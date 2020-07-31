Російські війська на Донбасі проводять ротацію підрозділів, - розвідка

Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ, в умовах запровадженого режиму припинення вогню, проводить ротацію підрозділів у прилеглих до контактної лінії районах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

Зазначається, що в з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК працюють комісії 8 армії Південного військового округу ЗС РФ з метою контролю:

- приймання командних посад новоприбулими кадровими російськими офіцерами;

- перевірки стану та обліку озброєння і військової техніки внутрішніми комісіями частин і підрозділів;

- усунення недоліків, виявлених протягом липня ц.р. комісіями міністерства оборони, генерального штабу та Південного військового округу ЗС РФ.

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Нагадаємо, Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.