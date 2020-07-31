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Режим тишины на Донбассе с полуночи не нарушался, - Минобороны. ВИДЕО

Российские наемники ни разу не обстреляли позиции Объединенных сил с начала суток в пятницу.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"С момента объявления полного и всеобъемлющего режима прекращения огня ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не погиб и не был ранен в результате вражеских обстрелов", - говорится в сводке.

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В Минобороны отмечают, что подразделения Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны, соблюдая условия прекращения огня, полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и продолжают выполнять задачи по назначению, находясь наготове к адекватному реагированию на любые действия противника.

"Кроме того, военнослужащие Объединенных сил помогают жителям прифронтовых населенных пунктов в решении насущных проблем, проводят гуманитарные мероприятия. В частности, организовано и осуществляется постоянное обеспечение питьевой водой жителей Водяного и Песок", - рассказали в Минобороны.

Минобороны (9423) Донбасс (26957) перемирие (1687) операция Объединенных сил (6766)


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ну це як рахувати.. Якщо за перші дві добі офіційно було три обстріли, а ОБСЄ нарахувала більше сотні порушень, то зелена статистика виявляється брехливоя, як й сам зелений ішак
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31.07.2020 13:28 Ответить
Режим тиші на Донбасі з опівночі не порушувався, - Міноборони - Цензор.НЕТ 7365
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31.07.2020 14:07 Ответить
Режим тиші на Донбасі з опівночі не порушувався, - Міноборони - Цензор.НЕТ 6776
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31.07.2020 14:17 Ответить
зе дно
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31.07.2020 14:35 Ответить
Твари брехливые. На 10:00 8обстрелов - tZE inform
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31.07.2020 17:13 Ответить
 
 