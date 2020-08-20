Рятувальники упродовж ночі гасили масштабну пожежу на складі гумових виробів на Харківщині, - ДСНС. ФОТОрепортаж
У Харківській області рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві з виробництва гумових виробів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"19 серпня о 18:28 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу, що сталася у виробничо-складській будівлі підприємства з виробництва гумових виробів за адресою: Харківська область, Дергачівський район, село Безруки, вул. Шевченка, 20а. Вогонь майже миттєво охопив значну площу і швидко поширювався", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що з огляду на великі масштаби пожежі, до місця виклику були направлені відразу 8 відділень пожежно-рятувальної служби на автоцистернах з Дергачівського району області та обласного центру. На момент прибуття рятувальників вогонь поширився на площу 1000 кв.м. Горіло складське приміщення з готовою продукцією з гуми, дах цеху лиття та частина швейного цеху.
"На гасіння вогню рятувальники подали 10 пожежних стволів і о 19:56 локалізували її. Лише о 6:55 наступного дня, доклавши чимало зусиль, пожежникам вдалося остаточно ліквідувати цю пожежу.
На щастя постраждалих немає. Причина виникнення займання з'ясовується", - повідомили в пресслужбі ДСНС.
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Ставки приняты..... ээээ, огонь, ты шо, потух?
вот жеж петух
Бо без резінок спадуть трусікі,
Баби резинові горять,
Іздєлья намбе ту і усікі.