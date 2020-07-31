УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7267 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
21 226 28

Міноборони представило нові правила носіння військової форми. ФОТО

Міністерство оборони оприлюднило правила носіння військової форми і знаків розрізнення Збройних сил, які нещодавно вступили в силу.

Роз'яснення опубліковано на сайті Міноборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Новими правилами введено нові знаки розрізнення військових звань у парадній і парадно-вихідній формі одягу. Змінилися і самі знаки розрізнення вищого офіцерського та сержантського і старшинського складу", - інформує пресслужба міністерства.

Тепер знаки розрізнення військових звань на польовій формі одягу, як і написи на нагрудних знаках, мають бути виконані чорною ниткою. Також впорядковано розміщення нарукавних знаків.

Змінилися й емблеми на комір парадної і повсякденної форми одягу.

Читайте також: Командування ООС ввело на Донбасі спецрежим "Жовтий" зі спецповноваженнями для силовиків і обмеженнями для громадян

Нові емблеми отримали офіцери вищого офіцерського складу, десантно-штурмові війська, війська зв'язку, фахівці автоматизованих систем управління, захисту інформації та кібербезпеки, медична і ветеринарна служба, частини радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки, підрозділи морської піхоти, армійської авіації, військової служби правопорядку, військово-топографічної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

Внесено також інші зміни, які "зробили військову форму привабливішою і практичнішою", зазначено в повідомленні Міністерства оборони.

Міноборони представило нові правила носіння військової форми 01
Міноборони представило нові правила носіння військової форми 02
Міноборони представило нові правила носіння військової форми 03
Міноборони представило нові правила носіння військової форми 04
Міноборони представило нові правила носіння військової форми 05
Міноборони представило нові правила носіння військової форми 06
Міноборони представило нові правила носіння військової форми 07
Міноборони представило нові правила носіння військової форми 08
Міноборони представило нові правила носіння військової форми 09
Міноборони представило нові правила носіння військової форми 10
Міноборони представило нові правила носіння військової форми 11
Міноборони представило нові правила носіння військової форми 12
Міноборони представило нові правила носіння військової форми 13

Автор: 

Міноборони (7479) правила (96) військовослужбовці (4808)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
при всенародно любимом чучме и его дерьмовом говнокомандовании, для солдат ВСУ было за счастье одеть камуфлированную форму и берцы вместо фуфайки, пш и сапог с портянками. а порох так довел армию, что теперь в украинской армии даже фирменные спортивные костюмы появились.
показати весь коментар
31.07.2020 17:34 Відповісти
+6
За 23 роки.
Ніскільки.
У 2014 ВОЛОНТЕРИ почали одягати Армію, ....труси, шкарпетки,.... возити з Європи броніки і кевларові каски, тепловізори,.... а потім підключилась влада на чолі з ПРОУКРАЇНСЬКИМ Президентом Порошенком, яка ДОСТОЙНО одягла і екіпірувала солдат ЗСУ.
А в 2019 до влади прийшли врємєнщіки - хохломанкурти.

Отмиватєлі.
показати весь коментар
31.07.2020 19:17 Відповісти
+5
Задрали уже,у меня шевронов уже чемодан,и нашивок также,то шрифт то цвет..где костюмы спортивные,куртки демисизоные???о чем вы говорите....выдайте эти нашивки,запустите швейки в частях.Сейчас снова на гривасов триста скупляться,может хватит уже ????кони мочить...Денежное обеспечение поднимите,чтоб люди не уходили...И соц пакет,который урезали..
показати весь коментар
31.07.2020 17:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну, сколько распиши на дизайне? Артемий лично рисовал в пейнте?
показати весь коментар
31.07.2020 16:53 Відповісти
ну все, ховайтесь, вороги.
показати весь коментар
31.07.2020 16:57 Відповісти
Писец кацапии. С новыми значками, да с бубочкой во главе... Может лучше б джавелины испытали на даунбасских сепарах?
показати весь коментар
31.07.2020 17:01 Відповісти
Там де пілотки авіачастин я щось не знайшов у чому відмінність закресленої чорної і нової чорної пілотки. У чому там прикол?
показати весь коментар
31.07.2020 17:01 Відповісти
Там де морська авіація.
показати весь коментар
31.07.2020 17:02 Відповісти
біла окантівка
показати весь коментар
31.07.2020 17:05 Відповісти
У морської авіації вона і там на закресленій, і на новій біла. Я ж тільки про чорні писав.
показати весь коментар
31.07.2020 17:10 Відповісти
Задрали уже,у меня шевронов уже чемодан,и нашивок также,то шрифт то цвет..где костюмы спортивные,куртки демисизоные???о чем вы говорите....выдайте эти нашивки,запустите швейки в частях.Сейчас снова на гривасов триста скупляться,может хватит уже ????кони мочить...Денежное обеспечение поднимите,чтоб люди не уходили...И соц пакет,который урезали..
показати весь коментар
31.07.2020 17:05 Відповісти
Хватит скыглить. Нам срочникам, в конце 90-х было бы за счастье повесить хоть один шеврон на "слонячку" даже за свои деньги, я уже не говорю про одеть камуфляж.
показати весь коментар
31.07.2020 21:41 Відповісти
Особенно удивил беретный знак службы правопорядка.(Из Википедии.Фа́сции (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. fasces) иначе фаски, фасцы, также ликторские пучки - пучки вязовых или берёзовых прутьев, перетянутые красным шнуром или связанные ремнями. Атрибут власти https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8 древнеримских царей , в эпоху https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Республики - высших https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC) магистратов .Первоначально символизировали право магистрата добиваться исполнения своих решений силой. Вне пределов города в фасции закреплялся https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80 топор или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0 секира , символизировавшие право магистрата казнить и миловать подданных.)
показати весь коментар
31.07.2020 17:11 Відповісти
при всенародно любимом чучме и его дерьмовом говнокомандовании, для солдат ВСУ было за счастье одеть камуфлированную форму и берцы вместо фуфайки, пш и сапог с портянками. а порох так довел армию, что теперь в украинской армии даже фирменные спортивные костюмы появились.
показати весь коментар
31.07.2020 17:34 Відповісти
Че опять переходят на совковую клоунскую форму? Ну да гавнокомандующий же клоун по жизни))
показати весь коментар
31.07.2020 17:47 Відповісти
Звездочки - бубновые.
Мне нравится.
показати весь коментар
31.07.2020 17:49 Відповісти
Ну і, як за звичай, виправляти відмінності військовики (окрім "вищих офіцерів") будуть власним коштом... А на всі питання про фінансування цих змін та джерел цього фінансування буде стандартна відповідь: "Що, перший рік служиш?" або "В тебе що, зарплата маленька?"
показати весь коментар
31.07.2020 17:51 Відповісти
Могли бы написать звания под погонами.
показати весь коментар
31.07.2020 17:53 Відповісти
Мені здається,що "чьорной нітью" то все таки дорого...Набагато дешевше воінскоє званіє писати чорнилом на лобі...Можливо це чорний гумор,але хіба цього потребує армія в час війни?..
показати весь коментар
31.07.2020 18:01 Відповісти
"Пока всё на картинках и не скоро и не вем" -служба тылового обеспечения(логистики)
показати весь коментар
31.07.2020 18:05 Відповісти
неслуживым отмывание бабла! Позор "армейским" изобретателям.
показати весь коментар
31.07.2020 18:31 Відповісти
Сколько штук этих "форм" отмыли за 30 лет? А защитники шли в тапочках! Это рост Зе- эекономики, обганяя вирус какой-то.
показати весь коментар
31.07.2020 18:39 Відповісти
Сколько штук этих "форм" отмыли за 30 лет? А защитники шли в тапочках! Это рост Зе- эекономики, обганяя вирус какой-то.
показати весь коментар
31.07.2020 18:40 Відповісти
За 23 роки.
Ніскільки.
У 2014 ВОЛОНТЕРИ почали одягати Армію, ....труси, шкарпетки,.... возити з Європи броніки і кевларові каски, тепловізори,.... а потім підключилась влада на чолі з ПРОУКРАЇНСЬКИМ Президентом Порошенком, яка ДОСТОЙНО одягла і екіпірувала солдат ЗСУ.
А в 2019 до влади прийшли врємєнщіки - хохломанкурти.

Отмиватєлі.
показати весь коментар
31.07.2020 19:17 Відповісти
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА БАЗОВЫЙ ДИЗАЙН ПОГОН - ОТКУДА ЕГО СКОПИРОВАЛИ, ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ РАЗРАБОТАТЬ СВОЙ:
Міноборони представило нові правила носіння військової форми - Цензор.НЕТ 8458
показати весь коментар
01.08.2020 05:35 Відповісти
Звездочки, вязь плетения, фон-полосочки, пуговички - один в один от славного Вермахта. Спору нет, в Вермахте форма крутая была и погоны красивые - все разрабатывали ведущие модельеры Европы. Но что, неужели своих мозгов нет что-то новое и свое придумать, тоже крутое. Дизайну вермахта уже скоро сто лет. Оно, конечно, удобно - получили деньги на разработку дизайна, прикарманили, а вместо разработки спионерили дизайн у почтенного Фюрера. Некрасиво и нехорошо!
Как еще от Ваффен СС что-то не догадались внедрить из дизайна - черепушку на кокарду, круто же и стильно по сегодняшней моде.
показати весь коментар
01.08.2020 05:42 Відповісти
Хуго Босс взялся за изготовление униформы для Вермахта и СС, чтобы спасти фирму от разорения
после войны модельеры извинились за свой поступок перед немецким народом
показати весь коментар
01.08.2020 07:46 Відповісти
А Мерседес тоже извинялся? Цейс? и сотни других фирм...
показати весь коментар
01.08.2020 08:26 Відповісти
От я не розумію, у нас в країні вже все гаразд, окрім військової форми? Вже всі біди подолали, всі мости і дороги відремонтували, всі кредити віддали, пенсії неймовірно захмарні, накупили дешевого газу і наповнили газосховища і маємо багато ЗАЙВИХ грошей, щоб пошити на всіх українських військових форму у повсякденному і святковому вигляді? Как же задовбало це замилювання очей.
показати весь коментар
01.08.2020 07:06 Відповісти
 
 