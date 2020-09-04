Українські держструктури купували і встановлювали програми-шпигуни, що збирають дані для спецслужб РФ, - СБУ. ФОТО

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили протиправну діяльність групи вітчизняних компаній, які незаконно реалізовували програмне забезпечення, розроблене спецслужбами РФ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зловмисники встигли реалізувати понад 100 програмних продуктів, які впроваджувались в інформаційні системи, у тому числі державних структур.

"Ці програми приховано збирали інформацію та передавали всі дії користувачів на сервери, що контролюються російськими спецслужбами. Проведена експертиза підтвердила, що програмні продукти є шпигунськими. За попередніми висновками фахівців, вони створені та використовуються в інтересах спецслужб країни агресора", - говориться в повідомленні.

Слідчі СБУ провели обшуки в офісах комерсантів у Києві та Дніпропетровській області. Вилучено обладнання, речі та документи, що підтверджують причетність фігурантів до протиправної діяльності.

Наразі співробітники спецслужби встановлюють всіх покупців шпигунських програм та надають допомогу у їх видаленні з інформаційних систем.

Організатору групи повідомили про підозру за ч. 2 ст. 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) КК. Покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі на термін від 4 до 7 років.



