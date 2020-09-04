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Новини Фото Пожежі в Україні
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Під Полтавою горить звалище. До гасіння залучено пів сотні рятувальників і 12 одиниць техніки, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Полтавській області спалахнула масштабна пожежа на сміттєзвалищі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"О 15:15 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на території Полтавського міського сміттєзвалища твердих побутових відходів, що розташовується поблизу с. Макухівка Полтавського району.

Наразі триває гасіння пожежі. До гасіння пожежі залучено 55 осіб та 12 одиниць техніки.

Причина пожежі встановлюється", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: На Харківщині у зв'язку з пожежами оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня, - ОДА

Під Полтавою горить звалище. До гасіння залучено пів сотні рятувальників і 12 одиниць техніки, - ДСНС 01
Під Полтавою горить звалище. До гасіння залучено пів сотні рятувальників і 12 одиниць техніки, - ДСНС 02
Фото: сайт ДСНС

Автор: 

сміття (477) пожежа (4327) Полтавська область (1107)


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Топ коментарі
+6
всадник Апокалипсиса
Під Полтавою горить звалище. До гасіння залучено пів сотні рятувальників і 12 одиниць техніки, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6727
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04.09.2020 10:57
+5
Причина пожара устанавливается.Источник: https://censor.net/ru/p3217561

Причина пожара, после Полтавы уже успела и в Харьков мотнуться
Вестник апокалипсиса х.еров.
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04.09.2020 10:29
+4
нифига. там недавно бедосик был. полтавчан предупреждали.
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04.09.2020 10:14
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Сезон пожеж.
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04.09.2020 10:10 Відповісти
нифига. там недавно бедосик был. полтавчан предупреждали.
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04.09.2020 10:14 Відповісти
Вот-вот! А я то думал, был в Полтаве- а там все спокойно. Ошибся! Наш всадник апокалипсиса шмаркля зеленая и сюда принес беду. Проще убить, чем ликвидировать последствия везде и всюду. Харьковщина вот тоже горит после посещения наполеончика.
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04.09.2020 12:08 Відповісти
А! Горить сарай гори і хата! В нас найкращій в світі президент!
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04.09.2020 10:15 Відповісти
Если не ошибаюсь, 01.09. преЗедент был в Полтаве🤔..........вот точно - что бедосик........☹️
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04.09.2020 10:17 Відповісти
33 нещастя.
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04.09.2020 10:24 Відповісти
у беды ефло зелёное
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04.09.2020 10:55 Відповісти
Не ліс же, тож нехай горить.
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04.09.2020 10:23 Відповісти
Звичайно, в лісі лише СО2, а тут так багато корисних ціан воднів, хлористих воднів, акролеіни, окиси азоту, аліфатичні і ароматичні вуглеводні...
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04.09.2020 10:56 Відповісти
лес начинается в 20-ти метрах от свалки
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04.09.2020 10:58 Відповісти
Причина пожара устанавливается.Источник: https://censor.net/ru/p3217561

Причина пожара, после Полтавы уже успела и в Харьков мотнуться
Вестник апокалипсиса х.еров.
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04.09.2020 10:29 Відповісти
Іудейська влада з 14 року не спромоглася побудувати хочаб один сміттєпереробник
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04.09.2020 10:47 Відповісти
Наприкінці 90-х такий собі Кернес Геннадій Адольфович, ще як не був мером Харкова, а лише депутатиком, приложив максимум зусиль, щоб американці не збудували під Харковом сміттєпереробний завод. Ото така синагога...
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04.09.2020 10:59 Відповісти
Пан Садовий керує Львовом довше. Але сміття звідтам ще досі возять по всій країні і висипають де-попало. І це при тому, що ще при Шапкокрадові(!!!) австрійці пропонували Садвому побудувати сміттєпереробний завод. Чомусь не побудували. Напевно, тому, що планети якось не так вистроїлись .
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04.09.2020 12:17 Відповісти
Почему не перерабатывают?Ведь выгодный бизнес для слуг.Служить народу убирать за ним мусор
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04.09.2020 10:54 Відповісти
А им (зеленогнойным) Порошенко насрал в штаны и они не могут построить заводик, равно как и все остальные президенты Украины. Но виноват однозначно Порошенко. Ему же делать было просто нечего эти все года.
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04.09.2020 12:11 Відповісти
всадник Апокалипсиса
Під Полтавою горить звалище. До гасіння залучено пів сотні рятувальників і 12 одиниць техніки, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6727
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04.09.2020 10:57 Відповісти
Армагідєц!
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04.09.2020 10:59 Відповісти
Омен Оманський.
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04.09.2020 11:03 Відповісти
Можна залучити до тушіння ООС. Це при зеленому говнокомандуючому стане нормою.
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04.09.2020 11:04 Відповісти
Жах! Виглядає як виверження вулкану. Уявляю, який там сморід стоїть. Які ж ми ще відсталі дикуни. Весь цивілізований світ переробляє сміття, а ми його накопичуємо та перетворюємо екологію на отруєне середовище для рослин, тварин та себе. Нас треба знищити та таких як ми, щоб не знущались над нашою планетою.
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04.09.2020 11:12 Відповісти
в квитанції написано-----за вивезення твердих побутових відходів.А машина,що вивозить сміття їде,а з неї тече.Бо викидають все-----і харчові відходи.тому там і пацюки і сморід.
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04.09.2020 11:28 Відповісти
С 2019 года - "десять(?) казней египетских " обрушились на Украину?
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04.09.2020 11:17 Відповісти
 
 