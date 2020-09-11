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Пограничники на Львовщине обезвредили вооруженного ножом мужчину. ФОТО

Вчера вечером во время несения службы пограничники отдела "Краковец" Львовского отряда в районе одного из населенных пунктов Яворивского района остановили неизвестного мужчину. В ответ на вопрос о наличии документов и цели его пребывания в пограничной зоне, незнакомец достал нож и набросился на одного из пограничников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Чтобы задержать правонарушителя правоохранители осуществили предупредительные выстрелы и, применив спецсредства, задержали нападавшего. К счастью, в результате нападения пограничник телесных повреждений не получили, мужчине удалось повредить ножом только форму военнослужащего.

Пограничники на Львовщине обезвредили вооруженного ножом мужчину 01
Пограничники на Львовщине обезвредили вооруженного ножом мужчину 02

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По словам нападающего стало известно, что он является жителем Львовской области, но подтвердить это он не смог, в силу отсутствия документов. Причину нападения на правоохранителя он также не объяснил.

Для проведения следственных действий на место происшествия пограничники вызвали сотрудников Нацполиции. После установления личности правонарушитель будет привлечен к ответственности по ст. 202 КУоАП "Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска".

Госпогранслужба (6432) нападение (2215) Львовская область (2905)


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Топ комментарии
+8
Мастер маскировки 80 лвл...
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11.09.2020 12:39
+4
Для повноти картини "майстер маскування", окрім червоної куртки, мав вести за собою оркестр духових інструментів, який грав би марш. І знаменоносець попереду теж не завадив би
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11.09.2020 12:51
+4
То не шльопанці. То легкі тактичні кізякодави )))
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11.09.2020 12:52
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11.09.2020 13:01 Ответить
Мастер маскировки 80 лвл...
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11.09.2020 12:39 Ответить
Для повноти картини "майстер маскування", окрім червоної куртки, мав вести за собою оркестр духових інструментів, який грав би марш. І знаменоносець попереду теж не завадив би
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11.09.2020 12:51 Ответить
И сумка с сигаретамии колокольчиками привязанная к ноге.
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11.09.2020 13:13 Ответить
для 80 лвл слабовато, мишень на спине отсутствует.
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11.09.2020 13:12 Ответить
чувак основатнельно готовился к нелегальному переходу границы: красная куртка и шлепанцы.
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11.09.2020 12:48 Ответить
То не шльопанці. То легкі тактичні кізякодави )))
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11.09.2020 12:52 Ответить
Синоптики надурили, сказали что вспышки будут на солнце.
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11.09.2020 13:15 Ответить
Так вот ты какой, львовский рогуль олень..
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11.09.2020 12:59 Ответить
"После установления личности правонарушитель будет привлечен к ответственности по ст. 202 КУоАП "Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска" - А атака с ножом на погранца - то такое, с кем не бывает?
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11.09.2020 13:01 Ответить
чучело начиталось новин и решило паприколу проинспектировать участок границы..
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11.09.2020 13:10 Ответить
Как можно сквозь разгрузку так повредить куртку?
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11.09.2020 13:18 Ответить
Я даже беспокоюсь за порезанную матёнку пограничника.
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11.09.2020 13:36 Ответить
Не исключено, что порезанная куртка у того, кто фоткал. И, скорее всего, что он без разгрузки и автомата.
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11.09.2020 14:12 Ответить
И его никто не резал, а треснула от штабного пресса.
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11.09.2020 21:39 Ответить
Так малюнок форми відрізняється та, що в прикордоників, і та що порізвнв. Блін, якщо вже щось показуєте, то показуйте більш правдоподібно.
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11.09.2020 19:58 Ответить
 
 