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Що зараз відбувається в Білорусі. ВРАЖАЮЧЕ ФОТО
У мережі з'явилося промовисте фото про події, які відбуваються в Білорусі після президентських виборів.
Як передає Цензор.НЕТ, фото опублікував користувач Фейсбуку Pasha Lesiants
Він зазначив: "Одне фото, яке описує події в Білорусі краще за тисячу слів".
Топ коментарі
+84 Fantomas
показати весь коментар11.08.2020 19:31
+45 Виктор Бондарчук
показати весь коментар11.08.2020 19:40
+37 Дмитрий Шкицкий
показати весь коментар11.08.2020 19:56
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беркпівню.
Зрозуміло, що йому страшно! Воно вже навіть обісралося, а тримаеться, не тікає!
Кремінь!