезпеки, медична і ветеринарна служба, частини радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки, підрозділи морської піхоти, армійської авіації, військової служби правопорядку, військово-топографічної служби та Державної спеціальної служби транспорту.
Внесено також інші зміни, які "зробили військову форму привабливішою і практичнішою", зазначено в повідомленні Міністерства оборони.
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Ніскільки.
У 2014 ВОЛОНТЕРИ почали одягати Армію, ....труси, шкарпетки,.... возити з Європи броніки і кевларові каски, тепловізори,.... а потім підключилась влада на чолі з ПРОУКРАЇНСЬКИМ Президентом Порошенком, яка ДОСТОЙНО одягла і екіпірувала солдат ЗСУ.
А в 2019 до влади прийшли врємєнщіки - хохломанкурти.
Отмиватєлі.
Как еще от Ваффен СС что-то не догадались внедрить из дизайна - черепушку на кокарду, круто же и стильно по сегодняшней моде.
после войны модельеры извинились за свой поступок перед немецким народом