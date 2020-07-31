Минобороны представило новые правила ношения военной формы. ФОТО
Министерство обороны обнародовало недавно вступившие в силу правила ношения военной формы и знаков различия Вооруженных сил.
Разъяснения опубликованы на сайте Минобороны, сообщает Цензор.НЕТ.
"Новыми правилами введены новые знаки различия воинских званий в парадной и парадно-выходной формы одежды. Изменились и сами знаки различия высшего офицерского и сержантского и старшинского состава", - информирует пресс служба министерства.
Теперь знаки различия воинских званий на полевой форме одежды, как и надписи на нагрудных знаках, должны быть выполнены черной нитью. Также упорядоченное размещение нарукавных знаков.
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Изменились и эмблемы на воротник парадной и повседневной формы одежды.
Новые эмблемы получили офицеры высшего офицерского состава, десантно-штурмовые войска, войска связи, специалисты автоматизированных систем управления, защиты информации и кибербезопасности, медицинская и ветеринарная служба, части радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, подразделения морской пехоты, армейской авиации, военной службы правопорядка, военно-топографической службы и Государственной специальной службы транспорта.
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Внесены также другие изменения, которые "сделали военную форму более привлекательной и практичной", указано в сообщении Министерства обороны.
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Ніскільки.
У 2014 ВОЛОНТЕРИ почали одягати Армію, ....труси, шкарпетки,.... возити з Європи броніки і кевларові каски, тепловізори,.... а потім підключилась влада на чолі з ПРОУКРАЇНСЬКИМ Президентом Порошенком, яка ДОСТОЙНО одягла і екіпірувала солдат ЗСУ.
А в 2019 до влади прийшли врємєнщіки - хохломанкурти.
Отмиватєлі.
Как еще от Ваффен СС что-то не догадались внедрить из дизайна - черепушку на кокарду, круто же и стильно по сегодняшней моде.
после войны модельеры извинились за свой поступок перед немецким народом