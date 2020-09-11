Пограничники на Львовщине обезвредили вооруженного ножом мужчину. ФОТО

Вчера вечером во время несения службы пограничники отдела "Краковец" Львовского отряда в районе одного из населенных пунктов Яворивского района остановили неизвестного мужчину. В ответ на вопрос о наличии документов и цели его пребывания в пограничной зоне, незнакомец достал нож и набросился на одного из пограничников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Чтобы задержать правонарушителя правоохранители осуществили предупредительные выстрелы и, применив спецсредства, задержали нападавшего. К счастью, в результате нападения пограничник телесных повреждений не получили, мужчине удалось повредить ножом только форму военнослужащего.





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По словам нападающего стало известно, что он является жителем Львовской области, но подтвердить это он не смог, в силу отсутствия документов. Причину нападения на правоохранителя он также не объяснил.

Для проведения следственных действий на место происшествия пограничники вызвали сотрудников Нацполиции. После установления личности правонарушитель будет привлечен к ответственности по ст. 202 КУоАП "Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска".