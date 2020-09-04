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Украинские госструктуры покупали и устанавливали программы-шпионы, собирающие данные для спецслужб РФ, - СБУ. ФОТО

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили группу отечественных компаний, которые незаконно продавали программное обеспечение, разработанное спецслужбами РФ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Злоумышленники успели продать более 100 программных продуктов, которые внедрялись в информационные системы, в том числе государственных структур.

"Эти программы скрыто собирали информацию и передавали все действия пользователей на серверы, контролируемые российскими спецслужбами. Проведенная экспертиза подтвердила, что программные продукты являются шпионскими. По предварительным выводам специалистов, они созданы и используются в интересах спецслужб страны-агрессора", - говорится в сообщении.

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Следователи СБУ провели обыски в офисах коммерсантов в Киеве и Днепропетровской области. Они изъяли оборудование, принадлежности и документы, подтверждающие причастность фигурантов к противоправной деятельности.

Сейчас сотрудники спецслужбы устанавливают всех покупателей шпионских программ и помогают удалить их из информационных систем.

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Организатору группы сообщили о подозрении по ч.2 ст.359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) УК. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.

Украинские госструктуры покупали и устанавливали программы-шпионы, собирающие данные для спецслужб РФ, - СБУ 01
Украинские госструктуры покупали и устанавливали программы-шпионы, собирающие данные для спецслужб РФ, - СБУ 02

Автор: 

киберпреступление (762) россия (95526) СБУ (19898) кибербезопасность (674)


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Топ комментарии
+23
1. Названия программ почему не написали?
2. Как госучереждение смогло купить нелегальное по? Они же должны все покупать через "прозоро"!
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04.09.2020 20:08
+15
Хрен вам.
Касперского антивирус.
Помню начальник службы безовасности и главный ИТ-шник Эксимбанка обучали всех клиентов, что только это чудо надежно защищает компьютер.
Вертел пальцем у виска, но это им не помогло.
А уже шел не первый год войны, но официально запретили использование только через пару месяцев.
Вот такие блатные идиоты уже давно занимают должности в госучреждениях.
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04.09.2020 21:07
+12
1С Бухгалтерия - ещё нужно что то называть?
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04.09.2020 20:47
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И ИМЕТЬ ПУТИНА В СРАКУ !!!
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05.09.2020 04:28 Ответить
всі програми від кацапів особливо ті які в мережі раптом стали доступні на халяву той же касперський,адгвард,керіш-доктор і тп.система страшно зависає процесор перегружений ,зніс нах...
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05.09.2020 05:44 Ответить
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