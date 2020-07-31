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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Российские войска на Донбассе проводят ротацию подразделений, - разведка

Российские войска на Донбассе проводят ротацию подразделений, - разведка

Командование оперативной группировки российских оккупационных войск, в условиях введенного режима прекращения огня, проводит ротацию подразделений в прилегающих к контактной линии районах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Отмечается, что в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК работают комиссии 8 армии Южного военного округа ВС РФ с целью контроля:

- приема командных должностей вновь прибывшими кадровыми российскими офицерами;

- проверки состояния и учета вооружения и военной техники внутренними комиссиями частей и подразделений;

- устранения недостатков, выявленных в течение июля с.г. комиссиями Министерства обороны, Генерального штаба и Южного военного округа ВС РФ.

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Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе

Минобороны (9423) разведка (4194) Донбасс (26957)


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Топ комментарии
+19
Это они так к миру готовятся? Да бубочка?
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31.07.2020 14:20 Ответить
+16
Готуються до обіцяних Кравчуком компромісів?
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31.07.2020 14:19 Ответить
+12
ихтамнетов меняют на ихтамнебылов
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31.07.2020 14:18 Ответить
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ихтамнетов меняют на ихтамнебылов
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31.07.2020 14:18 Ответить
Ну так это зеленая сопля (Зеленский) вместе с ОП и добивается.
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31.07.2020 14:19 Ответить
Готуються до обіцяних Кравчуком компромісів?
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31.07.2020 14:19 Ответить
Российские войска на Донбассе проводят ротацию подразделений, - разведка - Цензор.НЕТ 1518
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31.07.2020 14:21 Ответить
https://censor.net/user/427783 - весь хер до копейки
Российские войска на Донбассе проводят ротацию подразделений, - разведка - Цензор.НЕТ 9764
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31.07.2020 14:23 Ответить
***
Ой під вишнею,
Під черешнею
Стояв старий з молодою,
Як із ягодою.

І просилася,
І молилася:
- Пусти мене, старий діду,
На вулицю погулять!

- Ой і сам не піду,
І тебе не пущу,
Бо ти мене, старенького,
Покинути хочеш.*
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31.07.2020 14:40 Ответить
Російські війська на Донбасі проводять ротацію підрозділів, - розвідка - Цензор.НЕТ 5324
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31.07.2020 15:12 Ответить
Это они так к миру готовятся? Да бубочка?
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31.07.2020 14:20 Ответить
Бубачка создал им комфортные условия для проведения ротации.
Шобы стрелялки не шумели, дроны не жужжали и разведчики не шастали.
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31.07.2020 14:27 Ответить
Готовятся к встрече освободителей.
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31.07.2020 14:39 Ответить
в них не тільки ротація, диряві макаки активно укріплюються, підтягують техніку, підвозять бк та фортифікаційні матеріали..Тобто роблять усе, що дозволяє їм припинення вогню
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31.07.2020 14:21 Ответить
Разведка называет своими именами, а Зеленский - "та сторона", трус да и только.
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31.07.2020 14:24 Ответить

" командування оперативного угруповання російських окупаційних військ, в умовах введеного режиму ..."

Дефекти переводу: російських (ukr) - российских (ru) = русских (ru)
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31.07.2020 14:36 Ответить
Зараз олдфакер Кравчук все разрулить. У Татьяни Лайф на нього дуже великі надії були вчора.
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31.07.2020 14:26 Ответить
Нужно Сивоху послать,чтобы проконтролировал отход ихтамнет.
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31.07.2020 14:30 Ответить
Російські війська на Донбасі проводять ротацію підрозділів, - розвідка - Цензор.НЕТ 9504
Російські війська на Донбасі проводять ротацію підрозділів, - розвідка - Цензор.НЕТ 4250
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31.07.2020 14:28 Ответить
ужас... век бы морды ихние не видел бы...
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31.07.2020 14:33 Ответить
Дык, порохоскот волал, шо запретили вести разведывательную деятельность!
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31.07.2020 14:31 Ответить
А ось пішла уже брехня. "Старший сержант Володимир Перекрестов помер на Донбасі унаслідок гострої серцево-судинної недостатності, - Міноборони". Тепер усім загиблим будуть приписувати якусь "природну" причину.
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31.07.2020 14:36 Ответить
и коменты к статье отключены.
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31.07.2020 22:07 Ответить
Дронами и ДРГ. Но тебе идиоту лишнехромосомному наверное невдомек, что есть еще и агентура в тылу врага
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31.07.2020 16:07 Ответить
"эта ни носит системнава характера, фсьо пад полным кантролем..."
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31.07.2020 14:32 Ответить
совпадение?
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31.07.2020 14:34 Ответить
Для кого ця лапша? По домовленостям зелоха, розвідувальну діяльність проводити заборонено.
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31.07.2020 14:48 Ответить
Журналисты застали Зеленского и Мендель на кладбище когда те пытались раскопать могилу Шербицкого
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31.07.2020 15:21 Ответить
Готовятся падлы "поздравлять" нас с Днем Флага Украины и Днем Независимости Украины. Их ротация- привычное явление перед атакой на наши ВСУ.
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31.07.2020 15:37 Ответить
 
 