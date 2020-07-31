Российские войска на Донбассе проводят ротацию подразделений, - разведка

Командование оперативной группировки российских оккупационных войск, в условиях введенного режима прекращения огня, проводит ротацию подразделений в прилегающих к контактной линии районах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Отмечается, что в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК работают комиссии 8 армии Южного военного округа ВС РФ с целью контроля:

- приема командных должностей вновь прибывшими кадровыми российскими офицерами;

- проверки состояния и учета вооружения и военной техники внутренними комиссиями частей и подразделений;

- устранения недостатков, выявленных в течение июля с.г. комиссиями Министерства обороны, Генерального штаба и Южного военного округа ВС РФ.

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Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе