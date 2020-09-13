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У зоні ООС вперше відбулись змагання військових водіїв. ВIДЕО

У Донецькій області завершився конкурс на найкращих водіїв вантажних автомобілів, евакуаційних засобів і багатовісних евакуаційних засобів серед підрозділів ООС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У Об'єднаних силах такий масштабний захід у тилових частинах провели вперше. До змагань залучили 20 одиниць техніки, за першість змагалися 15 підрозділів у шести номінаціях.

У зоні ООС вперше відбулись змагання військових водіїв 01
У зоні ООС вперше відбулись змагання військових водіїв 02

Конкурс проводився у два етапи. Під час першого етапу конкурсанти здавали заліки з правил дорожнього руху, виконували вправи з водіння та зняття-постановки акумуляторних батарей. Друга частина була присвячена змаганням евакуаційних і багатовісних засобів.

У зоні ООС вперше відбулись змагання військових водіїв 03
У зоні ООС вперше відбулись змагання військових водіїв 04
У зоні ООС вперше відбулись змагання військових водіїв 05
У зоні ООС вперше відбулись змагання військових водіїв 06
У зоні ООС вперше відбулись змагання військових водіїв 07
У зоні ООС вперше відбулись змагання військових водіїв 08
У зоні ООС вперше відбулись змагання військових водіїв 09

Азарту змаганням додавали грошові прізи. У колективних номінаціях грошові премії становили 20 тис. грн за перемогу, за друге місце - 15 тис. грн і за 3 місце - 10 тис. грн. А в особистій першості - 5, 4 і 3 тис. грн.

У зоні ООС вперше відбулись змагання військових водіїв 10
У зоні ООС вперше відбулись змагання військових водіїв 11
У зоні ООС вперше відбулись змагання військових водіїв 12
У зоні ООС вперше відбулись змагання військових водіїв 13
У зоні ООС вперше відбулись змагання військових водіїв 14

Автор: 

армія (3772) оборона (4796) змагання (233) Донецька область (8578) водії (428)


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Судя по фото КрАЗы в основном красиво стоят, а парни соревнуются на древних "Уралах"
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13.09.2020 12:45 Відповісти
....в футбол с СЕПАРАСТАМИ еще не начали играть ???? а то немцы с нашими когда долго стояли без дела то ИГРАЛИ (((((
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13.09.2020 12:57 Відповісти
 
 