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Українські держструктури купували і встановлювали програми-шпигуни, що збирають дані для спецслужб РФ, - СБУ. ФОТО

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили протиправну діяльність групи вітчизняних компаній, які незаконно реалізовували програмне забезпечення, розроблене спецслужбами РФ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зловмисники встигли реалізувати понад 100 програмних продуктів, які впроваджувались в інформаційні системи, у тому числі державних структур.

"Ці програми приховано збирали інформацію та передавали всі дії користувачів на сервери, що контролюються російськими спецслужбами. Проведена експертиза підтвердила, що програмні продукти є шпигунськими. За попередніми висновками фахівців, вони створені та використовуються в інтересах спецслужб країни агресора", - говориться в повідомленні.

Слідчі СБУ провели обшуки в офісах комерсантів у Києві та Дніпропетровській області. Вилучено обладнання, речі та документи, що підтверджують причетність фігурантів до протиправної діяльності.

Наразі співробітники спецслужби встановлюють всіх покупців шпигунських програм та надають допомогу у їх видаленні з інформаційних систем.

Організатору групи повідомили про підозру за ч. 2 ст. 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) КК. Покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі на термін від 4 до 7 років.

Українські держструктури купували і встановлювали програми-шпигуни, що збирають дані для спецслужб РФ, - СБУ 01
Українські держструктури купували і встановлювали програми-шпигуни, що збирають дані для спецслужб РФ, - СБУ 02

Автор: 

кіберзлочин (810) росія (65162) СБУ (12818) кібербезпека (1163)


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Топ коментарі
+23
1. Названия программ почему не написали?
2. Как госучереждение смогло купить нелегальное по? Они же должны все покупать через "прозоро"!
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04.09.2020 20:08
+15
Хрен вам.
Касперского антивирус.
Помню начальник службы безовасности и главный ИТ-шник Эксимбанка обучали всех клиентов, что только это чудо надежно защищает компьютер.
Вертел пальцем у виска, но это им не помогло.
А уже шел не первый год войны, но официально запретили использование только через пару месяцев.
Вот такие блатные идиоты уже давно занимают должности в госучреждениях.
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04.09.2020 21:07
+12
1С Бухгалтерия - ещё нужно что то называть?
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04.09.2020 20:47
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И ИМЕТЬ ПУТИНА В СРАКУ !!!
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05.09.2020 04:28 Відповісти
всі програми від кацапів особливо ті які в мережі раптом стали доступні на халяву той же касперський,адгвард,керіш-доктор і тп.система страшно зависає процесор перегружений ,зніс нах...
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05.09.2020 05:44 Відповісти
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