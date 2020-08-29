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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Проти карантину протестували в Хмельницькому. ФОТОрепортаж

Учасники акції протесту вимагали скасувати всі карантинні обмеження, відновити роботу бізнесу і не публікувати більше щоденні зведення про кількість хворих, тому що це нібито може налякати українців.

Протест відбувся на центральній площі міста - Майдані незалежності, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Учасники тримали прапори з написом "Стоп карантин", частина вдягнула білі футболки з написом "Конституція — закон".

Головні вимоги, які висловили протестувальники: скасування карантинних обмежень, скасування усіх заходів, які можуть налякати українців, зокрема, оприлюднення щоденної загальної статистики хворих на COVID-19 та відновлення повноцінної роботи бізнесу. Їх учасники адресували міській владі та облдержадміністрації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Хмельницькому судитимуть продавця супермаркету, що крав гроші з банківських карток покупців, - кіберполіція

За дотриманням правопорядку та карантинних норм стежили правоохоронці. За словами інспектора сектора превентивної комунікації Нацполіції області Дениса Гаєвського, порушень карантинних вимог, зіткнень і конфліктів під час акції не зафіксовано.

Організатори пообіцяли, що акція проти карантину буде безстроковою і протестувальники будуть виходити на площу, поки не скасують всі карантинні обмеження

Від початку пандемії в Хмельницькій області зафіксували 2 323 випадки захворювання на COVID-19. Померли 46 осіб, були виписані з лікарень 1360 осіб. Зараз 917 людей лікуються від COVID-19, з них 248 стаціонарно, 669 - амбулаторно.

Проти карантину протестували в Хмельницькому 01
Проти карантину протестували в Хмельницькому 02
Проти карантину протестували в Хмельницькому 03
Проти карантину протестували в Хмельницькому 04
Проти карантину протестували в Хмельницькому 05
Проти карантину протестували в Хмельницькому 06

карантин (18172) протест (2398) Хмельницький (409) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
Вони просто ще не хворіли, не відчули на собі всіх «прєлєстєй» коронавірусу
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29.08.2020 17:07
+11
Хаха, вот молодцы, давай говорит отменим карантинные меры и просто не будем публиковать статистику. А там кто помрет то значит судьба такая.))
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29.08.2020 17:11
+11
Якщо народ, нселення тупе і не хоче дотримуватись елементарних правил , то в такому випадку їм потрібен жорсткий карантин
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29.08.2020 17:13
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Треба повністю задовольнити їх вимоги. Але з тією умовою,що коли вони захворіють на covid-19, їх просто примусово ізолюють, але ніхто лікувати їх не буде.
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29.08.2020 17:19 Відповісти
99% інфікованих сарс-ков-2 не мають ніяких симптомів
особисто я вилікувалася 1 таблеткою парацетамолу

тож Ваші умови ну дуже лякають
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29.08.2020 17:29 Відповісти
А ви вже повідомили у Всесвітню Організіцію Охорони Здоров"я,що вилікувались від covid-19 однією таблеткою парацетамолу,і що нехай там не морочать голову з пошуком вакцини?
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29.08.2020 17:44 Відповісти
Боже, який же ти дебіл

99% інфікованих не потрібна навіть таблетка
але твій пожовклий мозочок нездатний цього усвідомити
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29.08.2020 17:46 Відповісти
Цей ольгінський Татьян починає вже нагліти у своїй брехні ((
Чекає напевно віртуального лома в сраці аж до гландів..
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29.08.2020 17:54 Відповісти
на якій підставі ти мене називаєш ольгінською?
наклеп, стаття 151 ККУ
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29.08.2020 17:57 Відповісти
хіба..

я тебе називав ольгінським..
Поки що можу відрізнити спиту синюшну морду інтернет-комісара від красивого личка тендітної блондиночки ))))
Хоч і це,звичайно, не зовсім вірно,оскільки Ваша контора переїхала в Лахті
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29.08.2020 18:02 Відповісти
а ти хто такий, щоб мене від когось відрізняти? хто тобі надав такі повноваження? блощиця ти вонюча
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29.08.2020 18:03 Відповісти
Он просто типичный бот - рядовой агент из всемирной сети астроту́рфинга.
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29.08.2020 22:25 Відповісти
А з якого такого дива ти тут тикаєш,кугутка неотесана?Тикати будеш санітарці,яка тобі утку подаватиме в інфекційному відділенні.
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29.08.2020 17:54 Відповісти
тому. що на "Ви" до імбецилів не виходить
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29.08.2020 17:58 Відповісти
Ну так і йди тоді під три чорти.Висловлюсь так, бо не хочеться мені опускатись до твого рівня. Таблеточку прийми на всяк випадок.Будь здорова,не кашляй...
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29.08.2020 18:07 Відповісти
Уже украинский выучил или с переводчиком , теперь больше платят?
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29.08.2020 23:30 Відповісти
Та платят якраз тобі,вата. Причому платять даремно,судячи з того,що ти тут патякаєш, дурна вата.
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30.08.2020 00:35 Відповісти
Тетяно, шановна, зрозумійте, це не просто дебіли, це зграйка проплачених владою тролів
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30.08.2020 02:44 Відповісти
Росіяни так і зробили...тільки у вигляді ін"єкцій..
парацетамол назвали вакцина "Спутник-5"Проти карантину протестували в Хмельницькому - Цензор.НЕТ 5291
поки що купити вирішив лише Бацька...Бо зараз не купити саме в росіян собі дозволити не може
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29.08.2020 18:11 Відповісти
Умник, пусти берут тесты на антитела, если ко вид такой заразный, им уже все переболели.
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29.08.2020 23:27 Відповісти
Альо,вата,ти б закусив,поки ще є чим. Хоча,судячи зі всього бреду,який ти тут пишеш,закусити вже явно нічим...
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30.08.2020 00:43 Відповісти
Когда медицина остановиться, и даже скорая не сможет приехать, из-за наплыва больных, тогда будет очень интересно понаблюдать за этими "людьми"
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29.08.2020 17:35 Відповісти
Когда из за ношения масок упадет иммунитет у детей уже молчу о стариках, вот тогда точно больницы трупами заполнятся
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29.08.2020 23:29 Відповісти
Вспомнилась Италия. Многие рассказывали что фигня ваш вирус, мы его не боимся, проводили карнавал, плевать хотели на карантин. А потом медикам приходилось решать кого спасать а кого нет. А теперь тысячи подают иски против правительства что они плохо действовали, не спасли их родных... Причем я не удивлюсь если это одни и те же люди.
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29.08.2020 17:37 Відповісти
в підсумку заведено тисячі кримінальних справ про ФАЛЬСИФІКАЦІЮ діагнозів смерті
прем'єр-міністру Італії загрожує 50 років за гратами

"будєт как в Італії"
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29.08.2020 17:41 Відповісти
у Татьяна крутилося на язиці слово мільйони... але він стримав"душі пориви" )))
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29.08.2020 17:55 Відповісти
скільки сфальсифіковано діагнозів (а саме 25000), стільки й справ

з виступу депутата в парламенті Італії

https://www.youtube.com/watch?v=JFyzigyV_Iw
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29.08.2020 17:59 Відповісти
https://censor.net/ua/user/473430

скільки сфальсифіковано діагнозів (а саме 25000), ---------------------


Лахті...ти врі,врі Да не завирайся...

немного више ти пи..дел что ето процесси в Италии относительно диагнозов смертей...
---------------------------
COVID - 19 Riepilogo ITALIA

Contagiati

139 422


Decessi
17 669
------------------------------------
немає в Італії 25 000 смертей..ТОбто ольгінська **** висмоктує всі цифри з 21-го пальця...
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29.08.2020 18:21 Відповісти
По количеству смертности в домах престарелых , в Италии , можно понять какой там низкий уровень обслуживания этих стариков был, хреновое обеспечение, продуктами лекарствами витаминами и гигиена такая же.
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29.08.2020 23:34 Відповісти
Надо просто один раз побывать в Италии что бы понять что в Европе не в каждой стране обеспеченное население.
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29.08.2020 23:36 Відповісти
Стули писок, дура.
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29.08.2020 22:00 Відповісти
Версія Лахті "для України" інша./Татьян вам розповість докладніше...

що ці всі подання в суд -на фальсифікацію діагнозу..
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29.08.2020 17:58 Відповісти
дурня, якщо ти вважаєш, що тебе омине покарання та найближчий Нюрнберзький процес, то ти дуже помиляєшся
виситимеш разом із своїми хазяями
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29.08.2020 18:00 Відповісти
Вісєлі яблоні,
ВІсєлі груши , сліви,*********
І я вісєл
Меня повєсіл Лаврєнок )))))
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29.08.2020 18:13 Відповісти
Маразм политических маргиналов крепчает день ото дня.Сразу видно проплаченность акции.
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29.08.2020 17:40 Відповісти
"сразу видно"

ох же й іхсперди на цензорі
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29.08.2020 17:42 Відповісти
Ты голосовал за Зеленского?
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29.08.2020 17:48 Відповісти
Бери вище...
Татьян голосував за путіна.. ))
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29.08.2020 17:56 Відповісти
наклеп, стаття 151 ККУ

а от ти смоктав у сабакова, це вже достовірна інформація
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29.08.2020 18:01 Відповісти
Татьян... я понял...
почєму ти взял женскій нік...
"ошибки молодости"..
а женщіной ето дєлать не так позорно ))))
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29.08.2020 18:14 Відповісти
наклеп, стаття 151 ККУ
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29.08.2020 18:22 Відповісти
чому відразу наклеп ? ((..
Це співчуття ))))
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29.08.2020 18:25 Відповісти
та я бачу, що ти по життю чорне від білого не відрізняєш
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29.08.2020 18:26 Відповісти
тут форум,не життя.
достатньо відрізняти
запроданців і зрадників
чи тролів ольгінських таких як ТИ...
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29.08.2020 18:43 Відповісти
ні, як ти
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29.08.2020 19:23 Відповісти
Птису видна по палёту.
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29.08.2020 18:33 Відповісти
"не публиковать больше ежедневные сводки о количестве заболевших, потому что это якобы может напугать украинцев"...
а ещё не публиковать о анусных болях киваноидов с шариками...
просто букву запретите...слуги вам в ухо лично каждому надуют..
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29.08.2020 18:02 Відповісти
Ситуация в Белоруссии прекрасно показывает, что вирус -фэйк и раздутая истерика
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29.08.2020 18:04 Відповісти
в принципе ничего против протестов не имею . есть одно но. всех протестующих на карандаш и когда будут загибаться , не лечить в больницах. пускай сами по себе. ведь вируса то нет. выживут, ладно, подохнут, фиг с ними. на несколько дебилов в стране станет менше
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29.08.2020 18:14 Відповісти
99% інфікованих сарс-ков-2 не мають ніяких симптомів
дуже лячна у тебе умова... але добре, нехай так, хай не лікують, бо зараз лікуватися в Україні - це ще той атракціон
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29.08.2020 18:19 Відповісти
танюха, ты это, мужу портки постирай, детям еду приготовь а не дрочи на клаве всякую фигню. толку от тебя будет больше.
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29.08.2020 18:22 Відповісти
тобі мені розповідати, що робити
йди у вікно вистрибни, Україні буде краще без тебе

хоча добре, просто дочекайся вакцини, півроку ще тебе потерпимо
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29.08.2020 18:24 Відповісти
Татьн,яка вакцина !?
ти щойно всіх лікував парацетамолом !? ))))
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29.08.2020 18:28 Відповісти
гомобрехуха бреше далі
я себе тільки лікувала
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29.08.2020 18:29 Відповісти
дивно.. парацетамол такі ускладнення на мозок після Ковід ну просто не дає..
там вижив ,або ні..
хіба що у Татьяна проблеми з логікою були і раніше )))
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29.08.2020 18:41 Відповісти
90 відсоткі інфікованих НЕ МАЮТЬ виражених симптомів достатніх для ідентифікації Ковід.

так буде точніше..

І ЩО ?


Смертність поки що 5 відсотків..
(у сезонного грипу 0,1)
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29.08.2020 18:23 Відповісти
ти навіть не розумієш, як рахується смертність, і чим вона відрізняється від летальності
дебіл
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29.08.2020 18:25 Відповісти
Лише ЛАхті розуміє все..
І на кожне таке "розуміння" є методичка )))
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29.08.2020 18:26 Відповісти
ганьбися ще, обмудок
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29.08.2020 18:27 Відповісти
слова красівие прідумал не ходу..
ТАтьян із Лахті..

Влюбілся он навєрное..
ТА только вот облом -
не все как их контора
"клюют "на мужиков "
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29.08.2020 18:30 Відповісти
особливо це тобі, педику, відомо, як клювати на мужиків та смоктати у сабакова
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29.08.2020 18:32 Відповісти
не я ,
А саме Цензорський Татьян..
так часто згадує
цю категорію збоченців )))
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29.08.2020 18:35 Відповісти
не я, а саме лахтинскький павло дурня згадує цілий день свою рідну лахту
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29.08.2020 18:39 Відповісти
танюха, похоже ты уже переболела на ковид. ковид, особенно безсиптомный, поражает в первую очередь мозг.
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29.08.2020 18:28 Відповісти
так смішно
а в очі тобі нассу, будеш сміятися? ги ги ги
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29.08.2020 18:29 Відповісти
ги ги
ги ги
так сміх позначено у Лахті
у методичці
сім дроб сорок п"ять )
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29.08.2020 18:32 Відповісти
як ти добре обізнаний, що і як в твоїй лахті
ще й так поважно пишеш "Лахта", з великої букви
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29.08.2020 18:33 Відповісти
контору із баблом ,звичайно поважаю я.
.Як ворога завжди я поважаю..
Це не стосується всіх їхніх сук
і підаразів із Татьяном включно...
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29.08.2020 18:39 Відповісти
сосати..
і нассати в очі..
Це точно Фройд
ствоив теорію про пі..арасів )))))
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29.08.2020 18:33 Відповісти
з Бобом гімном кидайтесь та інтимом займайтесь, ви знайшли один одного, любчики
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29.08.2020 18:35 Відповісти
а я...
дивуюсь цілий день..
Чому ТАтьян із Лахті
сьогодні не згадав гівно..)))
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29.08.2020 18:37 Відповісти
а я не дивуюсь, як це лахтинскький павло дурня згадує цілий день свою рідну лахту
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29.08.2020 19:23 Відповісти
Повторяюсь - он просто типичный бот и рядовой агент из всемирной сети астроту́рфинга.
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29.08.2020 22:31 Відповісти
таки безсимптомный ковид
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29.08.2020 18:30 Відповісти
Є така петиція про агітацію на ТБ, газетах та інших засобах масової інформації за дотримання карантинних мір у зв'язку з ростом захворюваності на Covid-19
https://petition.president.gov.ua/petition/104184
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29.08.2020 18:34 Відповісти
"Могучая" петиция, которую на сегодня подписало аж 12 человек.
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29.08.2020 22:39 Відповісти
Даже самая длинная дорога начинается с первого шага.
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30.08.2020 00:09 Відповісти
Кстати, уже 13 человек подписало.
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30.08.2020 00:10 Відповісти
Невже в Україні є довбури які вірять, що влада дбає про їх здоровʼя? Тьфу!
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29.08.2020 18:43 Відповісти
Влада дбає про рейтинги... будь де..
Не вимагайте неможливого,щоб вона дбала щей про народ... ))
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29.08.2020 18:56 Відповісти
тимошенко выписали?
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29.08.2020 20:34 Відповісти
ні.. сьогодні підселили у депутатську палату "Слугу" Чернявського
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29.08.2020 20:38 Відповісти
любители халявных щей, разгоняют пургу.
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30.08.2020 11:56 Відповісти
У нас у Хмельницькому (населення 350тис.) офіційно з початку карантину ( за шість місяців) захворіло 484 людини, 8 померло ( вони в поважному віці і з супутніми захворюваннями) .... І це при тому, що через наші базари проходить велика кількість людей... Так, вірус є, але найбільше проблем - це онкологія, серцево-судинні захворювання, туберкульоз, гепатити...А ніяк не короновірус...
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30.08.2020 15:16 Відповісти
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