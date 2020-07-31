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Минобороны представило новые правила ношения военной формы. ФОТО

Министерство обороны обнародовало недавно вступившие в силу правила ношения военной формы и знаков различия Вооруженных сил.

Разъяснения опубликованы на сайте Минобороны, сообщает Цензор.НЕТ.

"Новыми правилами введены новые знаки различия воинских званий в парадной и парадно-выходной формы одежды. Изменились и сами знаки различия высшего офицерского и сержантского и старшинского состава", - информирует пресс служба министерства.

Теперь знаки различия воинских званий на полевой форме одежды, как и надписи на нагрудных знаках, должны быть выполнены черной нитью. Также упорядоченное размещение нарукавных знаков.

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Изменились и эмблемы на воротник парадной и повседневной формы одежды.

Новые эмблемы получили офицеры высшего офицерского состава, десантно-штурмовые войска, войска связи, специалисты автоматизированных систем управления, защиты информации и кибербезопасности, медицинская и ветеринарная служба, части радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, подразделения морской пехоты, армейской авиации, военной службы правопорядка, военно-топографической службы и Государственной специальной службы транспорта.

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Внесены также другие изменения, которые "сделали военную форму более привлекательной и практичной", указано в сообщении Министерства обороны.

Минобороны представило новые правила ношения военной формы 01
Минобороны представило новые правила ношения военной формы 02
Минобороны представило новые правила ношения военной формы 03
Минобороны представило новые правила ношения военной формы 04
Минобороны представило новые правила ношения военной формы 05
Минобороны представило новые правила ношения военной формы 06
Минобороны представило новые правила ношения военной формы 07
Минобороны представило новые правила ношения военной формы 08
Минобороны представило новые правила ношения военной формы 09
Минобороны представило новые правила ношения военной формы 10
Минобороны представило новые правила ношения военной формы 11
Минобороны представило новые правила ношения военной формы 12
Минобороны представило новые правила ношения военной формы 13

Автор: 

Минобороны (9423) правила (68) военнослужащие (6183)


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Топ комментарии
+8
при всенародно любимом чучме и его дерьмовом говнокомандовании, для солдат ВСУ было за счастье одеть камуфлированную форму и берцы вместо фуфайки, пш и сапог с портянками. а порох так довел армию, что теперь в украинской армии даже фирменные спортивные костюмы появились.
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31.07.2020 17:34 Ответить
+6
За 23 роки.
Ніскільки.
У 2014 ВОЛОНТЕРИ почали одягати Армію, ....труси, шкарпетки,.... возити з Європи броніки і кевларові каски, тепловізори,.... а потім підключилась влада на чолі з ПРОУКРАЇНСЬКИМ Президентом Порошенком, яка ДОСТОЙНО одягла і екіпірувала солдат ЗСУ.
А в 2019 до влади прийшли врємєнщіки - хохломанкурти.

Отмиватєлі.
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31.07.2020 19:17 Ответить
+5
Задрали уже,у меня шевронов уже чемодан,и нашивок также,то шрифт то цвет..где костюмы спортивные,куртки демисизоные???о чем вы говорите....выдайте эти нашивки,запустите швейки в частях.Сейчас снова на гривасов триста скупляться,может хватит уже ????кони мочить...Денежное обеспечение поднимите,чтоб люди не уходили...И соц пакет,который урезали..
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31.07.2020 17:05 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ну, сколько распиши на дизайне? Артемий лично рисовал в пейнте?
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31.07.2020 16:53 Ответить
ну все, ховайтесь, вороги.
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31.07.2020 16:57 Ответить
Писец кацапии. С новыми значками, да с бубочкой во главе... Может лучше б джавелины испытали на даунбасских сепарах?
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31.07.2020 17:01 Ответить
Там де пілотки авіачастин я щось не знайшов у чому відмінність закресленої чорної і нової чорної пілотки. У чому там прикол?
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31.07.2020 17:01 Ответить
Там де морська авіація.
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31.07.2020 17:02 Ответить
біла окантівка
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31.07.2020 17:05 Ответить
У морської авіації вона і там на закресленій, і на новій біла. Я ж тільки про чорні писав.
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31.07.2020 17:10 Ответить
Задрали уже,у меня шевронов уже чемодан,и нашивок также,то шрифт то цвет..где костюмы спортивные,куртки демисизоные???о чем вы говорите....выдайте эти нашивки,запустите швейки в частях.Сейчас снова на гривасов триста скупляться,может хватит уже ????кони мочить...Денежное обеспечение поднимите,чтоб люди не уходили...И соц пакет,который урезали..
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31.07.2020 17:05 Ответить
Хватит скыглить. Нам срочникам, в конце 90-х было бы за счастье повесить хоть один шеврон на "слонячку" даже за свои деньги, я уже не говорю про одеть камуфляж.
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31.07.2020 21:41 Ответить
Особенно удивил беретный знак службы правопорядка.(Из Википедии.Фа́сции (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. fasces) иначе фаски, фасцы, также ликторские пучки - пучки вязовых или берёзовых прутьев, перетянутые красным шнуром или связанные ремнями. Атрибут власти https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8 древнеримских царей , в эпоху https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Республики - высших https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC) магистратов .Первоначально символизировали право магистрата добиваться исполнения своих решений силой. Вне пределов города в фасции закреплялся https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80 топор или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0 секира , символизировавшие право магистрата казнить и миловать подданных.)
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31.07.2020 17:11 Ответить
при всенародно любимом чучме и его дерьмовом говнокомандовании, для солдат ВСУ было за счастье одеть камуфлированную форму и берцы вместо фуфайки, пш и сапог с портянками. а порох так довел армию, что теперь в украинской армии даже фирменные спортивные костюмы появились.
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31.07.2020 17:34 Ответить
Че опять переходят на совковую клоунскую форму? Ну да гавнокомандующий же клоун по жизни))
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31.07.2020 17:47 Ответить
Звездочки - бубновые.
Мне нравится.
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31.07.2020 17:49 Ответить
Ну і, як за звичай, виправляти відмінності військовики (окрім "вищих офіцерів") будуть власним коштом... А на всі питання про фінансування цих змін та джерел цього фінансування буде стандартна відповідь: "Що, перший рік служиш?" або "В тебе що, зарплата маленька?"
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31.07.2020 17:51 Ответить
Могли бы написать звания под погонами.
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31.07.2020 17:53 Ответить
Мені здається,що "чьорной нітью" то все таки дорого...Набагато дешевше воінскоє званіє писати чорнилом на лобі...Можливо це чорний гумор,але хіба цього потребує армія в час війни?..
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31.07.2020 18:01 Ответить
"Пока всё на картинках и не скоро и не вем" -служба тылового обеспечения(логистики)
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31.07.2020 18:05 Ответить
неслуживым отмывание бабла! Позор "армейским" изобретателям.
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31.07.2020 18:31 Ответить
Сколько штук этих "форм" отмыли за 30 лет? А защитники шли в тапочках! Это рост Зе- эекономики, обганяя вирус какой-то.
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31.07.2020 18:39 Ответить
Сколько штук этих "форм" отмыли за 30 лет? А защитники шли в тапочках! Это рост Зе- эекономики, обганяя вирус какой-то.
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31.07.2020 18:40 Ответить
За 23 роки.
Ніскільки.
У 2014 ВОЛОНТЕРИ почали одягати Армію, ....труси, шкарпетки,.... возити з Європи броніки і кевларові каски, тепловізори,.... а потім підключилась влада на чолі з ПРОУКРАЇНСЬКИМ Президентом Порошенком, яка ДОСТОЙНО одягла і екіпірувала солдат ЗСУ.
А в 2019 до влади прийшли врємєнщіки - хохломанкурти.

Отмиватєлі.
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31.07.2020 19:17 Ответить
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА БАЗОВЫЙ ДИЗАЙН ПОГОН - ОТКУДА ЕГО СКОПИРОВАЛИ, ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ РАЗРАБОТАТЬ СВОЙ:
Міноборони представило нові правила носіння військової форми - Цензор.НЕТ 8458
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01.08.2020 05:35 Ответить
Звездочки, вязь плетения, фон-полосочки, пуговички - один в один от славного Вермахта. Спору нет, в Вермахте форма крутая была и погоны красивые - все разрабатывали ведущие модельеры Европы. Но что, неужели своих мозгов нет что-то новое и свое придумать, тоже крутое. Дизайну вермахта уже скоро сто лет. Оно, конечно, удобно - получили деньги на разработку дизайна, прикарманили, а вместо разработки спионерили дизайн у почтенного Фюрера. Некрасиво и нехорошо!
Как еще от Ваффен СС что-то не догадались внедрить из дизайна - черепушку на кокарду, круто же и стильно по сегодняшней моде.
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01.08.2020 05:42 Ответить
Хуго Босс взялся за изготовление униформы для Вермахта и СС, чтобы спасти фирму от разорения
после войны модельеры извинились за свой поступок перед немецким народом
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01.08.2020 07:46 Ответить
А Мерседес тоже извинялся? Цейс? и сотни других фирм...
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01.08.2020 08:26 Ответить
От я не розумію, у нас в країні вже все гаразд, окрім військової форми? Вже всі біди подолали, всі мости і дороги відремонтували, всі кредити віддали, пенсії неймовірно захмарні, накупили дешевого газу і наповнили газосховища і маємо багато ЗАЙВИХ грошей, щоб пошити на всіх українських військових форму у повсякденному і святковому вигляді? Как же задовбало це замилювання очей.
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01.08.2020 07:06 Ответить
 
 