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Прикордонники на Львівщині знешкодили озброєного ножем чоловіка. ФОТО

Учора ввечері під час несення служби прикордонники відділу "Краковець" Львівського загону в районі одного з населених пунктів Яворівського району зупинили невідомого чоловіка. У відповідь на питання про наявність документів і цілі його перебування в прикордонній зоні, незнайомець дістав ніж і накинувся на одного з прикордонників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Щоб затримати правопорушника, правоохоронці здійснили попереджувальні постріли і, застосувавши спецзасоби, затримали нападника. На щастя, внаслідок нападу прикордонники тілесних ушкоджень не зазнали, чоловікові вдалося пошкодити ножем тільки форму військовослужбовця.

Прикордонники на Львівщині знешкодили озброєного ножем чоловіка 01
Прикордонники на Львівщині знешкодили озброєного ножем чоловіка 02

Зі слів нападника стало відомо, що він є жителем Львівської області, але підтвердити цього він не зміг через відсутність документів. Причини нападу на правоохоронця він також не пояснив.

Для проведення слідчих дій на місце події прикордонники викликали співробітників Нацполіції. Після встановлення особи правопорушник буде притягнутий до відповідальності за ст. 202 КУпАП "Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску".

Держприкордонслужба ДПСУ (5986) напад (1125) Львівська область (2428)


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Топ коментарі
+8
Мастер маскировки 80 лвл...
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11.09.2020 12:39
+4
Для повноти картини "майстер маскування", окрім червоної куртки, мав вести за собою оркестр духових інструментів, який грав би марш. І знаменоносець попереду теж не завадив би
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11.09.2020 12:51
+4
То не шльопанці. То легкі тактичні кізякодави )))
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11.09.2020 12:52
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11.09.2020 13:01 Відповісти
Мастер маскировки 80 лвл...
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11.09.2020 12:39 Відповісти
Для повноти картини "майстер маскування", окрім червоної куртки, мав вести за собою оркестр духових інструментів, який грав би марш. І знаменоносець попереду теж не завадив би
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11.09.2020 12:51 Відповісти
И сумка с сигаретамии колокольчиками привязанная к ноге.
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11.09.2020 13:13 Відповісти
для 80 лвл слабовато, мишень на спине отсутствует.
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11.09.2020 13:12 Відповісти
чувак основатнельно готовился к нелегальному переходу границы: красная куртка и шлепанцы.
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11.09.2020 12:48 Відповісти
То не шльопанці. То легкі тактичні кізякодави )))
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11.09.2020 12:52 Відповісти
Синоптики надурили, сказали что вспышки будут на солнце.
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11.09.2020 13:15 Відповісти
Так вот ты какой, львовский рогуль олень..
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11.09.2020 12:59 Відповісти
"После установления личности правонарушитель будет привлечен к ответственности по ст. 202 КУоАП "Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска" - А атака с ножом на погранца - то такое, с кем не бывает?
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11.09.2020 13:01 Відповісти
чучело начиталось новин и решило паприколу проинспектировать участок границы..
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11.09.2020 13:10 Відповісти
Как можно сквозь разгрузку так повредить куртку?
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11.09.2020 13:18 Відповісти
Я даже беспокоюсь за порезанную матёнку пограничника.
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11.09.2020 13:36 Відповісти
Не исключено, что порезанная куртка у того, кто фоткал. И, скорее всего, что он без разгрузки и автомата.
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11.09.2020 14:12 Відповісти
И его никто не резал, а треснула от штабного пресса.
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11.09.2020 21:39 Відповісти
Так малюнок форми відрізняється та, що в прикордоників, і та що порізвнв. Блін, якщо вже щось показуєте, то показуйте більш правдоподібно.
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11.09.2020 19:58 Відповісти
 
 