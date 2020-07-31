Міноборони представило нові правила носіння військової форми. ФОТО

Міністерство оборони оприлюднило правила носіння військової форми і знаків розрізнення Збройних сил, які нещодавно вступили в силу.

Роз'яснення опубліковано на сайті Міноборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Новими правилами введено нові знаки розрізнення військових звань у парадній і парадно-вихідній формі одягу. Змінилися і самі знаки розрізнення вищого офіцерського та сержантського і старшинського складу", - інформує пресслужба міністерства.

Тепер знаки розрізнення військових звань на польовій формі одягу, як і написи на нагрудних знаках, мають бути виконані чорною ниткою. Також впорядковано розміщення нарукавних знаків.

Змінилися й емблеми на комір парадної і повсякденної форми одягу.

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Нові емблеми отримали офіцери вищого офіцерського складу, десантно-штурмові війська, війська зв'язку, фахівці автоматизованих систем управління, захисту інформації та кібербезпеки, медична і ветеринарна служба, частини радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки, підрозділи морської піхоти, армійської авіації, військової служби правопорядку, військово-топографічної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

Внесено також інші зміни, які "зробили військову форму привабливішою і практичнішою", зазначено в повідомленні Міністерства оборони.

























