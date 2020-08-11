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Что сейчас происходит в Беларуси. ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЕ ФОТО
В сети появилось красочное фото про события, которые происходят в Беларуси после президентских выборов.
Как передает Цензор.НЕТ, фото опубликовал пользователь Фейсбука Pasha Lesiants
Он отметил: "Одно фото, описывающее происходящее в Беларуси лучше тысячи слов".
Топ комментарии
+84 Fantomas
показать весь комментарий11.08.2020 19:31 Ответить Ссылка
+45 Виктор Бондарчук
показать весь комментарий11.08.2020 19:40 Ответить Ссылка
+37 Дмитрий Шкицкий
показать весь комментарий11.08.2020 19:56 Ответить Ссылка
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беркпівню.
Зрозуміло, що йому страшно! Воно вже навіть обісралося, а тримаеться, не тікає!
Кремінь!