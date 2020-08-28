Пам'ятник загиблим під Іловайськом відкриють завтра в Кривому Розі. ФОТО
У День пам'яті захисників України 29 серпня у Кривому Розі відкриють пам'ятник військовослужбовцям і добровольцям, які загинули під час Іловайської трагедії в 2014 році.
Про це повідомив у фейсбуці депутат Криворізької міськради, голова Координаційної ради ветеранів АТО Дніпропетровщини Микола Колесник, інформує Цензор.НЕТ.
"Завтра, 29 серпня, об 11.00 офіційне відкриття Іловайського пам'ятника в Кривому Розі, який ми/я робили два роки", - написав він.
"Запрошую всіх свідомих криворіжців і гостей міста на захід, перший і поки єдиний пам'ятник загиблим і в пекельному коридорі, і у війні з РФ. Вічна пам'ять Героям! Честь!" - додав Колесник.
Скульптор пам'ятника - криворізький майстер Микола Гапон.
Пам'ятник увінчаний двома головними символами Іловайської трагедії - хрестом і соняшниками.
Нагадаємо, в результаті прямого російського вторгнення під час боїв за Іловайськ загинуло 368 українських захисників, ще 18 вважаються зниклими без вісті.
Будь ласка, зачекайте...
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Сподіваймося, їхня жертва не була даремна і ми ще побачимо вільну від впливу Мордора Україну!
Сергей Ирза
Дебальцево захвачен, Иловайск…
Вон, потирают руки генералы,
Салютом встретят вновь «победный» май,
Лишь взять Донбасс, во что бы то ни стало!
Взять Мариуполь, Харьков и Херсон…
Одессу, Киев… Им Чернобыль нужен?
Кошмарный сон? Да нет, уже не сон,
Всё это явь, что сна гораздо хуже!
Всё это правда! Гитлер? Гитлер сдох!
Был клюв один, теперь клюёт двуглавый,
Часть Украины взять он всё же смог,
И что, герой? - Покрыт бесчестьем славы!
Дебальцево захвачен, Иловайск…
Вон, потирают руки генералы,
Салютом встретят вновь «победный» май,
Лишь взять Донбасс, во что бы то ни стало!
Им Чернобыль нужен?
23/02/2015
Направив "Беня" добробати,
Кацапу апямо тоді в лапи.
«Зугрес» хотів собі забрати
І мають про це люди знати.
У Іловайську хто бував,
Про ті події всі писали,
Та не за Путіна, який вбивав,
На Порошенко просто «гнали».
Багато знищив людожер,
Наших солдат в тім місті.
Назвали це тоді «котел»,
386 були «груз двісті».
Знову погрози для своїх,
Помститись Пороху їх мрії.
Насправді убивав там всіх -
Агресор і війська з Росії.
Сьогодні трус вже є герой,
Та ще й експерт великий.
А де ти був, смілий «ковбой»,
Як сюди ліз цей ворог лютий.
І ті, що більше всіх кричать,
Тоді не воювали.
Ховались під сукні дівчат,
Як «відкосити» добре знали.
А як, не був би тут кацап,
Пройшов би в Києві парад.
Не було б вбито там солдат,
Й пройшов би Бені «маскарад».
То ж, про Росію пам'ятай,
І не ганьби в цьому своїх,
Кацап вбивав - про це ти знай,
На них вся ця вина і гріх.
13.09.2019 р.
Анатолій Березенський
- УБЛЮДКИ , и АФЕРЮГИ КРОВАВЫЕ ! ------https://uploads.disquscdn.com/images/5e8173b95ce4c647b925a5fbfe03289129b25e9cab132928e1add76b2199d3e8.png https://uploads.disquscdn.com/images/4db9b28cdd7edf822e7283800caaabe7ed338f447583e3e35143c3d408f9648a.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3***************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/515a9018df0d3d465a441bec3708bc6f1271fc7b6fa5cd77bed3740cfa368ecf.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/6c67415c524c844102216300b53765b1601af78add17a25e418a2f051c602b91.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/dacf9ed289ca55d3a5cf78e1f7b956b12cc00e1cdd1bd1da737fd847cf80886b.jpg
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