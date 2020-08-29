Проти карантину протестували в Хмельницькому. ФОТОрепортаж

Учасники акції протесту вимагали скасувати всі карантинні обмеження, відновити роботу бізнесу і не публікувати більше щоденні зведення про кількість хворих, тому що це нібито може налякати українців.

Протест відбувся на центральній площі міста - Майдані незалежності, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Учасники тримали прапори з написом "Стоп карантин", частина вдягнула білі футболки з написом "Конституція — закон".

Головні вимоги, які висловили протестувальники: скасування карантинних обмежень, скасування усіх заходів, які можуть налякати українців, зокрема, оприлюднення щоденної загальної статистики хворих на COVID-19 та відновлення повноцінної роботи бізнесу. Їх учасники адресували міській владі та облдержадміністрації.

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За дотриманням правопорядку та карантинних норм стежили правоохоронці. За словами інспектора сектора превентивної комунікації Нацполіції області Дениса Гаєвського, порушень карантинних вимог, зіткнень і конфліктів під час акції не зафіксовано.

Організатори пообіцяли, що акція проти карантину буде безстроковою і протестувальники будуть виходити на площу, поки не скасують всі карантинні обмеження

Від початку пандемії в Хмельницькій області зафіксували 2 323 випадки захворювання на COVID-19. Померли 46 осіб, були виписані з лікарень 1360 осіб. Зараз 917 людей лікуються від COVID-19, з них 248 стаціонарно, 669 - амбулаторно.











