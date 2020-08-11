Что сейчас происходит в Беларуси. ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЕ ФОТО

В сети появилось красочное фото про события, которые происходят в Беларуси после президентских выборов.

Как передает Цензор.НЕТ, фото опубликовал пользователь Фейсбука Pasha Lesiants

Он отметил: "Одно фото, описывающее происходящее в Беларуси лучше тысячи слов".