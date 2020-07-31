Российские войска на Донбассе проводят ротацию подразделений, - разведка
Командование оперативной группировки российских оккупационных войск, в условиях введенного режима прекращения огня, проводит ротацию подразделений в прилегающих к контактной линии районах.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
Отмечается, что в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК работают комиссии 8 армии Южного военного округа ВС РФ с целью контроля:
- приема командных должностей вновь прибывшими кадровыми российскими офицерами;
- проверки состояния и учета вооружения и военной техники внутренними комиссиями частей и подразделений;
- устранения недостатков, выявленных в течение июля с.г. комиссиями Министерства обороны, Генерального штаба и Южного военного округа ВС РФ.
Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе
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Ой під вишнею,
Під черешнею
Стояв старий з молодою,
Як із ягодою.
І просилася,
І молилася:
- Пусти мене, старий діду,
На вулицю погулять!
- Ой і сам не піду,
І тебе не пущу,
Бо ти мене, старенького,
Покинути хочеш.*
Шобы стрелялки не шумели, дроны не жужжали и разведчики не шастали.
" командування оперативного угруповання російських окупаційних військ, в умовах введеного режиму ..."
Дефекти переводу: російських (ukr) - российских (ru) = русских (ru)