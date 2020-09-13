У зоні ООС вперше відбулись змагання військових водіїв. ВIДЕО

У Донецькій області завершився конкурс на найкращих водіїв вантажних автомобілів, евакуаційних засобів і багатовісних евакуаційних засобів серед підрозділів ООС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У Об'єднаних силах такий масштабний захід у тилових частинах провели вперше. До змагань залучили 20 одиниць техніки, за першість змагалися 15 підрозділів у шести номінаціях.





Конкурс проводився у два етапи. Під час першого етапу конкурсанти здавали заліки з правил дорожнього руху, виконували вправи з водіння та зняття-постановки акумуляторних батарей. Друга частина була присвячена змаганням евакуаційних і багатовісних засобів.















Азарту змаганням додавали грошові прізи. У колективних номінаціях грошові премії становили 20 тис. грн за перемогу, за друге місце - 15 тис. грн і за 3 місце - 10 тис. грн. А в особистій першості - 5, 4 і 3 тис. грн.









