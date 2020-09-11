Прикордонники на Львівщині знешкодили озброєного ножем чоловіка. ФОТО

Учора ввечері під час несення служби прикордонники відділу "Краковець" Львівського загону в районі одного з населених пунктів Яворівського району зупинили невідомого чоловіка. У відповідь на питання про наявність документів і цілі його перебування в прикордонній зоні, незнайомець дістав ніж і накинувся на одного з прикордонників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Щоб затримати правопорушника, правоохоронці здійснили попереджувальні постріли і, застосувавши спецзасоби, затримали нападника. На щастя, внаслідок нападу прикордонники тілесних ушкоджень не зазнали, чоловікові вдалося пошкодити ножем тільки форму військовослужбовця.





Зі слів нападника стало відомо, що він є жителем Львівської області, але підтвердити цього він не зміг через відсутність документів. Причини нападу на правоохоронця він також не пояснив.

Для проведення слідчих дій на місце події прикордонники викликали співробітників Нацполіції. Після встановлення особи правопорушник буде притягнутий до відповідальності за ст. 202 КУпАП "Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску".