Украинские госструктуры покупали и устанавливали программы-шпионы, собирающие данные для спецслужб РФ, - СБУ. ФОТО

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили группу отечественных компаний, которые незаконно продавали программное обеспечение, разработанное спецслужбами РФ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Злоумышленники успели продать более 100 программных продуктов, которые внедрялись в информационные системы, в том числе государственных структур.

"Эти программы скрыто собирали информацию и передавали все действия пользователей на серверы, контролируемые российскими спецслужбами. Проведенная экспертиза подтвердила, что программные продукты являются шпионскими. По предварительным выводам специалистов, они созданы и используются в интересах спецслужб страны-агрессора", - говорится в сообщении.

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Следователи СБУ провели обыски в офисах коммерсантов в Киеве и Днепропетровской области. Они изъяли оборудование, принадлежности и документы, подтверждающие причастность фигурантов к противоправной деятельности.

Сейчас сотрудники спецслужбы устанавливают всех покупателей шпионских программ и помогают удалить их из информационных систем.

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Организатору группы сообщили о подозрении по ч.2 ст.359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) УК. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.



