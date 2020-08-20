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Новини Фото Пожежі в Україні
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Рятувальники упродовж ночі гасили масштабну пожежу на складі гумових виробів на Харківщині, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Харківській області рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві з виробництва гумових виробів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"19 серпня о 18:28 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу, що сталася у виробничо-складській будівлі підприємства з виробництва гумових виробів за адресою: Харківська область, Дергачівський район, село Безруки, вул. Шевченка, 20а. Вогонь майже миттєво охопив значну площу і швидко поширювався", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з огляду на великі масштаби пожежі, до місця виклику були направлені відразу 8 відділень пожежно-рятувальної служби на автоцистернах з Дергачівського району області та обласного центру. На момент прибуття рятувальників вогонь поширився на площу 1000 кв.м. Горіло складське приміщення з готовою продукцією з гуми, дах цеху лиття та частина швейного цеху.

Рятувальники упродовж ночі гасили масштабну пожежу на складі гумових виробів на Харківщині, - ДСНС 01

"На гасіння вогню рятувальники подали 10 пожежних стволів і о 19:56 локалізували її. Лише о 6:55 наступного дня, доклавши чимало зусиль, пожежникам вдалося остаточно ліквідувати цю пожежу.

На щастя постраждалих немає. Причина виникнення займання з'ясовується", - повідомили в пресслужбі ДСНС.

Рятувальники упродовж ночі гасили масштабну пожежу на складі гумових виробів на Харківщині, - ДСНС 02
Рятувальники упродовж ночі гасили масштабну пожежу на складі гумових виробів на Харківщині, - ДСНС 03
Рятувальники упродовж ночі гасили масштабну пожежу на складі гумових виробів на Харківщині, - ДСНС 04
Фото: сайт ДСНС

Автор: 

пожежа (4330) Харківщина (6054) ДСНС (5110)


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Топ коментарі
+7
избирательный штаб ЗЕкаманды сгорел?
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20.08.2020 09:06
+5
Когда-то были резиновые изделия №1 и №2, а сейчас, куда не глянь, сплошные №2
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20.08.2020 09:05
+4
Резиновыйе изделия? У-ла-ла
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20.08.2020 09:03
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Резиновыйе изделия? У-ла-ла
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20.08.2020 09:03 Відповісти
he's a jew you know... he might have worked up the ways through anyway...
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20.08.2020 09:15 Відповісти
зелені ґумові вироби
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20.08.2020 12:09 Відповісти
Когда-то были резиновые изделия №1 и №2, а сейчас, куда не глянь, сплошные №2
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20.08.2020 09:05 Відповісти
избирательный штаб ЗЕкаманды сгорел?
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20.08.2020 09:06 Відповісти
Ізделія √2 загорілися??
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20.08.2020 09:07 Відповісти
Так шо, скоро начнётся беби бум?
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20.08.2020 09:07 Відповісти
чем? Пятью зелеными см? Они ж make fun, not love
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20.08.2020 09:17 Відповісти
боевики(боевлят с огнями и они православные) против резины - кто победит? смотрите на Цензоре.
Ставки приняты..... ээээ, огонь, ты шо, потух?
вот жеж петух
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20.08.2020 09:20 Відповісти
Это не он там сгорел случайно нах:
Рятувальники упродовж ночі гасили масштабну пожежу на складі гумових виробів на Харківщині, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3237
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20.08.2020 09:24 Відповісти
Резиновые статуэтки Зе сгорели?
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20.08.2020 09:28 Відповісти
Так можна й вибори програть,
Бо без резінок спадуть трусікі,
Баби резинові горять,
Іздєлья намбе ту і усікі.
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20.08.2020 10:40 Відповісти
Йой, як же тепер ОПЗЖ набере голосів!?
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20.08.2020 13:01 Відповісти
Уморили)) в связи с чем слуг народе ведром говна окатили, хаха)
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20.08.2020 19:40 Відповісти
 
 