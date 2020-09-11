Пограничники на Львовщине обезвредили вооруженного ножом мужчину. ФОТО
Вчера вечером во время несения службы пограничники отдела "Краковец" Львовского отряда в районе одного из населенных пунктов Яворивского района остановили неизвестного мужчину. В ответ на вопрос о наличии документов и цели его пребывания в пограничной зоне, незнакомец достал нож и набросился на одного из пограничников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Чтобы задержать правонарушителя правоохранители осуществили предупредительные выстрелы и, применив спецсредства, задержали нападавшего. К счастью, в результате нападения пограничник телесных повреждений не получили, мужчине удалось повредить ножом только форму военнослужащего.
По словам нападающего стало известно, что он является жителем Львовской области, но подтвердить это он не смог, в силу отсутствия документов. Причину нападения на правоохранителя он также не объяснил.
Для проведения следственных действий на место происшествия пограничники вызвали сотрудников Нацполиции. После установления личности правонарушитель будет привлечен к ответственности по ст. 202 КУоАП "Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска".
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