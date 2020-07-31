УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9778 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
3 817 26

Російські війська на Донбасі проводять ротацію підрозділів, - розвідка

Російські війська на Донбасі проводять ротацію підрозділів, - розвідка

Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ, в умовах запровадженого режиму припинення вогню, проводить ротацію підрозділів у прилеглих до контактної лінії районах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

Зазначається, що в з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК працюють комісії 8 армії Південного військового округу ЗС РФ з метою контролю:

- приймання командних посад новоприбулими кадровими російськими офіцерами;

- перевірки стану та обліку озброєння і військової техніки внутрішніми комісіями частин і підрозділів;

- усунення недоліків, виявлених протягом липня ц.р. комісіями міністерства оборони, генерального штабу та Південного військового округу ЗС РФ.

Також дивіться: Режим тиші на Донбасі з опівночі не порушувався, - Міноборони. ВIДЕО

Нагадаємо, Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.

Автор: 

Міноборони (7478) розвідка (3881) Донбас (22357)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+19
Это они так к миру готовятся? Да бубочка?
показати весь коментар
31.07.2020 14:20 Відповісти
+16
Готуються до обіцяних Кравчуком компромісів?
показати весь коментар
31.07.2020 14:19 Відповісти
+12
ихтамнетов меняют на ихтамнебылов
показати весь коментар
31.07.2020 14:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ихтамнетов меняют на ихтамнебылов
показати весь коментар
31.07.2020 14:18 Відповісти
Ну так это зеленая сопля (Зеленский) вместе с ОП и добивается.
показати весь коментар
31.07.2020 14:19 Відповісти
Готуються до обіцяних Кравчуком компромісів?
показати весь коментар
31.07.2020 14:19 Відповісти
Российские войска на Донбассе проводят ротацию подразделений, - разведка - Цензор.НЕТ 1518
показати весь коментар
31.07.2020 14:21 Відповісти
https://censor.net/user/427783 - весь хер до копейки
Российские войска на Донбассе проводят ротацию подразделений, - разведка - Цензор.НЕТ 9764
показати весь коментар
31.07.2020 14:23 Відповісти
***
Ой під вишнею,
Під черешнею
Стояв старий з молодою,
Як із ягодою.

І просилася,
І молилася:
- Пусти мене, старий діду,
На вулицю погулять!

- Ой і сам не піду,
І тебе не пущу,
Бо ти мене, старенького,
Покинути хочеш.*
показати весь коментар
31.07.2020 14:40 Відповісти
Російські війська на Донбасі проводять ротацію підрозділів, - розвідка - Цензор.НЕТ 5324
показати весь коментар
31.07.2020 15:12 Відповісти
Это они так к миру готовятся? Да бубочка?
показати весь коментар
31.07.2020 14:20 Відповісти
Бубачка создал им комфортные условия для проведения ротации.
Шобы стрелялки не шумели, дроны не жужжали и разведчики не шастали.
показати весь коментар
31.07.2020 14:27 Відповісти
Готовятся к встрече освободителей.
показати весь коментар
31.07.2020 14:39 Відповісти
в них не тільки ротація, диряві макаки активно укріплюються, підтягують техніку, підвозять бк та фортифікаційні матеріали..Тобто роблять усе, що дозволяє їм припинення вогню
показати весь коментар
31.07.2020 14:21 Відповісти
Разведка называет своими именами, а Зеленский - "та сторона", трус да и только.
показати весь коментар
31.07.2020 14:24 Відповісти

" командування оперативного угруповання російських окупаційних військ, в умовах введеного режиму ..."

Дефекти переводу: російських (ukr) - российских (ru) = русских (ru)
показати весь коментар
31.07.2020 14:36 Відповісти
Зараз олдфакер Кравчук все разрулить. У Татьяни Лайф на нього дуже великі надії були вчора.
показати весь коментар
31.07.2020 14:26 Відповісти
Нужно Сивоху послать,чтобы проконтролировал отход ихтамнет.
показати весь коментар
31.07.2020 14:30 Відповісти
Російські війська на Донбасі проводять ротацію підрозділів, - розвідка - Цензор.НЕТ 9504
Російські війська на Донбасі проводять ротацію підрозділів, - розвідка - Цензор.НЕТ 4250
показати весь коментар
31.07.2020 14:28 Відповісти
ужас... век бы морды ихние не видел бы...
показати весь коментар
31.07.2020 14:33 Відповісти
Дык, порохоскот волал, шо запретили вести разведывательную деятельность!
показати весь коментар
31.07.2020 14:31 Відповісти
А ось пішла уже брехня. "Старший сержант Володимир Перекрестов помер на Донбасі унаслідок гострої серцево-судинної недостатності, - Міноборони". Тепер усім загиблим будуть приписувати якусь "природну" причину.
показати весь коментар
31.07.2020 14:36 Відповісти
и коменты к статье отключены.
показати весь коментар
31.07.2020 22:07 Відповісти
Дронами и ДРГ. Но тебе идиоту лишнехромосомному наверное невдомек, что есть еще и агентура в тылу врага
показати весь коментар
31.07.2020 16:07 Відповісти
"эта ни носит системнава характера, фсьо пад полным кантролем..."
показати весь коментар
31.07.2020 14:32 Відповісти
совпадение?
показати весь коментар
31.07.2020 14:34 Відповісти
Для кого ця лапша? По домовленостям зелоха, розвідувальну діяльність проводити заборонено.
показати весь коментар
31.07.2020 14:48 Відповісти
Журналисты застали Зеленского и Мендель на кладбище когда те пытались раскопать могилу Шербицкого
показати весь коментар
31.07.2020 15:21 Відповісти
Готовятся падлы "поздравлять" нас с Днем Флага Украины и Днем Независимости Украины. Их ротация- привычное явление перед атакой на наши ВСУ.
показати весь коментар
31.07.2020 15:37 Відповісти
 
 