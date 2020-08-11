Що зараз відбувається в Білорусі. ВРАЖАЮЧЕ ФОТО

У мережі з'явилося промовисте фото про події, які відбуваються в Білорусі після президентських виборів.

Як передає Цензор.НЕТ, фото опублікував користувач Фейсбуку Pasha Lesiants

Він зазначив: "Одне фото, яке описує події в Білорусі краще за тисячу слів".