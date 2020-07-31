Минобороны представило новые правила ношения военной формы. ФОТО

Министерство обороны обнародовало недавно вступившие в силу правила ношения военной формы и знаков различия Вооруженных сил.

Разъяснения опубликованы на сайте Минобороны, сообщает Цензор.НЕТ.

"Новыми правилами введены новые знаки различия воинских званий в парадной и парадно-выходной формы одежды. Изменились и сами знаки различия высшего офицерского и сержантского и старшинского состава", - информирует пресс служба министерства.

Теперь знаки различия воинских званий на полевой форме одежды, как и надписи на нагрудных знаках, должны быть выполнены черной нитью. Также упорядоченное размещение нарукавных знаков.

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Изменились и эмблемы на воротник парадной и повседневной формы одежды.

Новые эмблемы получили офицеры высшего офицерского состава, десантно-штурмовые войска, войска связи, специалисты автоматизированных систем управления, защиты информации и кибербезопасности, медицинская и ветеринарная служба, части радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, подразделения морской пехоты, армейской авиации, военной службы правопорядка, военно-топографической службы и Государственной специальной службы транспорта.

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Внесены также другие изменения, которые "сделали военную форму более привлекательной и практичной", указано в сообщении Министерства обороны.

























