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Новини Фото Революція в Білорусі
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Що зараз відбувається в Білорусі. ВРАЖАЮЧЕ ФОТО

У мережі з'явилося промовисте фото про події, які відбуваються в Білорусі після президентських виборів.

Як передає Цензор.НЕТ, фото опублікував користувач Фейсбуку Pasha Lesiants

Він зазначив: "Одне фото, яке описує події в Білорусі краще за тисячу слів".

Що зараз відбувається в Білорусі 01

Автор: 

Білорусь (7931) вибори (6689) Лукашенко Олександр (2655) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+84
Вижу обосравшегося перед девочкой петуха в шлеме с дубинкой и собакой
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11.08.2020 19:31
+45
Что сейчас происходит в Беларуси - Цензор.НЕТ 6378
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11.08.2020 19:40
+37
Два предателя своего народа натужно улыбаются на камеру.Що зараз відбувається в Білорусі - Цензор.НЕТ 9375
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11.08.2020 19:56
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На данный момент, все же для Белоруси наверное лукашенко лучше, чем оккупация империей зла.
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12.08.2020 08:02 Відповісти
Ага, треба це розтолкувати отим білорусам, яких фашисти уклали штабелями у дворі РОВД.
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12.08.2020 10:17 Відповісти
на данный момент, всё же для Украины наверное янукович лучше, чем оккупация зла. подумай))
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13.08.2020 10:28 Відповісти
Немного не корректное сравнение, но в принципе да, лучше, потому, что при этом у вас есть шанс в империи его нет.
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13.08.2020 11:02 Відповісти
https://www.5.ua/ru/myr/protesti-v-belarusy-sylovie-strukturi-pokynuly-ulytsi-stolytsi-221430.html ОМОН ушел ?
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12.08.2020 09:57 Відповісти
Навіть, якщо особисто ВІН, нічого для цього не зробив, це не знімає відповідальності з громадян РБ за підтримку ними (активну чи пасивну) як *****, так і луки. Все правильно : колективне накопичення надкритичної маси гріхів призводить до колективного ж покарання. У випадку Білорусі це - розгін протестів і жертви протестувальників...
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12.08.2020 11:17 Відповісти
Идиоты не понимают что успешная ликвидация протестов Лукашенком намного важнее для ***** и империи зла чем посадить в кресло какую-то Тихановскую. Это будет хорошей демонстрацией россиянам на будущее.
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12.08.2020 11:20 Відповісти
Зараз би в Україні народ вийшов би так три дня підряд як в Білорусії і одразу б газ і електонеергія подешевшали.Миттєво зупинились зростаючі кожного дня ціни на ліки і на продукти. Кобилєва і агента російських спецслужб Порошенко разом з представницею Сороса У.Супрун посадиди під домашній арешт не по детскі,а по справжньомуза їхні"карколомні реформи".ГПУ і СБУ одразу б почали процедуру екстрадиціі Гонтарєвої з Лондону.В ГПУ одразу б серьйозо звернули увагу на заяви Д. Жванії.Аваківськи пси перестали б штрафуфати сільских пенсіонерок з їхнім не хитрим скарбом біля базару. Іншими словами все в руках народа.Але як кажуть проплачені політологи з ухмилкою на ситому обличчі "розумнийукраїнськийвиборець"все одно розтавить все по своїх місцях.
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12.08.2020 12:15 Відповісти
Тяжелый, клинический случай. Медицина бессильна. Фельдшер Рабинович, дайте ему стакан серной кислоты от слабоумия.
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12.08.2020 16:50 Відповісти
КРАЩЕ КЛІЗМУ
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13.08.2020 02:48 Відповісти
Володя , ви ще не проснулись , а вже верзете таке ...
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12.08.2020 22:11 Відповісти
бывает...приснилось..
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13.08.2020 10:31 Відповісти
)))))))пес явно не хочет встревать в их разборки.
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12.08.2020 12:28 Відповісти
на нобелевскую тянет - похожи:
Що зараз відбувається в Білорусі - Цензор.НЕТ 5101
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12.08.2020 14:40 Відповісти
Собака всцялась=)))
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12.08.2020 16:12 Відповісти
Вона кричить: "У нас масачний, ти ні прайдьош"
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12.08.2020 18:44 Відповісти
Дівчині респект. А кастрованим бовдурам, що байдуже спацерують на другому плані - ганьба!
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12.08.2020 20:11 Відповісти
Бачу, що собака дуже хоче звільнитися з цієї довбаної праці)
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12.08.2020 20:42 Відповісти
приваблива дівчина щось говорить цьому берк півню.
Зрозуміло, що йому страшно! Воно вже навіть обісралося, а тримаеться, не тікає!

Кремінь!

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13.08.2020 12:51 Відповісти
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